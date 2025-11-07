Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году

Приближается зима, и украинцы начинают задумываться о том, какие блюда будут стоять на их праздничном столе на Рождество и Новый год. Вместе с тем, возникает вопрос – насколько существенно опустеют кошельки из-за высоких цен. Будут ли дорожать продукты питания, традиционные для праздничного стола, и есть ли возможность как-то сэкономить – разбирался УНН.

Подорожание продуктов в Украине

В Украине на протяжении последних полугода мы наблюдаем сильные колебания цен на рынке продуктов питания. Безусловно, отчасти это объясняется ежегодным сезонным фактором, особенно на фруктовую и овощную группу. Очень большая разница в ценах на эту группу продуктов была буквально из месяца в месяц, в летние месяцы, осенние месяцы. Также мы видим существенное увеличение цен и на молочную группу, на мясную группу, в частности курятину. Также на яйца, масло - пояснил экономист Андрей Новак.

Новак добавил, что в некоторых продуктовых группах цены растут вследствие сезонных факторов, но также есть те, которые дорожают из-за войны, в частности российские обстрелы, которые наносят ущерб производству.

Если у фруктовой и овощной группы эти изменения в основном происходят вследствие сезонного фактора, то другие группы дорожают вследствие роста затрат на производстве в основном из-за роста элементов себестоимости таких ресурсов, как газ, электроэнергия, топливо. Еще один фактор, который работает несколько лет, это экономические потери непосредственно от военных действий. Видим, что россия снова активизировала удары по украинской энергетике. Это сбивает циклы и производственные, и поставки, нарушает логистику. Поэтому наносятся прямые экономические потери как производителям, так и торговцам - отметил Новак.

Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок

Рост цен на продукты питания

Экономист подчеркнул, что особенно серьезный ущерб наносят удары по продовольственным складам. Из-за нанесенного ущерба производителям и торговцам приходится поднимать цены на продукты, чтобы не работать в минус.

Также видим целенаправленные удары по складам продуктов питания. Это также наносит тяжелый экономический ущерб и производителям, и торговцам. И поскольку все понимают, что ни торговцы, ни производители, не могут работать в минус, и поэтому ... эти прямые увеличенные затраты компенсируют увеличением цены на свою продукцию - подчеркнул Андрей Новак.

Подорожает ли Новогодний стол

По словам Новака, чем ближе украинцы приближаются к праздничным дням (Рождество, Новый год) - растет спрос на продукты питания, которые являются традиционными для праздничного стола украинцев. Этот период длится почти полтора месяца, учитывая любовь украинцев праздновать.

В канун Нового года включится фактор праздничных дней. Украинцы традиционно не против праздновать все праздники, которые есть. Когда-то у нас было два новых года, Новый и Старый. Сейчас будет два Рождества. Фактически со второй половины декабря и почти до конца января это у нас будут перманентные праздники, мы будем кочевать от одного праздничного стола к другому, а это однозначно повысит спрос на те продукты, которые характерны для украинских праздничных столов – и рождественских, и новогодних, и других праздников, которые нас ждут во второй половине декабря и, фактически, весь январь. Поэтому стоит ожидать повышения цен именно на те продукты, которые составляют традиционные праздничные столы украинцев - рассказал Новак.

Инфляция замедлилась до 11,9%. Подешевели фрукты и овощи, подорожали - одежда, обувь и образование

Новак также обратил внимание, что в праздничный период популярны праздничные наборы из сладостей и вкусностей, а также другие распространенные праздничные подарки. Цены на них также должны вырасти.

Уже сейчас можно заметить в сети такие праздничные наборы, и на Николая, и на Рождество, и на Новый год. Мы понимаем, что у нас в Украине на сегодня сильно развиты сети торговых центров и супермаркетов разного размера и разных масштабов. К тому же много сетевых продовольственных точек. И это формирует ситуацию, когда рынок продуктов питания в Украине является наиболее конкурентным - рассказал Новак.

Как сильно вырастут цены на еду

Конкуренция не позволит торговым центрам и сетевым магазинам поднимать цены слишком высоко, так что какого-то заоблачного подорожания можно не опасаться.

Эта конкуренция не позволяет ни производителям, ни торговцам чрезмерно накручивать цену. Эта взаимная конкуренция минимизирует рост цен. Но конечно сверх обычной себестоимости, до которой ни производители, ни торговцы не могут позволить себе опускаться. Поэтому я не ожидаю всплеска цен на подарочные праздничные наборы или товары, потому что взаимная конкуренция торговых сетей и несетевых торговых точек не позволит им чрезмерно наживаться на праздничных периодах - пояснил экономист.

Напоследок Андрей Новак напомнил, что Украина постепенно входит в такую традицию цивилизованных стран, когда как раз к праздничным дням практикуются праздничные скидки и акции.

Тем, кто имеет не слишком высокие доходы, я советую дождаться таких акционных праздничных предложений - подытожил экономист.

Украина доминирует на рынке куриных яиц Великобритании, вызывая возмущение местных фермеров - The Guardian