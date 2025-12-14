$42.270.00
13 декабря, 15:54 • 22221 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 42516 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 31354 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 31098 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 26667 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 17550 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 17506 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15766 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13896 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 14259 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
В Венгрии тысячи людей вышли на протесты на фоне скандала с насилием над детьми

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Тысячи венгров протестовали в Будапеште против жестокого обращения с детьми в центре содержания несовершеннолетних. Лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал премьер-министра Виктора Орбана уйти в отставку из-за скандала.

В Венгрии тысячи людей вышли на протесты на фоне скандала с насилием над детьми

Тысячи венгров в субботу прошли маршем к офисам премьер-министра Виктора Орбана под предводительством лидера оппозиции Петера Мадьяра, который призвал опытного националиста уйти в отставку из-за скандала с жестоким обращением в центре содержания несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Протестующие шли по улицам Будапешта за баннером с надписью "Защитите детей!", неся мягкие игрушки и факелы в знак солидарности с жертвами физического насилия по делу, которое берет начало несколько лет назад.

В среду прокуратура сообщила, что в настоящее время в государственном центре содержания несовершеннолетних в Будапеште были задержаны семь человек.

Орбан, который сталкивается, возможно, с самым серьезным вызовом за 15 лет своего правления на выборах, предположительно запланированных на апрель, осудил злоупотребления в интервью новостному изданию Mandiner, назвав их неприемлемыми и преступными.

Ежедневно всплывают все более отвратительные вещи, о которых я не думала, что они возможны в этой стране

- сказала Юдит Вёрёш, одна из протестующих, направлявшихся к офисам Орбана на Замковой горе в Будапеште.

Ранее на этой неделе правительство передало пять исправительных учреждений для несовершеннолетних в Венгрии под прямой надзор полиции, пока прокуроры расследуют это дело.

Прокуратура уже несколько месяцев расследует деятельность бывшего директора центра по подозрению в организации сети проституции, отмывании денег и торговле людьми.

Видео, опубликованное на этой неделе оппозиционным активистом и бывшим депутатом Петером Юхасом, побудило к отставке исполняющего обязанности директора центра.

План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12.12.25, 04:14 • 27216 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Reuters
Венгрия
Будапешт