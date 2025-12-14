В Венгрии тысячи людей вышли на протесты на фоне скандала с насилием над детьми
Киев • УНН
Тысячи венгров протестовали в Будапеште против жестокого обращения с детьми в центре содержания несовершеннолетних. Лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал премьер-министра Виктора Орбана уйти в отставку из-за скандала.
Тысячи венгров в субботу прошли маршем к офисам премьер-министра Виктора Орбана под предводительством лидера оппозиции Петера Мадьяра, который призвал опытного националиста уйти в отставку из-за скандала с жестоким обращением в центре содержания несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Протестующие шли по улицам Будапешта за баннером с надписью "Защитите детей!", неся мягкие игрушки и факелы в знак солидарности с жертвами физического насилия по делу, которое берет начало несколько лет назад.
В среду прокуратура сообщила, что в настоящее время в государственном центре содержания несовершеннолетних в Будапеште были задержаны семь человек.
Орбан, который сталкивается, возможно, с самым серьезным вызовом за 15 лет своего правления на выборах, предположительно запланированных на апрель, осудил злоупотребления в интервью новостному изданию Mandiner, назвав их неприемлемыми и преступными.
Ежедневно всплывают все более отвратительные вещи, о которых я не думала, что они возможны в этой стране
Ранее на этой неделе правительство передало пять исправительных учреждений для несовершеннолетних в Венгрии под прямой надзор полиции, пока прокуроры расследуют это дело.
Прокуратура уже несколько месяцев расследует деятельность бывшего директора центра по подозрению в организации сети проституции, отмывании денег и торговле людьми.
Видео, опубликованное на этой неделе оппозиционным активистом и бывшим депутатом Петером Юхасом, побудило к отставке исполняющего обязанности директора центра.
