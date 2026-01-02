$42.170.18
Водія Ентоні Джошуа звинуватили у ДТП у Нігерії, в якій загинули двоє людей

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Водію автомобіля, який врізався у вантажівку в Нігерії, висунули звинувачення у необережному водінні та відсутності прав. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, а боксер Ентоні Джошуа отримав травми.

Водія Ентоні Джошуа звинуватили у ДТП у Нігерії, в якій загинули двоє людей

Водієві автомобіля, що врізався у вантажівку в Нігерії, внаслідок чого загинули двоє пасажирів і постраждав боксер Ентоні Джошуа, висунуто звинувачення, передає УНН із посиланням на Sky News.

Водія звинувачують у необережному водінні та відсутності чинних національних водійських прав.

Джошуа, дворазовий чемпіон світу з боксу, їхав на задньому сидінні чорного позашляховика, коли той врізався в вантажівку на жвавій дорозі недалеко від Лагоса в понеділок, внаслідок чого загинули його друзі Латіф Айоделе і Сіна Гамі.

Гамі був тренером Джошуа з фізичної підготовки, а Айоделе - тренером і, як то кажуть, був йому як "брат-близнюк".

За кілька годин до аварії Джошуа та Айоделе опублікували у соціальних мережах відеоролики, на яких вони грають у настільний теніс.

Додамо

У п'ятницю поліція штату Огун підтвердила, що водію позашляховика Lexus, Аденії Моболаджі Кайоде, висунуто звинувачення за чотирма пунктами.

Кайоді пред'явлені звинувачення в небезпечному водінні, що спричинило смерть, безрозсудному і недбалому водінні, водінні без належної обережності та уваги, а також водінні без чинного національного посвідчення водія.

46-річний чоловік постав перед судом магістрату Сагаму, і слухання справи відкладено до 20 січня.

У середу місцева влада підтвердила, що Джошуа, який має британсько-нігерійське коріння, виписаний з лікарні і відновлюється вдома в Нігерії.

36-річний боксер і його мати "сьогодні вдень перебували у похоронному бюро в Лагосі, щоб віддати останні почесті двом його загиблим друзям", — повідомив у середу в соціальних мережах комісар за інформацією штату Лагос Гбенга Омотосо.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Соціальна мережа
Нігерія