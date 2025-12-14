$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 21057 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 40086 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 29713 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 29448 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 25426 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 17075 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 17191 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15642 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13813 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 14190 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Меню
Графіки відключень електроенергії
Сили оборони відбили понад 150 атак рф за минулу добу: Генштаб ЗСУ оновив карти боїв

Київ • УНН

 • 74 перегляди

13 грудня на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення, з найінтенсивнішими діями на Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Противник завдав двох ракетних, 37 авіаційних ударів та задіяв 5180 дронів-камікадзе.

Сили оборони відбили понад 150 атак рф за минулу добу: Генштаб ЗСУ оновив карти боїв

Протягом минулої доби, 13 грудня, на фронті відбулося 154 бойових зіткнення. Найінтенсивніші наступальні дії російські війська вели на Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Про це повідомляє УНН з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу Збройних Сил України від 14.12.2025 року. 

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 37 авіаційних ударів, застосував 31 ракету й скинув 90 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5180 дронів-камікадзе та здійснено 3176 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 32 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по району населеного пункту Рижівка Сумської області

- йдеться у звіті.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки противника.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 135 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населених пунктів Синельникове, Вільча.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Піщане та Моначинівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районі Середнього та у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Вербове, Красногірське, Привільне та у напрямках Олександрограда, Олексіївки, Рибного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росіян у бік Рибного, Добропілля та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог двічі марно намагався прорвати нашу оборону в районі Плавнів та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 710 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, сім бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 13 ракет, 440 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

Українські захисники ліквідували трубопровід, який російські війська використовували для інфільтрації на північні околиці Куп'янська. Полк "Ахіллес" використав три тонни вибухівки для знищення цього маршруту, що дозволяло ворогу накопичувати сили.

Україна в оновлено варіанті мирного плану не відмовляється від Донбасу та зберігає право на вступ до НАТО - ЗМІ13.12.25, 19:38 • 3316 переглядiв

Віта Зеленецька

