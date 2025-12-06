$42.180.00
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 16232 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 30552 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 30156 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 40318 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 47964 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 35625 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 68079 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 40571 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37661 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про відправку угорської бізнес-делегації до москви. Місія зосередиться на економічній співпраці в післявоєнних умовах, коли росія може бути реінтегрована в західну економіку.

Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про відправку делегації до москви для підготовки до завершення війни в Україні. Про це пише DW, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що під час зустрічі з прихильниками в місті Кечкемет у рамках передвиборчої кампанії Орбан повідомив, що угорська "бізнес-делегація" вирушить до Росії вже найближчими днями.

За словами угорського премʼєр-міністра, місія буде зосереджена на економічному співробітництві в післявоєнних умовах, коли росія може не залишитися ізольованою від західної економіки, а навпаки - бути реінтегрованою.

Ми повинні думати наперед. Бо якщо Бог допоможе нам і війна закінчиться без втягування нас у неї, і якщо президенту США вдасться реінтегрувати Росію в світову економіку, а санкції будуть зняті, ми опинимося в іншій економічній ситуації

- заявив Орбан.

Він зазначив, що підтримує контакти як із Вашингтоном, так і з Москвою. При цьому прем’єр додав, що не може "розкривати всі деталі".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан іздив до москви 28 листопада, щоб обговорити постачання нафти й газу, а також мирні зусилля в Україні з володимиром путіним.

Орбан піднімає ставки: Угорщина відмовилася випускати єврооблігації для допомоги Україні05.12.25, 22:59 • 11058 переглядiв

