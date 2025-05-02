Українські столові яйця скоро з'являться на ринку Канади: посольство озвучило деталі

Канадське агентство інспекції харчових продуктів дозволило експорт українських столових яєць до Канади. Про це повідомило посольство України в Канаді, передає УНН.

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Агентство інспекції харчових продуктів офіційно погодило сертифікат на експорт столових яєць з України в Канаду. Українські дипломати назвали відкриття нових ринків для вітчизняної продукції частиною стратегії підтримки економіки під час повномасштабної російської агресії, а також зміцнення присутності українського бізнесу у світі та популяризації української продукції як якісної, безпечної та конкурентоспроможної.

Скоро – українські яйця на канадському ринку! Чудова новина для українських експортерів і канадських споживачів. Це рішення – результат спільних зусиль між Міністерством закордонних справ України, Посольством України в Канаді та Держпродспоживслужбою. Вже незабаром сподіваємося побачити українські яйця на поличках канадських супермаркетів – заявили у посольстві України в Канаді.

Нагадаємо

Через заморозки в Україні прогнозують втрату до 80% врожаю абрикосів та персиків. Як повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, крім абрикосів і персиків були пошкоджені інші плодово-ягідні дерева, зокрема, черешні і вишні.

Водночас Марчук повідомив, що Україні вистачить зерна для власного споживання навіть попри посуху. Буде порушено лише експортний потенціал нашої держави.