В Україні унормували автоматизацію постановки і зняття з обліку: кому можна не ходити в ТЦК

В Україні унормували процес автоматичної постановки та зняття з військового обліку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Кабінет міністрів ухвалив ініційоване військовим відомством рішення щодо автоматизації даного процесу. Відтепер не потрібно відвідувати ТЦК і СП - громадяни України чоловічої статі, яким виповнилось 17 років, можуть дистанційно стати на військовий облік за допомогою мобільного додатку "Резерв+". Постановка на такий облік також здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію.

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які не встали на облік і не перебувають на ньому, будуть поставлені автоматично. Те саме стосується і зняття з обліку тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі - для цього не треба відвідувати територіальні центри комплектування.

Нагадаємо

Міністерство оборони України запустило нову цифрову систему "Імпульс", яка дозволить замінити паперовий облік особового складу на цифровий.