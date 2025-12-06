$42.180.00
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 16571 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 30888 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 30466 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 40564 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 48069 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 35691 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 68366 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 40606 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37677 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Орбан отправляет делегацию в москву для подготовки к завершению войны в Украине

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отправке венгерской бизнес-делегации в москву. Миссия сосредоточится на экономическом сотрудничестве в послевоенных условиях, когда россия может быть реинтегрирована в западную экономику.

Орбан отправляет делегацию в москву для подготовки к завершению войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отправке делегации в Москву для подготовки к завершению войны в Украине. Об этом пишет DW, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что во время встречи со сторонниками в городе Кечкемет в рамках предвыборной кампании Орбан сообщил, что венгерская "бизнес-делегация" отправится в Россию уже в ближайшие дни.

По словам венгерского премьер-министра, миссия будет сосредоточена на экономическом сотрудничестве в послевоенных условиях, когда Россия может не остаться изолированной от западной экономики, а наоборот - быть реинтегрированной.

Мы должны думать наперед. Потому что если Бог поможет нам и война закончится без втягивания нас в нее, и если президенту США удастся реинтегрировать Россию в мировую экономику, а санкции будут сняты, мы окажемся в другой экономической ситуации

- заявил Орбан.

Он отметил, что поддерживает контакты как с Вашингтоном, так и с Москвой. При этом премьер добавил, что не может "раскрывать все детали".

Напомним

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил в Москву 28 ноября, чтобы обсудить поставки нефти и газа, а также мирные усилия в Украине с Владимиром Путиным.

Вита Зеленецкая

