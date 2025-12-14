Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну

Сили протиповітряної оборони знешкодили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 13 грудня. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, пише УНН.

У ніч на 14 грудня (з 19:00 13 грудня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М (пуски із Ростовської області - рф), та 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 85 із них – "шахеди"