13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"

россия ночью ударила по Украине 30 ракетами, в том числе 4 "Кинжалами", и 465 дронами, в основном атакуя Одесскую область, сбито или подавлено 13 ракет и 417 беспилотников, еще 6 ракет не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 декабря (с 18:00 12 декабря) противник нанес очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

"Основное направление удара – Одесская область", - говорится в сообщении.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 495-ти средств воздушного нападения – 30 ракет различных типов и 465 БпЛА различных типов. Среди них:

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 430 воздушных целей: 417 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 4 крылатые ракеты Искандер-К; 9 крылатых ракет Калибр. Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БпЛА на 18-ти локациях, падение сбитых (обломки) – на 3 локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются)