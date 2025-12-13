Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі

Індійські вболівальники у Колкаті в Індії кидали пляшки та зірвані крісла на поле через те, що володар "Золотого м’яча" Ліонель Мессі пробув на стадіоні лише 20 хвилин з нагоди відкриття монумента на свою честь в країні. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

"Розлючені вболівальники, які відвідували тур Ліонеля Мессі по Індії, рвали сидіння та кидали предмети в бік поля після його виступу на стадіоні "Солт-Лейк-Сіті" в Колкаті", - пише видання.

Тисячі захоплених уболівальників заплатили до 12 000 рупій (133 долари), щоб побачити футбольну зірку, але були розчаровані, коли він вийшов, щоб пройтися полем, і його закрила велика група офіційних осіб та знаменитостей.

Мессі перебуває в Індії в межах свого "GOAT-туру" – серії рекламних заходів у Колкаті, Хайдарабаді, Мумбаї та Нью-Делі.

Його тур розпочався з відкриття 21-метрової статуї самому собі в Колкаті, яку протягом 27 днів збирала команда з 45 осіб.

"З міркувань безпеки її відкрили віртуально, а це означало, що тисячі вболівальників натомість вирушили на міський стадіон, щоб мати можливість побачити футболіста. Вони скандували, купували футболки та носили пов'язки на голову з написом: "Я люблю Мессі", - додає видання.

Спочатку Мессі ходив стадіоном, махаючи вболівальникам, але після того, як його виступ раптово перервався, роздратовані фанати увірвалися на поле та пошкодили банери та намети, а інші кидали пластикові стільці та пляшки з водою.

Очікувалося, що переможець Чемпіонату світу 2022 року, якого вважають одним із найвидатніших футболістів усіх часів, зіграє короткий товариський матч на стадіоні.

"Навколо Мессі були лише лідери та актори... Чому ж тоді вони нас викликали... У нас був квиток за 12 тисяч рупій, але ми навіть не змогли побачити його обличчя", - сказав вболівальник.

Інший розлючений уболівальник додав, що люди заплатили еквівалент місячної зарплати, щоб побачити восьмиразового володаря Золотого м'яча.

"Я заплатив 5000 рупій за квиток і прийшов зі своїм сином подивитися на Мессі, а не на політиків. Поліція та військові робили селфі, і в цьому винна влада", - заявив фанат.

