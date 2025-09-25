В Украине нормировали автоматизацию постановки и снятия с учета: кому можно не ходить в ТЦК

В Украине нормировали процесс автоматической постановки и снятия с воинского учета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Кабинет министров принял инициированное военным ведомством решение по автоматизации данного процесса. Отныне не нужно посещать ТЦК и СП - граждане Украины мужского пола, которым исполнилось 17 лет, могут дистанционно стать на воинский учет с помощью мобильного приложения "Резерв+". Постановка на такой учет также осуществляется без обязанности прохождения или направления на военно-врачебную комиссию.

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые не встали на учет и не состоят на нем, будут поставлены автоматически. То же касается и снятия с учета тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе - для этого не нужно посещать территориальные центры комплектования.

Напомним

Министерство обороны Украины запустило новую цифровую систему "Импульс", которая позволит заменить бумажный учет личного состава на цифровой.