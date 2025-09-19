Відстрочки у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю: Міноборони запускає бета-тест

$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 12205 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 11817 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 17776 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 32278 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 32315 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 50376 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 44625 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65274 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44945 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52658 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 25653 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04 • 25414 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto19 вересня, 07:55 • 20849 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto19 вересня, 08:27 • 17807 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27 • 18958 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 2352 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 57720 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03 • 1318 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 8748 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 10407 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 22979 перегляди
Відстрочки у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю: Міноборони запускає бета-тест

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Міноборони анонсувало нову функцію в застосунку Резерв+: батьки дітей з інвалідністю зможуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Для участі в тестуванні необхідно заповнити спеціальну форму.

Відстрочки у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю: Міноборони запускає бета-тест

Невдовзі у мобільному застосунку Резерв+ з’явиться нова можливість — оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини, передає УНН із посиланням на Міноборони.

За даними відомства, щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням.

Хто може взяти участь:

  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
    • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

      Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням.

      Додамо

      У Міноборони нагадали, що онлайн-відстрочка працює так: у Резерв+ потрібно подати запит → система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами → у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.

      Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.

      Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:

      • люди з інвалідністю;
        • студенти, аспіранти;
          • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
            • сім’ї захисників і захисниць із дитиною;
              • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
                • люди з тимчасовою непридатністю;
                  • працівники закладів вищої та профосвіти.

                    У "Резерв+" з'явиться новий статус: що він означає і кого стосується17.09.25, 12:20 • 8725 переглядiв

                    Антоніна Туманова

                    СуспільствоТехнології