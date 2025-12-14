Силы обороны отбили более 150 атак РФ за минувшие сутки: Генштаб ВСУ обновил карты боев

За прошедшие сутки, 13 декабря, на фронте произошло 154 боевых столкновения. Наиболее интенсивные наступательные действия российские войска вели на Константиновском, Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 14.12.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 37 авиационных ударов, применил 31 ракету и сбросил 90 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 5180 дронов-камикадзе и совершено 3176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 32 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по району населенного пункта Рыжевка Сумской области - говорится в отчете.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники противника.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 135 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону населенных пунктов Синельниково, Вильча.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Песчаное и Моначиновка.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Среднего и в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышево и Заречного.

На Славянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультино, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Удачное, Котлино, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового-Шахового, Сухецкого, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Вербовое, Красногорское, Привольное и в направлениях Александрограда, Алексеевки, Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 19 атак россиян в сторону Рыбного, Доброполья и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районе Плавней и в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 710 человек. Также украинские воины обезвредили танк, семь боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 13 ракет, 440 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 81 единицу автомобильной техники оккупантов.

Напомним

Украинские защитники ликвидировали трубопровод, который российские войска использовали для инфильтрации на северные окраины Купянска. Полк "Ахиллес" использовал три тонны взрывчатки для уничтожения этого маршрута, что позволяло врагу накапливать силы.

