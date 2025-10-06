Україна домінує на ринку курячих яєць Великої Британії, викликаючи обурення місцевих фермерів - The Guardian
Київ • УНН
Україна та Польща стали найбільшими постачальниками курячих яєць до Великої Британії, імпортувавши 8 та майже 7 мільйонів кілограмів відповідно за перше півріччя. Британські фермери незадоволені, стверджуючи, що уряд дозволяє імпорт яєць, вироблених за стандартами, забороненими у Великій Британії.
Україна та Польща стають найбільшими постачальниками курячих яєць до Великої Британії, водночас місцеві виробники незадоволені таким станом речей. Про це пише The Guardian, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що за даними урядового Агентства з питань охорони здоров'я тварин і рослин, за перше півріччя цього року Україна поставила до Британії 8 мільйонів кілограмів курячих яєць. На другому місці Польща, яка поставила майже 7 мільйонів кілограмів, та Іспанія з 4,7 мільйонами кілограмів. Разом з іншими європейськими виробниками імпорт досягає 12 відсотків на ринку Великої Британії.
Голова Британської ради яєчної промисловості Марк Вільямс заявив, що британські фермери опиняються у несправедливо невигідному становищі.
Наших фермерів просять інвестувати у дедалі вищі стандарти утримання курей, тоді як уряд залишає "чорний хід" відкритим для яєць, вироблених у системі, забороненій у Великій Британії. Це морально неправильно та несправедливо, і уряд не повинен цього робити
За словами авторів статті, британський уряд дозволив українським виробникам постачати яйця після повномасштабного російського вторгнення. При цьому українська та інша імпортна яєчна продукція не потрапляє у роздрібну торгівлю.
Однак, як сказав Вільямс, роздрібна торгівля становить лише 65% ринку. Два інші сегменти – громадське харчування (18%) та переробка (17%) – мають дуже конкурентні ціни, що робить привабливим для України продаж яєць або яєчних продуктів у Британії.
Нагадаємо
У червні Єврокомісія та Україна дійшли принципової згоди щодо перегляду зони вільної торгівлі, що сприятиме інтеграції України до єдиного ринку ЄС. Модернізована угода включає рівні умови гри, запобіжні застереження та розширення торговельних потоків з урахуванням чутливості аграрних секторів.
