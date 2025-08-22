$41.380.02
05:52 • 2902 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
01:26 • 13976 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 30059 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 32238 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 38820 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 22641 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 33586 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 71884 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 79169 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81736 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
Морской дрон ГУР в бухте новороссийска уничтожил элитных российских водолазов - разведка

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Морской дрон ГУР в бухте новороссийска сдетонировал, ликвидировав пятерых элитных российских водолазов-разведчиков. Инцидент вызвал недовольство среди личного состава российского флота.

Морской дрон ГУР в бухте новороссийска уничтожил элитных российских водолазов - разведка

Морской дрон ГУР в бухте новороссийска уничтожил пятерых элитных российских водолазов, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Летний грохот в новороссийске - во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где государство-агрессор россия хранит остатки крупных кораблей своего черноморского флота

- сообщили в ГУР.

Как указано, из-за действия средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования, отметили в разведке.

Сообщается, что выполнять задание послали группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота государства-агрессора России из числа т.н. "ПДСС" (подводные диверсионные силы и средства) - это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением.

Во время манипуляций с украинским морским дроном он сдетонировал - в результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы

- указали в ГУР.

"Среди личного состава российского флота, базирующегося в новороссийске, звучит острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы", - отметили в разведке.

"Слава Украине!" - подчеркнули в ГУР.

В результате операции ГУР в Черном море уничтожен вражеский катер с экипажем: показали видео21.08.25, 08:41 • 4666 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Telegram
Министерство обороны Украины
Главное управление разведки Украины
Черное море
Беспилотный летательный аппарат