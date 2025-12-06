Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про відправку угорської бізнес-делегації до москви. Місія зосередиться на економічній співпраці в післявоєнних умовах, коли росія може бути реінтегрована в західну економіку.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про відправку делегації до москви для підготовки до завершення війни в Україні. Про це пише DW, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що під час зустрічі з прихильниками в місті Кечкемет у рамках передвиборчої кампанії Орбан повідомив, що угорська "бізнес-делегація" вирушить до Росії вже найближчими днями.
За словами угорського премʼєр-міністра, місія буде зосереджена на економічному співробітництві в післявоєнних умовах, коли росія може не залишитися ізольованою від західної економіки, а навпаки - бути реінтегрованою.
Ми повинні думати наперед. Бо якщо Бог допоможе нам і війна закінчиться без втягування нас у неї, і якщо президенту США вдасться реінтегрувати Росію в світову економіку, а санкції будуть зняті, ми опинимося в іншій економічній ситуації
Він зазначив, що підтримує контакти як із Вашингтоном, так і з Москвою. При цьому прем’єр додав, що не може "розкривати всі деталі".
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан іздив до москви 28 листопада, щоб обговорити постачання нафти й газу, а також мирні зусилля в Україні з володимиром путіним.
Орбан піднімає ставки: Угорщина відмовилася випускати єврооблігації для допомоги Україні05.12.25, 22:59 • 11058 переглядiв