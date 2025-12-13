13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Киев • УНН
Ночью 13 декабря россия нанесла удар по Украине 30 ракетами и 465 дронами, из которых 13 ракет и 417 беспилотников сбиты или подавлены. Основное направление атаки – Одесская область.
россия ночью ударила по Украине 30 ракетами, в том числе 4 "Кинжалами", и 465 дронами, в основном атакуя Одесскую область, сбито или подавлено 13 ракет и 417 беспилотников, еще 6 ракет не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 декабря (с 18:00 12 декабря) противник нанес очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
"Основное направление удара – Одесская область", - говорится в сообщении.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 495-ти средств воздушного нападения – 30 ракет различных типов и 465 БпЛА различных типов. Среди них:
- 465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым (около 270 из них – «шахеды»);
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков - Тульская, Тамбовская обл. – рф);
- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков - ВОТ АР Крым);
- 5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска – Курская область, рф);
- 16 крылатых ракет Калибр (районы пусков – акватории Черного и Каспийского морей).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 430 воздушных целей: 417 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 4 крылатые ракеты Искандер-К; 9 крылатых ракет Калибр. Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БпЛА на 18-ти локациях, падение сбитых (обломки) – на 3 локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются)
