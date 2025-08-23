В Луганской области уничтожены российские оккупанты, участвовавшие в военных преступлениях в Буче - ГУР
Киев • УНН
22 августа 2025 года на Луганщине взрыв уничтожил российских оккупантов, причастных к преступлениям в Буче. Также ликвидированы два пикапа, УАЗ «буханка» с боекомплектом.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о взрыве на Луганщине и уничтожении российских военных преступников, которые принимали участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области, вражеских пикапов и "буханки" с БК, показав видео, пишет УНН.
22 августа 2025 года, накануне Дня Государственного Флага Украины, на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городской громады Алчевского района Луганской области прогремел взрыв. Детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шестеро российских захватчиков с их военным транспортом. В 2022 году указанные российские оккупанты принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области
По данным ГУР, "на Луганщине московиты выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку дома вражеской военно-ремонтной базы". "В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ "буханка", загруженная боекомплектом, а также трое российских оккупантов. Еще двое захватчиков - тяжелые "300", - сообщили в разведке.
"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - подчеркнули в разведке.
