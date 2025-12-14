Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину
Киев • УНН
В ночь на 14 декабря силы ПВО Украины обезвредили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне атаковали страну. Зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БпЛА на 6 локациях.
Силы противовоздушной обороны обезвредили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину с вечера 13 декабря. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
В ночь на 14 декабря (с 19:00 13 декабря) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М (пуски из Ростовской области - рф), и 138-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – рф, Гвардейское - ТОТ АР Крым, около 85 из них – "шахеды"
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БпЛА на 6 локациях.
