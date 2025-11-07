ukenru
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопада
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року

Економіст Андрій Новак прогнозує зростання цін на традиційні святкові продукти через збільшення попиту та виробничі витрати. Він радить українцям шукати акційні пропозиції для економії.

Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року

Наближається зима і українці починають замислюватися над тим, які саме страви будуть стояти на їх святковому столі на Різдво та Новий рік. Разом з тим, постає питання - наскільки суттєво полегшають гаманці через високі ціни. Чи будуть дорожчати продукти харчування, традиційні для святкового столу і чи є можливість якось зекономити - розбирався УНН.

Подорожчання продуктів в Україні

В Україні протягом останніх пів року ми спостерігаємо сильні коливання цін на ринку продуктів харчування. Безумовно, частково це пояснюється щорічним сезонним фактором, особливо на фруктову і овочеву групу. Дуже велика різниця в цінах на цю групу продуктів була буквально з місяця на місяць, в літні місяці, осінні місяці. Також ми бачимо суттєве збільшення цін і на молочну групу, на м’ясну групу, зокрема курятину. Також на яйця, олію 

- пояснив економіст Андрій Новак.

Новак додав, що у деяких продуктових групах ціни зростають внаслідок сезонних факторів, але також є ті, які дорожчають через війну, зокрема російські обстріли, які завдають шкоди виробництву.

Якщо у фруктової та овочевої групи ці зміни в основному відбуваються внаслідок сезонного фактору, то інші групи дорожчають внаслідок зростання витрат на виробництві в основному через зростання елементів собівартості таких ресурсів, як газ, електроенергія, пальне. Ще один фактор, який працює декілька років, це економічні втрати безпосередньо від воєнних дій. Бачимо, що росія знову активізувала удари по українській енергетиці. Це збиває цикли і виробничі, і постачання, порушує логістику. Тому завдаються прямі економічні втрати як виробникам, так і торговцям 

- зазначив Новак.

Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок

Ріст цін на продукти харчування

Економіст наголосив, що особливо серйозної шкоди завдають удари по продовольчих складах. Через завдані збитки виробникам і торговцям доводиться піднімати ціни на продукти, щоб не працювати в мінус.

Також бачимо цілеспрямовані удари по складах продуктів харчування. Це також завдає важких економічних збитків і виробникам, і торговцям. І оскільки всі розуміють, що ні торговці, ні виробники, не можуть працювати в мінус, і тому ... ці прямі збільшені затрати компенсують збільшенням ціни на свою продукцію 

- наголосив Андрій Новак.

Чи подорожчає Новорічний стіл

За словами Новака, чим ближче українці наближаються до святкових днів (Різдво, Новий рік) - зростає попит на продукти харчування, які є традиційними для святкового столу українців. Цей період триває майже півтора місяці, зважаючи на любов українців святкувати.

Напередодні Нового року включиться фактор святкових днів. Українці традиційно не проти святкувати усі свята, які є. Колись в нас були два нових роки, Новий і Старий. Зараз буде два Різдва. Фактично з другої половини грудня і майже до кінця січня це в нас будуть перманентні свята, ми будемо кочувати від одного святкового столу до іншого, а це однозначно підвищить попит на ті продукти, які характерні для українських святкових столів – і різдвяних, і новорічних, і інших свят, які на нас чекають в другій половині грудня і, фактично, весь січень. Тому варто очікувати підвищення цін саме на ті продукти, які складають традиційні святкові столи українців 

- розповів Новак.

Інфляція сповільнилася до 11,9%. Подешевшали фрукти та овочі, подорожчали - одяг, взуття та освіта

Новак також звернув увагу, що у святковий період популярними є святкові набори з солодощів та смаколиків, а також інші поширені святкові подарунки. Ціни на них також мають зрости.

Вже зараз можна помітити в мережі такі святкові набори, і на Миколая, і на Різдво, і на Новий рік. Ми розуміємо, що у нас в Україні на сьогодні сильно розвинені мережі торгових центрів і супермаркетів різного розміру і різних масштабів. До того ж багато мережевих продовольчих точок. І це формує ситуацію, коли ринок продуктів харчування в Україні є найбільш конкурентним 

- розповів Новак.

Як сильно зростуть ціни на їжу

Конкуренція не дозволить торговим центрам та мережевим магазинам піднімати ціни надто високо, тож якогось захмарного подорожчання можна не остерігатися.

Ця конкуренція не дозволяє ні виробникам, ні торговцям надмірно накручувати ціну. Ця взаємна конкуренція мінімізує зростання цін. Але звісно понад звичайну собівартість, до якої ні виробники, ні торговці не можуть дозволити собі опускатись. Тому я не очікую сплеску цін на подарункові святкові набори чи товари, тому що взаємна конкуренція торгових мереж і немережевих торгових точок не дозволить їм надмірно наживатися на святкових періодах 

- пояснив економіст.

Наостанок Андрій Новак нагадав, що Україна поступово входить в таку традицію цивілізованих країн, коли якраз до святкових днів практикуються святкові знижки та акції.

Тим, хто має не надто високі доходи, я раджу дочекатися таких акційних святкових пропозицій 

- підсумував економіст.

Україна домінує на ринку курячих яєць Великої Британії, викликаючи обурення місцевих фермерів - The Guardian

Павло Зінченко

