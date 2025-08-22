Морський дрон ГУР у бухті новоросійска знищив елітних російських водолазів - розвідка
Київ • УНН
Морський дрон ГУР у бухті Новоросійська здетонував, ліквідувавши п'ятьох елітних російських водолазів-розвідників. Інцидент викликав невдоволення серед особового складу російського флоту.
Морський дрон ГУР у бухті новоросійска знищив п’ятьох елітних російських водолазів, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Літній гуркіт у новоросійску - під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти новоросійска, де держава-агресор росія зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту
Як вказано, через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження, зазначили у розвідці.
Повідомляється, що виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту держави-агресора росії з числа т.зв. "ПДСС" (подводниє дівєрсіонниє сіли і срєдства) - це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.
Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував - внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані
"Серед особового складу російського флоту, який базується у новоросійску, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", - зазначили у розвідці.
"Слава Україні!" - наголосили у ГУР.
