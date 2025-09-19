Отсрочки в Резерв+ для родителей детей с инвалидностью: Минобороны запускает бета-тест
Киев • УНН
Минобороны анонсировало новую функцию в приложении Резерв+: родители детей с инвалидностью смогут оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Для участия в тестировании необходимо заполнить специальную форму.
Вскоре в мобильном приложении Резерв+ появится новая возможность — оформление отсрочки от мобилизации онлайн для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
По данным ведомства, чтобы присоединиться к тестированию и в числе первых получить отсрочку нового типа онлайн, нужно заполнить форму по ссылке.
Кто может принять участие:
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Добавим
В Минобороны напомнили, что онлайн-отсрочка работает так: в Резерв+ нужно подать запрос → система проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с нужными государственными реестрами → в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.
Весь процесс полностью автоматический, обычно занимает несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела.
Сейчас получить отсрочку в Резерв+ могут:
- люди с инвалидностью;
- студенты, аспиранты;
- родители троих и более детей, рожденных в одном браке;
- семьи защитников и защитниц с ребенком;
- мужья или жены людей с инвалидностью;
- люди с временной непригодностью;
- работники учреждений высшего и профобразования.
