15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Кабинет министров принял постановление об автоматической постановке на воинский учет. Мужчины, не ставшие на учет в 17 лет, автоматически получат статус призывника с 18-летия, а те, кто за границей, будут становиться на учет при получении паспортных документов.

18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны

Кабинет Министров принял постановление о запуске нового экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, мужчины, не ставшие на учет в 17 лет, автоматически получают статус призывника с момента 18-летия. Также мужчины в возрасте 18–60 лет, находящиеся за границей, также автоматически будут становиться на учет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН

Детали

Как заявили в министерстве, это решение уменьшает бюрократию и упрощает процедуру для граждан и ТЦК: часть людей будет становиться на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок.

На воинский учет автоматически будут ставиться:

  • мужчины, не ставшие на учет в 17 лет, автоматически получают статус призывника с момента 18-летия;
    • мужчины в возрасте 18–60 лет, находящиеся за границей, - при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого не нужно посещать ТЦК и СП или проходить ВВК.

      Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже имеет все необходимые данные 

      - заявили в Минобороны. 

      Напомним 

      В Украине унормировали процесс автоматической постановки и снятия с воинского учета.

      Павел Башинский

      ОбществоПолитика
      Кабинет Министров Украины
      Мобилизация
      ТЦК и СП
      Государственная миграционная служба (Украина)
      Министерство обороны Украины