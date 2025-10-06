Украина доминирует на рынке куриных яиц Великобритании, вызывая возмущение местных фермеров - The Guardian

Украина и Польша становятся крупнейшими поставщиками куриных яиц в Великобританию, в то время как местные производители недовольны таким положением вещей. Об этом пишет The Guardian, сообщает УНН.

Отмечается, что по данным правительственного Агентства по вопросам охраны здоровья животных и растений, за первое полугодие этого года Украина поставила в Британию 8 миллионов килограммов куриных яиц. На втором месте Польша, которая поставила почти 7 миллионов килограммов, и Испания с 4,7 миллионами килограммов. Вместе с другими европейскими производителями импорт достигает 12 процентов на рынке Великобритании.

Глава Британского совета яичной промышленности Марк Уильямс заявил, что британские фермеры оказываются в несправедливо невыгодном положении.

Наших фермеров просят инвестировать во все более высокие стандарты содержания кур, тогда как правительство оставляет "черный ход" открытым для яиц, произведенных в системе, запрещенной в Великобритании. Это морально неправильно и несправедливо, и правительство не должно этого делать - сказал он.

По словам авторов статьи, британское правительство разрешило украинским производителям поставлять яйца после полномасштабного российского вторжения. При этом украинская и другая импортная яичная продукция не попадает в розничную торговлю.

Однако, как сказал Уильямс, розничная торговля составляет лишь 65% рынка. Два других сегмента – общественное питание (18%) и переработка (17%) – имеют очень конкурентные цены, что делает привлекательным для Украины продажу яиц или яичных продуктов в Британии.

В июне Еврокомиссия и Украина достигли принципиального согласия по пересмотру зоны свободной торговли, что будет способствовать интеграции Украины в единый рынок ЕС. Модернизированное соглашение включает равные условия игры, предупредительные оговорки и расширение торговых потоков с учетом чувствительности аграрных секторов.

