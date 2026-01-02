Водителя Энтони Джошуа обвинили в ДТП в Нигерии, в котором погибли два человека
Киев • УНН
Водителю автомобиля, который врезался в грузовик в Нигерии, предъявили обвинения в неосторожном вождении и отсутствии прав. В результате ДТП погибли два пассажира, а боксер Энтони Джошуа получил травмы.
Водителю автомобиля, врезавшегося в грузовик в Нигерии, в результате чего погибли двое пассажиров и пострадал боксер Энтони Джошуа, предъявлено обвинение, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Водителя обвиняют в неосторожном вождении и отсутствии действующих национальных водительских прав.
Джошуа, двукратный чемпион мира по боксу, ехал на заднем сиденье черного внедорожника, когда тот врезался в грузовик на оживленной дороге недалеко от Лагоса в понедельник, в результате чего погибли его друзья Латиф Айоделе и Сина Гами.
Гами был тренером Джошуа по физической подготовке, а Айоделе — тренером и, как говорят, был ему как «брат-близнец».
За несколько часов до аварии Джошуа и Айоделе опубликовали в социальных сетях видеоролики, на которых они играют в настольный теннис.
Добавим
В пятницу полиция штата Огун подтвердила, что водителю внедорожника Lexus, Адении Моболаджи Кайоде, предъявлено обвинение по четырем пунктам.
Кайоде предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем смерть, безрассудном и небрежном вождении, вождении без должной осторожности и внимания, а также вождении без действующего национального водительского удостоверения.
46-летний мужчина предстал перед судом магистрата Сагаму, и слушание дела отложено до 20 января.
В среду местные власти подтвердили, что Джошуа, имеющий британско-нигерийские корни, выписан из больницы и восстанавливается дома в Нигерии.
36-летний боксер и его мать «сегодня днем находились в похоронном бюро в Лагосе, чтобы отдать последние почести двум его погибшим друзьям», — сообщил в среду в социальных сетях комиссар по информации штата Лагос Гбенга Омотосо.