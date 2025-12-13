$42.270.00
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВД
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Американские спецназовцы перехватили судно из Китая в Иран, изъяв военный груз
Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением Иисуса
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атаки
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроение
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизер
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"

Киев • УНН

Ночью 13 декабря россия нанесла удар по Украине 30 ракетами и 465 дронами, из которых 13 ракет и 417 беспилотников сбиты или подавлены. Основное направление атаки – Одесская область.

13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"

россия ночью ударила по Украине 30 ракетами, в том числе 4 "Кинжалами", и 465 дронами, в основном атакуя Одесскую область, сбито или подавлено 13 ракет и 417 беспилотников, еще 6 ракет не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 декабря (с 18:00 12 декабря) противник нанес очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

"Основное направление удара – Одесская область", - говорится в сообщении.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 495-ти средств воздушного нападения – 30 ракет различных типов и 465 БпЛА различных типов. Среди них:

  • 465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым (около 270 из них – «шахеды»);
    • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков - Тульская, Тамбовская обл. – рф);
      • 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков - ВОТ АР Крым);
        • 5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска – Курская область, рф);
          • 16 крылатых ракет Калибр (районы пусков – акватории Черного и Каспийского морей).

            Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

            По предварительным данным, по состоянию на 12.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 430 воздушных целей: 417 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 4 крылатые ракеты Искандер-К; 9 крылатых ракет Калибр. Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БпЛА на 18-ти локациях, падение сбитых (обломки) – на 3 локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются)

            - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

            рф выпустила более 450 дронов и 30 ракет, без света тысячи в 7 областях: Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку

Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Война в Украине
            Энергетика
            Воздушная тревога
            Военное положение
            Война в Украине
            Отключение света
            Тульская область
            Электроэнергия
            Курск
            «Калибр» (семейство ракет)
            Одесская область
            Военно-воздушные силы Украины
            Х-47М2 "Кинжал"
            9К720 Искандер
            Черное море
            Крым
            Украина