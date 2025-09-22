$41.250.00
Минобороны запускает новую цифровую систему учета "Импульс" для замены бумажной документации - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о запуске цифровой системы "Импульс" для учета военнослужащих. Она заменит бумажный учет, позволяя быстро получать данные и формировать отчеты.

Минобороны запускает новую цифровую систему учета "Импульс" для замены бумажной документации - Шмыгаль

В Вооруженных силах Украины запускается новая цифровая система "Импульс", которая позволит заменить бумажный учет личного состава на цифровой. Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Телеграм, пишет УНН.   

Подробности

По словам Шмыгаля, новая система позволяет быстро получать актуальные данные о каждом военнослужащем, отслеживать его служебную историю, формировать отчеты и проекты приказов в несколько кликов.

Разворачиваем в Силах обороны цифровую систему учета военных "Импульс". Это первая массовая информационно-коммуникационная система тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части 

– подчеркнул министр.

"Импульс" изменит старую систему учета, в основе которой лежала бумажная документация. Для воинских частей будет организован быстрый доступ к актуальной информации о личном составе и возможность оперативно создавать документы и приказы. Для руководства – это новые управленческие решения, которые будут базироваться на четких и прозрачных данных.

Отметка "Требует прохождения БЗВП" и специальность 999: в Минобороны объяснили, что это значит17.09.25, 20:35 • 4748 просмотров

Шмыгаль сообщил, что система уже работает в подразделениях Десантно-штурмовых войск, а в ближайшие недели будет внедрена в Сухопутных войсках и новосозданных корпусах.

Минобороны планирует объединить "Импульс" с другими цифровыми инструментами: приложением для военных "Армия+", медицинской информационной системой и другими цифровыми сервисами. 

Масштабируем технологические решения в армии и ликвидируем излишнюю бюрократическую нагрузку на военнослужащих. Делаем все, чтобы воины были сосредоточены на главном – защите Украины

– подытожил Шмыгаль.

Отсрочки в Резерв+ для родителей детей с инвалидностью: Минобороны запускает бета-тест19.09.25, 18:04 • 3075 просмотров

Степан Гафтко

