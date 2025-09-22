Міноборони запускає нову цифрову систему обліку "Імпульс" для заміни паперової документації - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про запуск цифрової системи "Імпульс" для обліку військовослужбовців. Вона замінить паперовий облік, дозволяючи швидко отримувати дані та формувати звіти.
У Збройних силах України запускають нову цифрову систему "Імпульс", яка дозволить замінити паперовий облік особового складу на цифровий. Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль в Телеграм, пише УНН.
Деталі
За словами Шмигаля, нова система дозволяє швидко отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, відстежувати його службову історію, формувати звіти та проєкти наказів у кілька кліків.
Розгортаємо у Силах оборони цифрову систему обліку військових "Імпульс". Це перша масова інформаційно-комунікаційна система тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині
"Імпульс" змінить стару систему обліку, в основі якої лежала паперова документація. Для військових частин буде організовано швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад і можливість оперативно створювати документи та накази. Для керівництва – це нові управлінські рішення, які базуватимуться на чітких та прозорих даних.
Відмітка "Потребує проходження БЗВП" і спеціальність 999: у Міноборони пояснили, що це означає17.09.25, 20:35 • 4744 перегляди
Шмигаль повідомив, що система вже працює у підрозділах Десантно-штурмових військ, а найближчими тижнями буде запроваджена в Сухопутних військах та новостворених корпусах.
Міноборони планує об’єднати "Імпульс" з іншими цифровими інструментами: застосунком для військових "Армія+", медичною інформаційною системою та іншими цифровими сервісами.
Масштабуємо технологічні рішення в армії та ліквідуємо зайве бюрократичне навантаження на військовослужбовців. Робимо усе, аби воїни були зосереджені на головному – захисті України
Відстрочки у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю: Міноборони запускає бета-тест19.09.25, 18:04 • 3069 переглядiв