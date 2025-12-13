Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси

Индийские болельщики в Калькутте в Индии бросали бутылки и сорванные кресла на поле из-за того, что обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси пробыл на стадионе всего 20 минут по случаю открытия монумента в свою честь в стране. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

"Разъяренные болельщики, посещавшие тур Лионеля Месси по Индии, рвали сиденья и бросали предметы в сторону поля после его выступления на стадионе "Солт-Лейк-Сити" в Калькутте", - пишет издание.

Тысячи восторженных болельщиков заплатили до 12 000 рупий (133 доллара), чтобы увидеть футбольную звезду, но были разочарованы, когда он вышел, чтобы пройтись по полю, и его закрыла большая группа официальных лиц и знаменитостей.

Месси находится в Индии в рамках своего "GOAT-тура" – серии рекламных мероприятий в Калькутте, Хайдарабаде, Мумбаи и Нью-Дели.

Его тур начался с открытия 21-метровой статуи самому себе в Калькутте, которую в течение 27 дней собирала команда из 45 человек.

"Из соображений безопасности ее открыли виртуально, а это означало, что тысячи болельщиков вместо этого отправились на городской стадион, чтобы иметь возможность увидеть футболиста. Они скандировали, покупали футболки и носили повязки на голову с надписью: "Я люблю Месси", - добавляет издание.

Сначала Месси ходил по стадиону, махая болельщикам, но после того, как его выступление внезапно прервалось, раздраженные фанаты ворвались на поле и повредили баннеры и палатки, а другие бросали пластиковые стулья и бутылки с водой.

Ожидалось, что победитель Чемпионата мира 2022 года, которого считают одним из величайших футболистов всех времен, сыграет короткий товарищеский матч на стадионе.

"Вокруг Месси были только лидеры и актеры... Почему же тогда они нас вызвали... У нас был билет за 12 тысяч рупий, но мы даже не смогли увидеть его лицо", - сказал болельщик.

Другой разъяренный болельщик добавил, что люди заплатили эквивалент месячной зарплаты, чтобы увидеть восьмикратного обладателя Золотого мяча.

"Я заплатил 5000 рупий за билет и пришел со своим сыном посмотреть на Месси, а не на политиков. Полиция и военные делали селфи, и в этом виноваты власти", - заявил фанат.

Напомним

"Интер Майами" благодаря двум ассистам Лионеля Месси стал чемпионом MLS, обыграв в финале "Ванкувер Уайткепс" - 3:1. Этот трофей стал для Месси 47-м в карьере, а игроки американского клуба - легенды сборной Испании и каталонской "Барселоны" Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили карьеру в футболе.