Эксклюзив
11:00 • 658 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 2336 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 4676 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 7268 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:37 • 4514 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 15989 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 30988 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 37600 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 33211 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 37309 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Енота, который разбил бутылки и пил алкоголь в магазине Вирджинии, подозревают в новых «преступлениях». Он мог ограбить магазин карате и Департамент транспортных средств.

От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате

Енота, который в штате Вирджиния в США в магазине разбил бутылки и выпил алкоголь, после чего заснул в туалете, подозревают в новых "преступлениях", в частности "ограблении" магазина карате и Департамента транспортных средств. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

"Енот, который ворвался в магазин в Вирджинии и с радостью выпил весь алкоголь с полок, теперь подозревается в совершении более серьезных преступлений", - пишет издание.

Сотрудник службы контроля за животными в Ганновере подозревает, что это полосатое млекопитающее также ворвалось в соседнюю студию карате, а затем ограбило Департамент транспортных средств в поисках закусок.

"Вероятно, это уже третье ограбление, которое он совершил", - сказала офицер Саманта Мартин.

Енот, которого теперь прозвали "пьяной пандой", был впервые обнаружен без сознания в туалете магазина алкогольных напитков в Эшленде через два дня после Дня благодарения в США. После того, как он протрезвел, этого необычного преступника выпустили обратно в дикую природу.

Мартин говорит, что это лишь вопрос времени, когда "замаскированный бандит" снова нападет на торговый центр.

"Это не первый раз, когда он попадает в одно из зданий. Он был в студии карате. Я думаю, что он проник в Департамент регистрации транспортных средств и однажды съел часть их закусок", - сказала она.

Напомним

В Вирджинии работники магазина алкогольных напитков обнаружили нетрезвого енота в туалете. Животное разбило бутылки и выпило алкоголь, после чего его отвезли в приют.

Павел Башинский

Новости МираУНН Lite
Животные
Вирджиния
Соединённые Штаты