13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"

росія вночі вдарила по Україні 30 ракетами, у тому числі 4 "Кинджалами", та 465 дронами, в основному атакуючи Одеську область, збито або придушено 13 ракет та 417 безпілотників, ще 6 ракет не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 грудня (з 18:00 12 грудня) противник завдав чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

"Основний напрямок удару – Одещина", - ідеться у повідомленні.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 495-ти засобів повітряного нападу – 30 ракет різних типів та 465 БпЛА різних типів. Серед них:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 430 повітряних цілей: 417 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 4 крилаті ракети Іскандер-К; 9 крилатих ракет Калібр. Зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 3 локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються)