Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози

На українському молочному ринку напружена ситуація: запаси вершкового масла на складах б’ють рекорди, експорт скорочується, а ціни змінюються. Про те, що коїться на ринку вершкового масла та як це відбивається на ринку молокопродуктів загалом, у коментарі УНН розповіла, заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Деталі

Останніми місяцями на складах українських переробних підприємств накопичилося близько 10 тисяч тонн масла, що стало серйозним викликом для галузі. Зростання імпорту та падіння експорту додатково тиснуть на внутрішній ринок. Через це частина заводів може не витримати навантаження. Ситуація вже вдарила по молочних фермах, які працюють майже на межі собівартості.

Станом на 1 грудня в Україні на складах накопичилось близько 10 тисяч тонн вершкового масла. І це є тривожним сигналом. Останні місяці експорт вершкового масла зменшується, а імпорт збільшується. Великі складські запаси тиснуть на ринок і, на жаль, не всі заводи витримають цей тиск і вимушені будуть піти з ринку - пояснює Олена Жупінас.

За словами Олени Жупінас, вартість масла падає вже третій місяць поспіль, що тягне за собою зниження закупівельної ціни на сире молоко.

Відпускні ціни з заводу на вершкове масло знижуються третій місяць поспіль. Так, в серпні вона складала 400 грн/кг, а на початку грудня 250 грн/кг. Зниження цін на вершкове масло та сир відобразилися на закупівельній ціні на сире молоко. Вже зараз виробники молока працюють на межі собівартості і подальше її зниження може призвести до збитковості виробництва молоко приблизно у 40% виробників - підкреслює експертка.

У 2025 році ферми вперше за багато років збільшили поголів’я корів і виробництво молока, проте, тепер ці досягнення можуть опинитися під загрозою через вимоги європейських стандартів про утримання тварин, що вимагає чималих фінансів.

2025 рік став першим, коли молочно-товарні ферми наростили поголів’я і збільшили виробництво сирого молока майже на 7%. Але ціновий тиск може знищити ці досягнення вже у 2026 році. В рамках європейської інтеграції, до 2028 року, українські ферми мають відповідати європейським вимогам з утримання та благополуччю тварин, це потребує великих фінансових вливань в перебудову та модернізацію. Через брак коштів на виконання законодавчих вимог до 25% власників молочних ферм можуть прийняти рішення про їх закриття - каже Олена Жупінас.

Крім того, Україна залежить від світових цінових коливань, адже експортує близько 20% виробленого масла у інші країни - серед лідерів країни ЄС, Молдова, Казахстан, країни Кавказу. Падіння світових цін спричинило зменшення експорту. Це, також, додатково загострює ситуацію на внутрішньому ринку.

Ми експортуємо 20% вершкового масла, що виробляється в країні, тому падіння цін на світових ринках призвело до скорочення його експорту, а незахищеність від імпорту призвела до зростання ввозу в Україну масла з країн ЄС, яке витісняє українське з нашого внутрішнього ринку - підкреслює експертка.

Восени ЄС збільшив квоту на українське масло з 3 до 7 тисяч тонн, але скористатися цією можливістю переробники поки не змогли через низькі світові ціни, бо підприємства не можуть реалізувати продукцію за вигідною ціною, тож експорт не зростає.

Квоти на вершкове масло для експорту в країни ЄС діють із 29 жовтня їх було збільшено з 3000 тонн до 7000 тонн. Але через обвал світових цін на масло, наші переробні підприємства поки що не змогли скористатися цим збільшенням - уточнює Олена Жупінас.

Також, робота виробництва потребує додаткових, чималих витрат через блекаут, адже робота здійснюється за допомогою генераторів під час відключень світла. Та навіть попри це, ціни на молочні продукти поки не зростуть.

Не зважаючи на додаткові затрати, які несуть як виробники молока так і переробні підприємства через блекаути та роботі на генераторах (вартість одного кіловата виробленого генератором дорожчає в декілька разів) ціни на молочну продукцію в Україні в першій половині 2026 року не виростуть, а навпаки - під тиском складських запасів та імпорту будуть нижчими - прогнозує експертка.

