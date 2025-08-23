В Луганской области уничтожены российские оккупанты, участвовавшие в военных преступлениях в Буче - ГУР

$41.220.00
Эксклюзив
07:20 • 10200 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 10614 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 12102 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 8564 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 29164 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 28673 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 23547 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24777 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24391 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13668 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
07:20 • 10189 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 10291 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 12094 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 20697 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 29158 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 23543 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 14930 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 17073 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 19974 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 27698 просмотра
В Луганской области уничтожены российские оккупанты, участвовавшие в военных преступлениях в Буче - ГУР

Киев • УНН

 • 498 просмотра

22 августа 2025 года на Луганщине взрыв уничтожил российских оккупантов, причастных к преступлениям в Буче. Также ликвидированы два пикапа, УАЗ «буханка» с боекомплектом.

В Луганской области уничтожены российские оккупанты, участвовавшие в военных преступлениях в Буче - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о взрыве на Луганщине и уничтожении российских военных преступников, которые принимали участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области, вражеских пикапов и "буханки" с БК, показав видео, пишет УНН.

22 августа 2025 года, накануне Дня Государственного Флага Украины, на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городской громады Алчевского района Луганской области прогремел взрыв. Детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шестеро российских захватчиков с их военным транспортом. В 2022 году указанные российские оккупанты принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области

- сообщили в ГУР.

По данным ГУР, "на Луганщине московиты выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку дома вражеской военно-ремонтной базы". "В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ "буханка", загруженная боекомплектом, а также трое российских оккупантов. Еще двое захватчиков - тяжелые "300", - сообщили в разведке.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - подчеркнули в разведке.

Морской дрон ГУР в бухте новороссийска уничтожил элитных российских водолазов - разведка22.08.25, 10:03 • 4224 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Киевская область
Луганская область
Министерство обороны Украины
Главное управление разведки Украины
Буча, Украина