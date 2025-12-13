От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате

Енота, который в штате Вирджиния в США в магазине разбил бутылки и выпил алкоголь, после чего заснул в туалете, подозревают в новых "преступлениях", в частности "ограблении" магазина карате и Департамента транспортных средств. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

"Енот, который ворвался в магазин в Вирджинии и с радостью выпил весь алкоголь с полок, теперь подозревается в совершении более серьезных преступлений", - пишет издание.

Сотрудник службы контроля за животными в Ганновере подозревает, что это полосатое млекопитающее также ворвалось в соседнюю студию карате, а затем ограбило Департамент транспортных средств в поисках закусок.

"Вероятно, это уже третье ограбление, которое он совершил", - сказала офицер Саманта Мартин.

Енот, которого теперь прозвали "пьяной пандой", был впервые обнаружен без сознания в туалете магазина алкогольных напитков в Эшленде через два дня после Дня благодарения в США. После того, как он протрезвел, этого необычного преступника выпустили обратно в дикую природу.

Мартин говорит, что это лишь вопрос времени, когда "замаскированный бандит" снова нападет на торговый центр.

"Это не первый раз, когда он попадает в одно из зданий. Он был в студии карате. Я думаю, что он проник в Департамент регистрации транспортных средств и однажды съел часть их закусок", - сказала она.

Напомним

В Вирджинии работники магазина алкогольных напитков обнаружили нетрезвого енота в туалете. Животное разбило бутылки и выпило алкоголь, после чего его отвезли в приют.