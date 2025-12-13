Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате
Київ • УНН
Єнота, який розбив пляшки та пив алкоголь у магазині Вірджинії, підозрюють у нових «злочинах». Він міг пограбувати магазин карате та Департамент транспортних засобів.
Єнота, який у штаті Вірджинія у США в магазині розбив пляшки та випив алкоголь, після чого заснув у туалеті, підозрюють у нових "злочинах", зокрема "пограбуванні" магазину карате та Департаменту транспортних засобів. Про це пише ВВС, передає УНН.
Деталі
"Єнот, який вдерся до магазину у Вірджинії і з радістю випив весь алкоголь з полиць, тепер підозрюється у скоєнні більш серйозних злочинів", - пише видання.
Співробітник служби контролю за тваринами в Ганновері підозрює, що цей смугастий ссавець також вдерся до сусідньої студії карате, а потім пограбував Департамент транспортних засобів в пошуках закусок.
"Імовірно, це вже третє пограбування, яке він скоїв", - сказала офіцер Саманта Мартін.
Єнот, якого тепер прозвали "п'яною пандою", був вперше виявлений непритомним у туалеті магазину алкогольних напоїв в Ешленді через два дні після Дня подяки у США. Після того, як він протверезів, цього незвичайного злочинця випустили назад у дику природу.
Мартін каже, що це лише питання часу, коли "замаскований бандит" знову нападе на торговий центр.
"Це не перший раз, коли він потрапляє в одну з будівель. Він був у студії карате. Я думаю, що він проник у Департамент реєстрації транспортних засобів і одного разу з'їв частину їхніх закусок", - сказала вона.
Нагадаємо
У Вірджинії працівники магазину алкогольних напоїв виявили нетверезого єнота в туалеті. Тварина розбила пляшки та випила алкоголь, після чого її відвезли до притулку.