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Украинские столовые яйца скоро появятся на рынке Канады: посольство озвучило детали

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Канадское агентство инспекции пищевых продуктов дало разрешение на экспорт украинских столовых яиц. Это стало результатом сотрудничества между Украиной и Канадой.

Украинские столовые яйца скоро появятся на рынке Канады: посольство озвучило детали

Канадское агентство инспекции пищевых продуктов разрешило экспорт украинских столовых яиц в Канаду. Об этом сообщило посольство Украины в Канаде, передает УНН.

Детали

Агентство инспекции пищевых продуктов официально согласовало сертификат на экспорт столовых яиц из Украины в Канаду. Украинские дипломаты назвали открытие новых рынков для отечественной продукции частью стратегии поддержки экономики во время полномасштабной российской агрессии, а также укрепления присутствия украинского бизнеса в мире и популяризации украинской продукции как качественной, безопасной и конкурентоспособной.

Скоро – украинские яйца на канадском рынке! Отличная новость для украинских экспортеров и канадских потребителей. Это решение – результат совместных усилий между Министерством иностранных дел Украины, Посольством Украины в Канаде и Госпотребслужбой. Уже скоро надеемся увидеть украинские яйца на полках канадских супермаркетов

– заявили в посольстве Украины в Канаде.

Напомним

Из-за заморозков в Украине прогнозируют потерю до 80% урожая абрикосов и персиков. Как сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, кроме абрикосов и персиков были повреждены другие плодово-ягодные деревья, в частности, черешни и вишни.

В то же время Марчук сообщил, что Украине хватит зерна для собственного потребления даже несмотря на засуху. Будет нарушен только экспортный потенциал нашего государства.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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