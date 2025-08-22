Морской дрон ГУР в бухте новороссийска уничтожил элитных российских водолазов - разведка
Киев • УНН
Морской дрон ГУР в бухте новороссийска сдетонировал, ликвидировав пятерых элитных российских водолазов-разведчиков. Инцидент вызвал недовольство среди личного состава российского флота.
Морской дрон ГУР в бухте новороссийска уничтожил пятерых элитных российских водолазов, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Летний грохот в новороссийске - во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где государство-агрессор россия хранит остатки крупных кораблей своего черноморского флота
Как указано, из-за действия средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования, отметили в разведке.
Сообщается, что выполнять задание послали группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота государства-агрессора России из числа т.н. "ПДСС" (подводные диверсионные силы и средства) - это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением.
Во время манипуляций с украинским морским дроном он сдетонировал - в результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы
"Среди личного состава российского флота, базирующегося в новороссийске, звучит острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы", - отметили в разведке.
"Слава Украине!" - подчеркнули в ГУР.
В результате операции ГУР в Черном море уничтожен вражеский катер с экипажем: показали видео21.08.25, 08:41 • 4666 просмотров