Українські столові яйця скоро з'являться на ринку Канади: посольство озвучило деталі
Київ • УНН
Канадське агентство інспекції харчових продуктів дало дозвіл на експорт українських столових яєць. Це стало результатом співпраці між Україною та Канадою.
Канадське агентство інспекції харчових продуктів дозволило експорт українських столових яєць до Канади. Про це повідомило посольство України в Канаді, передає УНН.
Деталі
Агентство інспекції харчових продуктів офіційно погодило сертифікат на експорт столових яєць з України в Канаду. Українські дипломати назвали відкриття нових ринків для вітчизняної продукції частиною стратегії підтримки економіки під час повномасштабної російської агресії, а також зміцнення присутності українського бізнесу у світі та популяризації української продукції як якісної, безпечної та конкурентоспроможної.
Скоро – українські яйця на канадському ринку! Чудова новина для українських експортерів і канадських споживачів. Це рішення – результат спільних зусиль між Міністерством закордонних справ України, Посольством України в Канаді та Держпродспоживслужбою. Вже незабаром сподіваємося побачити українські яйця на поличках канадських супермаркетів
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Через заморозки в Україні прогнозують втрату до 80% врожаю абрикосів та персиків. Як повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, крім абрикосів і персиків були пошкоджені інші плодово-ягідні дерева, зокрема, черешні і вишні.
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