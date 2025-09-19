Відстрочки у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю: Міноборони запускає бета-тест
Київ • УНН
Міноборони анонсувало нову функцію в застосунку Резерв+: батьки дітей з інвалідністю зможуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Для участі в тестуванні необхідно заповнити спеціальну форму.
Невдовзі у мобільному застосунку Резерв+ з’явиться нова можливість — оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини, передає УНН із посиланням на Міноборони.
За даними відомства, щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням.
Хто може взяти участь:
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.
Додамо
У Міноборони нагадали, що онлайн-відстрочка працює так: у Резерв+ потрібно подати запит → система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами → у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.
Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.
Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:
- люди з інвалідністю;
- студенти, аспіранти;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- сім’ї захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
