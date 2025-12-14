$42.270.00
13 декабря, 15:54 • 22659 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 43409 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 31893 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 31665 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 27085 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 17709 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 17609 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15806 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13929 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 14286 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину

Киев • УНН

 • 696 просмотра

В ночь на 14 декабря силы ПВО Украины обезвредили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне атаковали страну. Зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БпЛА на 6 локациях.

Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину

Силы противовоздушной обороны обезвредили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину с вечера 13 декабря. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

В ночь на 14 декабря (с 19:00 13 декабря) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М (пуски из Ростовской области - рф), и 138-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – рф, Гвардейское - ТОТ АР Крым, около 85 из них – "шахеды"

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БпЛА на 6 локациях.

Силы обороны отбили более 150 атак РФ за минувшие сутки: Генштаб ВСУ обновил карты боев14.12.25, 08:48 • 1042 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина