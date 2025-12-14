Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну
Київ • УНН
В ніч на 14 грудня сили ППО України знешкодили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни атакували країну. Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Сили протиповітряної оборони знешкодили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 13 грудня. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, пише УНН.
У ніч на 14 грудня (з 19:00 13 грудня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М (пуски із Ростовської області - рф), та 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 85 із них – "шахеди"
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Сили оборони відбили понад 150 атак рф за минулу добу: Генштаб ЗСУ оновив карти боїв14.12.25, 08:48 • 674 перегляди