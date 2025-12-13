Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи

Підключити телефон до телевізора легше, ніж здається, це не займе у вас більше ніж 5 хвилин. Неважливо, у вас Apple чи Android, існує безліч ефективних способів підключити ваш смартфон до телевізора. УНН розповість вам про найпростіші з них

Підключення за допомогою HDMI

Кабельне підключення - класичний спосіб підключити смартфон до телевізора. Цей метод забезпечує якісну передачу світлин чи відео.

Якщо ви користувач Android, то підключення відбувається за допомогою Micro USB або USB-C на HDMI, а якщо iPhonе - то Lightning, або, якщо у вас новіша версія, - USB-C to HDMI. Потрібно всього лише підключити кабель HDMI до відповідного порту на телевізорі, а інший кінець - до телефону. Цей спосіб забезпечує швидку передачу файлів незалежно від швидкості Wi-Fi.

USB-підключення

Це також поширений спосіб кабельного підключення, загалом він використовується для синхронізації смартфону та телевізора.

Вам знадобиться відповідний кабель для вашого телефону та вільний порт USB на телевізорі. Усе - ваш телефон підключений, що б демонструвати достатньо обрати джерело демонстрації, тобто USB-порт.

Безпровідне підключення

Є декілька методів бездротового підключення, усі вони відбуваються по локальній мережі, тобто Wi-Fi. Цей варіант ідеально підходить для Smart TV. Проте цей спосіб передбачає певні обмеження, такі як залежність від швидкості Wi-Fi або максимальну відстань між пристроями до 30 м.

Chromecast

Chromecast - це пристрій від Google, достатньо підключити його до телевізора за допомогою HDMI-кабеля, важливо, що б пристрій був підключений до того ж самого Wi-Fi, що і ваш смартфон. Chromecast підходить всім операційним системам, тому є універсальним способом бездротового підключення.

Miracast або DLNA

Це універсальні платформи для передачі мультимедійного матеріалу з пристрою на телевізор. важливо перевірити сумісність пристроїв та телевізора з цими платформами та підібрати зручніший для себе.

