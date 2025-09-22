Минобороны запускает новую цифровую систему учета "Импульс" для замены бумажной документации - Шмыгаль

В Вооруженных силах Украины запускается новая цифровая система "Импульс", которая позволит заменить бумажный учет личного состава на цифровой. Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

По словам Шмыгаля, новая система позволяет быстро получать актуальные данные о каждом военнослужащем, отслеживать его служебную историю, формировать отчеты и проекты приказов в несколько кликов.

Разворачиваем в Силах обороны цифровую систему учета военных "Импульс". Это первая массовая информационно-коммуникационная система тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части – подчеркнул министр.

"Импульс" изменит старую систему учета, в основе которой лежала бумажная документация. Для воинских частей будет организован быстрый доступ к актуальной информации о личном составе и возможность оперативно создавать документы и приказы. Для руководства – это новые управленческие решения, которые будут базироваться на четких и прозрачных данных.

Шмыгаль сообщил, что система уже работает в подразделениях Десантно-штурмовых войск, а в ближайшие недели будет внедрена в Сухопутных войсках и новосозданных корпусах.

Минобороны планирует объединить "Импульс" с другими цифровыми инструментами: приложением для военных "Армия+", медицинской информационной системой и другими цифровыми сервисами.

Масштабируем технологические решения в армии и ликвидируем излишнюю бюрократическую нагрузку на военнослужащих. Делаем все, чтобы воины были сосредоточены на главном – защите Украины – подытожил Шмыгаль.

