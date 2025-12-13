Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 1194 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 3270 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 5342 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 7936 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:54 • 3448 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
07:37 • 4854 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 16142 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 31149 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 37795 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 33277 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.5м/с
57%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар13 декабря, 02:28 • 14276 просмотра
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением ИисусаPhoto13 декабря, 02:48 • 20279 просмотра
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo13 декабря, 04:32 • 21544 просмотра
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА05:47 • 17666 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 11737 просмотра
публикации
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 11819 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 28357 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 50064 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 46218 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 56427 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Билл Клинтон
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Великобритания
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo11:42 • 6 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате11:26 • 202 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo09:00 • 5892 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 46218 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 31042 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
COVID-19
Грибы

Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Индии болельщики бросали бутылки и вырванные кресла на поле после того, как Лионель Месси пробыл на стадионе всего 20 минут. Тысячи фанатов заплатили до 12 000 рупий, чтобы увидеть футболиста, который прибыл на открытие монумента в свою честь.

Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси

Индийские болельщики в Калькутте в Индии бросали бутылки и сорванные кресла на поле из-за того, что обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси пробыл на стадионе всего 20 минут по случаю открытия монумента в свою честь в стране. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

"Разъяренные болельщики, посещавшие тур Лионеля Месси по Индии, рвали сиденья и бросали предметы в сторону поля после его выступления на стадионе "Солт-Лейк-Сити" в Калькутте", - пишет издание.

Тысячи восторженных болельщиков заплатили до 12 000 рупий (133 доллара), чтобы увидеть футбольную звезду, но были разочарованы, когда он вышел, чтобы пройтись по полю, и его закрыла большая группа официальных лиц и знаменитостей.

Месси находится в Индии в рамках своего "GOAT-тура" – серии рекламных мероприятий в Калькутте, Хайдарабаде, Мумбаи и Нью-Дели.

Его тур начался с открытия 21-метровой статуи самому себе в Калькутте, которую в течение 27 дней собирала команда из 45 человек.

"Из соображений безопасности ее открыли виртуально, а это означало, что тысячи болельщиков вместо этого отправились на городской стадион, чтобы иметь возможность увидеть футболиста. Они скандировали, покупали футболки и носили повязки на голову с надписью: "Я люблю Месси", - добавляет издание.

Сначала Месси ходил по стадиону, махая болельщикам, но после того, как его выступление внезапно прервалось, раздраженные фанаты ворвались на поле и повредили баннеры и палатки, а другие бросали пластиковые стулья и бутылки с водой.

Ожидалось, что победитель Чемпионата мира 2022 года, которого считают одним из величайших футболистов всех времен, сыграет короткий товарищеский матч на стадионе.

"Вокруг Месси были только лидеры и актеры... Почему же тогда они нас вызвали... У нас был билет за 12 тысяч рупий, но мы даже не смогли увидеть его лицо", - сказал болельщик.

Другой разъяренный болельщик добавил, что люди заплатили эквивалент месячной зарплаты, чтобы увидеть восьмикратного обладателя Золотого мяча.

"Я заплатил 5000 рупий за билет и пришел со своим сыном посмотреть на Месси, а не на политиков. Полиция и военные делали селфи, и в этом виноваты власти", - заявил фанат.

Напомним

"Интер Майами" благодаря двум ассистам Лионеля Месси стал чемпионом MLS, обыграв в финале "Ванкувер Уайткепс" - 3:1. Этот трофей стал для Месси 47-м в карьере, а игроки американского клуба - легенды сборной Испании и каталонской "Барселоны" Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили карьеру в футболе.

Павел Башинский

СпортНовости МираУНН Lite
Столкновения
Нью-Дели
Индия