Минобороны запускает новую цифровую систему учета "Импульс" для замены бумажной документации - Шмыгаль
Киев • УНН
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о запуске цифровой системы "Импульс" для учета военнослужащих. Она заменит бумажный учет, позволяя быстро получать данные и формировать отчеты.
В Вооруженных силах Украины запускается новая цифровая система "Импульс", которая позволит заменить бумажный учет личного состава на цифровой. Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
По словам Шмыгаля, новая система позволяет быстро получать актуальные данные о каждом военнослужащем, отслеживать его служебную историю, формировать отчеты и проекты приказов в несколько кликов.
Разворачиваем в Силах обороны цифровую систему учета военных "Импульс". Это первая массовая информационно-коммуникационная система тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части
"Импульс" изменит старую систему учета, в основе которой лежала бумажная документация. Для воинских частей будет организован быстрый доступ к актуальной информации о личном составе и возможность оперативно создавать документы и приказы. Для руководства – это новые управленческие решения, которые будут базироваться на четких и прозрачных данных.
Шмыгаль сообщил, что система уже работает в подразделениях Десантно-штурмовых войск, а в ближайшие недели будет внедрена в Сухопутных войсках и новосозданных корпусах.
Минобороны планирует объединить "Импульс" с другими цифровыми инструментами: приложением для военных "Армия+", медицинской информационной системой и другими цифровыми сервисами.
Масштабируем технологические решения в армии и ликвидируем излишнюю бюрократическую нагрузку на военнослужащих. Делаем все, чтобы воины были сосредоточены на главном – защите Украины
