10:39
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:37
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Lockheed Martin F-35 Lightning II

13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Вночі 13 грудня росія завдала удару по Україні 30 ракетами та 465 дронами, з яких 13 ракет та 417 безпілотників збито або придушено. Основний напрямок атаки – Одеська область.

13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"

росія вночі вдарила по Україні 30 ракетами, у тому числі 4 "Кинджалами", та 465 дронами, в основному атакуючи Одеську область, збито або придушено 13 ракет та 417 безпілотників, ще 6 ракет не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 грудня (з 18:00 12 грудня) противник завдав чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

"Основний напрямок удару – Одещина", - ідеться у повідомленні.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 495-ти засобів повітряного нападу – 30 ракет різних типів та 465 БпЛА різних типів. Серед них:

  • 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 270 із них – «шахеди»);
    • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків - Тульська, Тамбовська обл. – рф);
      • 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків - ТОТ АР Крим);
        • 5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Курська область, рф);
          • 16 крилатих ракет Калібр (райони пусків – акваторії Чорного та Каспійського морів).

            Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

            За попередніми даними, станом на 12.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 430 повітряних цілей: 417 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 4 крилаті ракети Іскандер-К; 9 крилатих ракет Калібр. Зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 3 локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються)

            - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

            рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атаку13.12.25, 10:49 • 3804 перегляди

            Юлія Шрамко

