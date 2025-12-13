18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
Київ • УНН
Кабінет міністрів ухвалив постанову про автоматичне взяття на військовий облік. Чоловіки, які не стали на облік у 17 років, автоматично отримають статус призовника з 18-річчя, а ті, хто за кордоном, ставатимуть на облік при отриманні паспортних документів.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, чоловіки, які не стали на облік у 17 років - автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя. Також чоловіки віком 18–60 років, які перебувають за кордоном, також автоматично ставатимуть на облік. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.
Деталі
Як заявили в міністерстві, це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК: частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок.
На військовий облік автоматично ставитимуться:
- чоловіки, які не стали на облік у 17 років - автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя;
- чоловіки віком 18–60 років, які перебувають за кордоном - під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.
Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані
Нагадаємо
В Україні унормували процес автоматичної постановки та зняття з військового обліку.