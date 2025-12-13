Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі

$42.270.00
Ексклюзив
11:00 • 1274 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 3380 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 5396 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 7980 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:54 • 3478 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
07:37 • 4882 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16150 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 31158 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 37812 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 33280 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа13 грудня, 02:28 • 14326 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto13 грудня, 02:48 • 20368 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video13 грудня, 04:32 • 21599 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА05:47 • 17722 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 11833 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 11858 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 28379 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози

Ексклюзив

12 грудня, 13:07 • 50083 перегляди
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 50083 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 46235 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 56442 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Білл Клінтон
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Велика Британія
Херсонська область
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 48 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 226 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 5904 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 46233 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 31047 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
COVID-19
Гриби

Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі

Київ • УНН

 • 52 перегляди

В Індії вболівальники кидали пляшки та зірвані крісла на поле після того, як Ліонель Мессі пробув на стадіоні лише 20 хвилин. Тисячі фанатів заплатили до 12 000 рупій, щоб побачити футболіста, який прибув на відкриття монумента на свою честь.

Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі

Індійські вболівальники у Колкаті в Індії кидали пляшки та зірвані крісла на поле через те, що володар "Золотого м’яча" Ліонель Мессі пробув на стадіоні лише 20 хвилин з нагоди відкриття монумента на свою честь в країні. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

"Розлючені вболівальники, які відвідували тур Ліонеля Мессі по Індії, рвали сидіння та кидали предмети в бік поля після його виступу на стадіоні "Солт-Лейк-Сіті" в Колкаті", - пише видання.

Тисячі захоплених уболівальників заплатили до 12 000 рупій (133 долари), щоб побачити футбольну зірку, але були розчаровані, коли він вийшов, щоб пройтися полем, і його закрила велика група офіційних осіб та знаменитостей.

Мессі перебуває в Індії в межах свого "GOAT-туру" – серії рекламних заходів у Колкаті, Хайдарабаді, Мумбаї та Нью-Делі.

Його тур розпочався з відкриття 21-метрової статуї самому собі в Колкаті, яку протягом 27 днів збирала команда з 45 осіб.

"З міркувань безпеки її відкрили віртуально, а це означало, що тисячі вболівальників натомість вирушили на міський стадіон, щоб мати можливість побачити футболіста. Вони скандували, купували футболки та носили пов'язки на голову з написом: "Я люблю Мессі", - додає видання.

Спочатку Мессі ходив стадіоном, махаючи вболівальникам, але після того, як його виступ раптово перервався, роздратовані фанати увірвалися на поле та пошкодили банери та намети, а інші кидали пластикові стільці та пляшки з водою.

Очікувалося, що переможець Чемпіонату світу 2022 року, якого вважають одним із найвидатніших футболістів усіх часів, зіграє короткий товариський матч на стадіоні.

"Навколо Мессі були лише лідери та актори... Чому ж тоді вони нас викликали... У нас був квиток за 12 тисяч рупій, але ми навіть не змогли побачити його обличчя", - сказав вболівальник.

Інший розлючений уболівальник додав, що люди заплатили еквівалент місячної зарплати, щоб побачити восьмиразового володаря Золотого м'яча.

"Я заплатив 5000 рупій за квиток і прийшов зі своїм сином подивитися на Мессі, а не на політиків. Поліція та військові робили селфі, і в цьому винна влада", - заявив фанат.

Нагадаємо

"Інтер Маямі" завдяки двом асистам Ліонеля Мессі став чемпіоном MLS, обігравши у фіналі "Ванкувер Вайткепс" - 3:1. Цей трофей став для Мессі 47-м у кар’єрі, а гравці американського клубу - легенди збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Жорді Альба та Серхіо Бускетс завершили кар’єру у футболі.

Павло Башинський

СпортНовини СвітуУНН Lite
Сутички
Нью-Делі
Індія