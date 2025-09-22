$41.250.00
Міноборони запускає нову цифрову систему обліку "Імпульс" для заміни паперової документації - Шмигаль

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про запуск цифрової системи "Імпульс" для обліку військовослужбовців. Вона замінить паперовий облік, дозволяючи швидко отримувати дані та формувати звіти.

Міноборони запускає нову цифрову систему обліку "Імпульс" для заміни паперової документації - Шмигаль

У Збройних силах України запускають нову цифрову систему "Імпульс", яка дозволить замінити паперовий облік особового складу на цифровий. Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль в Телеграм, пише УНН.   

Деталі

За словами Шмигаля, нова система дозволяє швидко отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, відстежувати його службову історію, формувати звіти та проєкти наказів у кілька кліків.

Розгортаємо у Силах оборони цифрову систему обліку військових "Імпульс". Це перша масова інформаційно-комунікаційна система тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині 

– наголосив міністр.

"Імпульс" змінить стару систему обліку, в основі якої лежала паперова документація. Для військових частин буде організовано швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад і можливість оперативно створювати документи та накази. Для керівництва – це нові управлінські рішення, які базуватимуться на чітких та прозорих даних.

Відмітка "Потребує проходження БЗВП" і спеціальність 999: у Міноборони пояснили, що це означає17.09.25, 20:35 • 4744 перегляди

Шмигаль повідомив, що система вже працює у підрозділах Десантно-штурмових військ, а найближчими тижнями буде запроваджена в Сухопутних військах та новостворених корпусах.

Міноборони планує об’єднати "Імпульс" з іншими цифровими інструментами: застосунком для військових "Армія+", медичною інформаційною системою та іншими цифровими сервісами. 

Масштабуємо технологічні рішення в армії та ліквідуємо зайве бюрократичне навантаження на військовослужбовців. Робимо усе, аби воїни були зосереджені на головному – захисті України

– підсумував Шмигаль.

Відстрочки у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю: Міноборони запускає бета-тест19.09.25, 18:04 • 3069 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоТехнології
Сухопутні війська Збройних сил України
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна
Денис Шмигаль