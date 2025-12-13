18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
Киев • УНН
Кабинет министров принял постановление об автоматической постановке на воинский учет. Мужчины, не ставшие на учет в 17 лет, автоматически получат статус призывника с 18-летия, а те, кто за границей, будут становиться на учет при получении паспортных документов.
Кабинет Министров принял постановление о запуске нового экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, мужчины, не ставшие на учет в 17 лет, автоматически получают статус призывника с момента 18-летия. Также мужчины в возрасте 18–60 лет, находящиеся за границей, также автоматически будут становиться на учет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
Детали
Как заявили в министерстве, это решение уменьшает бюрократию и упрощает процедуру для граждан и ТЦК: часть людей будет становиться на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок.
На воинский учет автоматически будут ставиться:
- мужчины, не ставшие на учет в 17 лет, автоматически получают статус призывника с момента 18-летия;
- мужчины в возрасте 18–60 лет, находящиеся за границей, - при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого не нужно посещать ТЦК и СП или проходить ВВК.
Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже имеет все необходимые данные
Напомним
В Украине унормировали процесс автоматической постановки и снятия с воинского учета.