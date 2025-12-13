Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи

$42.270.00
13:58 • 296 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 1104 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 3386 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 8016 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 11115 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 10868 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 11598 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 07:54 • 6654 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
13 грудня, 07:37 • 6734 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16781 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video13 грудня, 04:32
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13 грудня, 05:47
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto08:49
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 52227 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Херсонська область
Берлін
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фільм

Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи

Київ • УНН

 • 2662 перегляди

Існують ефективні способи підключення смартфона до телевізора, незалежно від його операційної системи. Це можна зробити за допомогою кабелю HDMI, USB або бездротових технологій, таких як Chromecast, Miracast чи DLNA.

Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи

Підключити телефон до телевізора легше, ніж здається, це не займе у вас більше ніж 5 хвилин. Неважливо, у вас Apple чи Android, існує безліч ефективних способів підключити ваш смартфон до телевізора. УНН розповість вам про найпростіші з них

Підключення за допомогою HDMI

Кабельне підключення - класичний спосіб підключити смартфон до телевізора. Цей метод забезпечує якісну передачу світлин чи відео. 

Якщо ви користувач Android, то підключення відбувається за допомогою Micro USB або USB-C на HDMI, а якщо iPhonе - то Lightning, або, якщо у вас новіша версія, - USB-C to HDMI. Потрібно всього лише підключити кабель HDMI до відповідного порту на телевізорі, а інший кінець - до телефону. Цей спосіб забезпечує швидку передачу файлів незалежно від швидкості Wi-Fi. 

USB-підключення

Це також поширений спосіб кабельного підключення, загалом він використовується для синхронізації смартфону та телевізора.

Вам знадобиться відповідний кабель для вашого телефону та вільний порт  USB на телевізорі. Усе - ваш телефон підключений, що б демонструвати достатньо обрати джерело демонстрації, тобто USB-порт.

Безпровідне підключення

Є декілька методів бездротового підключення, усі вони відбуваються по локальній мережі, тобто Wi-Fi. Цей варіант ідеально підходить для Smart TV.  Проте цей спосіб передбачає певні обмеження, такі як залежність від швидкості Wi-Fi або максимальну відстань між пристроями до 30 м.

Chromecast

Chromecast - це пристрій від Google, достатньо підключити його до телевізора за допомогою HDMI-кабеля, важливо, що б пристрій був підключений до того ж самого Wi-Fi, що і ваш смартфон. Chromecast підходить всім операційним системам, тому є універсальним способом бездротового підключення.

Miracast або DLNA

Це універсальні платформи для передачі мультимедійного матеріалу з пристрою на телевізор. важливо перевірити сумісність пристроїв та телевізора з цими платформами та підібрати зручніший для себе.

Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав поради14.11.25, 11:52

Олександра Месенко

