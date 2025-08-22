$41.380.02
05:52 • 2810 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
01:26 • 13869 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 29921 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 32159 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 38709 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 22619 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 33570 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71882 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79167 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81730 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Морський дрон ГУР у бухті новоросійска знищив елітних російських водолазів - розвідка

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Морський дрон ГУР у бухті Новоросійська здетонував, ліквідувавши п'ятьох елітних російських водолазів-розвідників. Інцидент викликав невдоволення серед особового складу російського флоту.

Морський дрон ГУР у бухті новоросійска знищив елітних російських водолазів - розвідка

Морський дрон ГУР у бухті новоросійска знищив п’ятьох елітних російських водолазів, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Літній гуркіт у новоросійску - під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти новоросійска, де держава-агресор росія зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту

- повідомили у ГУР.

Як вказано, через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження, зазначили у розвідці.

Повідомляється, що виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту держави-агресора росії з числа т.зв. "ПДСС" (подводниє дівєрсіонниє сіли і срєдства) - це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував - внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані

- вказали у ГУР.

"Серед особового складу російського флоту, який базується у новоросійску, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", - зазначили у розвідці.

"Слава Україні!" - наголосили у ГУР.

Внаслідок операції ГУР у Чорному морі знищено ворожий катер з екіпажем: показали відео21.08.25, 08:41 • 4660 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Telegram
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Чорне море
Безпілотний літальний апарат