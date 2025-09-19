$41.250.05
Эксклюзив
12:05 • 12173 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 11784 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 17735 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 32249 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 32289 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 50348 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44609 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65265 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44937 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52652 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 2314 просмотра
Отсрочки в Резерв+ для родителей детей с инвалидностью: Минобороны запускает бета-тест

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Минобороны анонсировало новую функцию в приложении Резерв+: родители детей с инвалидностью смогут оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Для участия в тестировании необходимо заполнить специальную форму.

Отсрочки в Резерв+ для родителей детей с инвалидностью: Минобороны запускает бета-тест

Вскоре в мобильном приложении Резерв+ появится новая возможность — оформление отсрочки от мобилизации онлайн для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, чтобы присоединиться к тестированию и в числе первых получить отсрочку нового типа онлайн, нужно заполнить форму по ссылке.

Кто может принять участие:

  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
    • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

      Чтобы присоединиться к тестированию и в числе первых получить отсрочку нового типа онлайн, нужно заполнить форму по ссылке.

      Добавим

      В Минобороны напомнили, что онлайн-отсрочка работает так: в Резерв+ нужно подать запрос → система проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с нужными государственными реестрами → в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.

      Весь процесс полностью автоматический, обычно занимает несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела.

      Сейчас получить отсрочку в Резерв+ могут:

      • люди с инвалидностью;
        • студенты, аспиранты;
          • родители троих и более детей, рожденных в одном браке;
            • семьи защитников и защитниц с ребенком;
              • мужья или жены людей с инвалидностью;
                • люди с временной непригодностью;
                  • работники учреждений высшего и профобразования.

                    Антонина Туманова

                    ОбществоТехнологии