Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
Київ • УНН
В Індії вболівальники кидали пляшки та зірвані крісла на поле після того, як Ліонель Мессі пробув на стадіоні лише 20 хвилин. Тисячі фанатів заплатили до 12 000 рупій, щоб побачити футболіста, який прибув на відкриття монумента на свою честь.
Індійські вболівальники у Колкаті в Індії кидали пляшки та зірвані крісла на поле через те, що володар "Золотого м’яча" Ліонель Мессі пробув на стадіоні лише 20 хвилин з нагоди відкриття монумента на свою честь в країні. Про це пише ВВС, передає УНН.
Деталі
"Розлючені вболівальники, які відвідували тур Ліонеля Мессі по Індії, рвали сидіння та кидали предмети в бік поля після його виступу на стадіоні "Солт-Лейк-Сіті" в Колкаті", - пише видання.
Тисячі захоплених уболівальників заплатили до 12 000 рупій (133 долари), щоб побачити футбольну зірку, але були розчаровані, коли він вийшов, щоб пройтися полем, і його закрила велика група офіційних осіб та знаменитостей.
Мессі перебуває в Індії в межах свого "GOAT-туру" – серії рекламних заходів у Колкаті, Хайдарабаді, Мумбаї та Нью-Делі.
Його тур розпочався з відкриття 21-метрової статуї самому собі в Колкаті, яку протягом 27 днів збирала команда з 45 осіб.
"З міркувань безпеки її відкрили віртуально, а це означало, що тисячі вболівальників натомість вирушили на міський стадіон, щоб мати можливість побачити футболіста. Вони скандували, купували футболки та носили пов'язки на голову з написом: "Я люблю Мессі", - додає видання.
Спочатку Мессі ходив стадіоном, махаючи вболівальникам, але після того, як його виступ раптово перервався, роздратовані фанати увірвалися на поле та пошкодили банери та намети, а інші кидали пластикові стільці та пляшки з водою.
Очікувалося, що переможець Чемпіонату світу 2022 року, якого вважають одним із найвидатніших футболістів усіх часів, зіграє короткий товариський матч на стадіоні.
"Навколо Мессі були лише лідери та актори... Чому ж тоді вони нас викликали... У нас був квиток за 12 тисяч рупій, але ми навіть не змогли побачити його обличчя", - сказав вболівальник.
Інший розлючений уболівальник додав, що люди заплатили еквівалент місячної зарплати, щоб побачити восьмиразового володаря Золотого м'яча.
"Я заплатив 5000 рупій за квиток і прийшов зі своїм сином подивитися на Мессі, а не на політиків. Поліція та військові робили селфі, і в цьому винна влада", - заявив фанат.
