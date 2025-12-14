$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 22048 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 42139 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 31109 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 30853 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 26479 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 17489 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 17470 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15754 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13888 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 14250 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну

Київ • УНН

 • 58 перегляди

В ніч на 14 грудня сили ППО України знешкодили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни атакували країну. Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну

Сили протиповітряної оборони знешкодили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 13 грудня. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, пише УНН.

У ніч на 14 грудня (з 19:00 13 грудня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М (пуски із Ростовської області - рф), та 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 85 із них – "шахеди"

- йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Сили оборони відбили понад 150 атак рф за минулу добу: Генштаб ЗСУ оновив карти боїв14.12.25, 08:48 • 674 перегляди

Ольга Розгон

