Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
10:41 • 12831 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 39916 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 30157 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 55881 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 55895 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 74247 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55392 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47134 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42884 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
В Україні унормували автоматизацію постановки і зняття з обліку: кому можна не ходити в ТЦК

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичну постановку та зняття з військового обліку. Чоловіки віком 17 років зможуть стати на облік через "Резерв+", а ті, хто досяг граничного віку, будуть зняті автоматично.

В Україні унормували автоматизацію постановки і зняття з обліку: кому можна не ходити в ТЦК

В Україні унормували процес автоматичної постановки та зняття з військового обліку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Кабінет міністрів ухвалив ініційоване військовим відомством рішення щодо автоматизації даного процесу. Відтепер не потрібно відвідувати ТЦК і СП - громадяни України чоловічої статі, яким виповнилось 17 років, можуть дистанційно стати на військовий облік за допомогою мобільного додатку "Резерв+". Постановка на такий облік також здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію.

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які не встали на облік і не перебувають на ньому, будуть поставлені автоматично. Те саме стосується і зняття з обліку тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі - для цього не треба відвідувати територіальні центри комплектування.

Нагадаємо

Міністерство оборони України запустило нову цифрову систему "Імпульс", яка дозволить замінити паперовий облік особового складу на цифровий.

Євген Устименко

СуспільствоТехнології
Міністерство оборони України
Україна