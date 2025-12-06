Орбан отправляет делегацию в москву для подготовки к завершению войны в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отправке венгерской бизнес-делегации в москву. Миссия сосредоточится на экономическом сотрудничестве в послевоенных условиях, когда россия может быть реинтегрирована в западную экономику.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отправке делегации в Москву для подготовки к завершению войны в Украине. Об этом пишет DW, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что во время встречи со сторонниками в городе Кечкемет в рамках предвыборной кампании Орбан сообщил, что венгерская "бизнес-делегация" отправится в Россию уже в ближайшие дни.
По словам венгерского премьер-министра, миссия будет сосредоточена на экономическом сотрудничестве в послевоенных условиях, когда Россия может не остаться изолированной от западной экономики, а наоборот - быть реинтегрированной.
Мы должны думать наперед. Потому что если Бог поможет нам и война закончится без втягивания нас в нее, и если президенту США удастся реинтегрировать Россию в мировую экономику, а санкции будут сняты, мы окажемся в другой экономической ситуации
Он отметил, что поддерживает контакты как с Вашингтоном, так и с Москвой. При этом премьер добавил, что не может "раскрывать все детали".
Напомним
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил в Москву 28 ноября, чтобы обсудить поставки нефти и газа, а также мирные усилия в Украине с Владимиром Путиным.
