Ексклюзив
11:00 • 676 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 2368 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 4706 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 7306 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:37 • 4530 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16002 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 31004 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 37610 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 33213 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 37310 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Єнота, який розбив пляшки та пив алкоголь у магазині Вірджинії, підозрюють у нових «злочинах». Він міг пограбувати магазин карате та Департамент транспортних засобів.

Єнота, який у штаті Вірджинія у США в магазині розбив пляшки та випив алкоголь, після чого заснув у туалеті, підозрюють у нових "злочинах", зокрема "пограбуванні" магазину карате та Департаменту транспортних засобів. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

"Єнот, який вдерся до магазину у Вірджинії і з радістю випив весь алкоголь з полиць, тепер підозрюється у скоєнні більш серйозних злочинів", - пише видання.

Співробітник служби контролю за тваринами в Ганновері підозрює, що цей смугастий ссавець також вдерся до сусідньої студії карате, а потім пограбував Департамент транспортних засобів в пошуках закусок.

"Імовірно, це вже третє пограбування, яке він скоїв", - сказала офіцер Саманта Мартін.

Єнот, якого тепер прозвали "п'яною пандою", був вперше виявлений непритомним у туалеті магазину алкогольних напоїв в Ешленді через два дні після Дня подяки у США. Після того, як він протверезів, цього незвичайного злочинця випустили назад у дику природу.

Мартін каже, що це лише питання часу, коли "замаскований бандит" знову нападе на торговий центр.

"Це не перший раз, коли він потрапляє в одну з будівель. Він був у студії карате. Я думаю, що він проник у Департамент реєстрації транспортних засобів і одного разу з'їв частину їхніх закусок", - сказала вона.

Нагадаємо

У Вірджинії працівники магазину алкогольних напоїв виявили нетверезого єнота в туалеті. Тварина розбила пляшки та випила алкоголь, після чого її відвезли до притулку.

Павло Башинський

Тварини
Вірджинія
Сполучені Штати Америки