Эксклюзив
09:48 • 3918 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 7116 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
07:19 • 16083 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
05:43 • 18864 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 24365 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 26648 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 31516 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 63608 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 57838 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 37783 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
Графики отключений электроэнергии
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 3952 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 7176 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
07:19 • 16099 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 63614 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 37180 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок

Киев • УНН

 • 7206 просмотра

Черная пятница 2025 года приходится на 28 ноября. Экономист Олег Пендзин объяснил, что в Украине настоящие скидки возможны только по инициативе производителя, поскольку ритейлеры имеют ограниченные возможности из-за низкой маржи и курса валют. Он посоветовал проверять среднюю цену товара за несколько месяцев до распродажи, чтобы избежать искусственно завышенных цен.

Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок

Черная пятница традиционно ассоциируется с большими скидками и сумасшедшими распродажами, однако в Украине ситуация выглядит иначе. О том, почему украинские ритейлеры редко могут предложить настоящие значительные скидки и как уберечься от фейковых акций, рассказал экономист Олег Пендзин журналистке УНН.

В Украине Черная пятница отмечается в последнюю пятницу ноября – в 2025 году это будет 28 ноября. Это традиционное мероприятие берет свое начало в США: день распродаж приходится на пятницу после Дня благодарения. Сначала название "Черная пятница" появилось в Филадельфии в 1960-х годах для описания большого потока людей и пробок в магазинах после праздника. Впоследствии этот день превратился в масштабное коммерческое событие, стимулирующее предпраздничные покупки, а скидки и акции приобрели глобальный характер.

Настоящие скидки зависят от производителя

По словам эксперта, большие скидки во время Черной пятницы в Украине возможны только тогда, когда производитель сам организует акцию для распродажи своих складов.

Черная пятница, то есть большие скидки, это инициатива не ритейла, а это совместная программа с производителем. И там действительно это способ производителя почистить собственные склады, распродать перед Новым годом продукцию, которая в определенной степени не была реализована

- объясняет эксперт.

В случае импортных товаров ритейлеры в Украине имеют очень ограниченные возможности для скидок из-за низкой маржи и колебаний курса валюты. Поэтому формальные скидки в украинских магазинах часто являются лишь маркетинговым ходом, а не реальной экономией для покупателя.

Поэтому в Украине черная пятница носит чисто формальный характер, это больше такой маркетинговый ход по аналогии с крупными странами, где действительно скидки могут достигать достаточно мощных величин и который берет на себя производитель

- добавил экономист.

Как покупателям не стать жертвой фейковых акций

Экономист советует сначала узнать среднюю рыночную цену товара за последние два-три месяца. Если накануне Черной пятницы цена искусственно поднята, а скидка выглядит значительной, скорее всего это маркетинговый прием.

То есть, если вы посмотрели, что три месяца назад цена была, допустим 1000 грн, а условно за две-три недели до черной пятницы цена вдруг там стала 1500 грн, а непосредственно в черную пятницу вам сказали, что скидка 30% и цена вдруг стала 1100. Ну то наверное, то наверное это чисто маркетинговый ход

- сказал Олег Пендзин.

Он также подчеркнул, что ритейлеры могут делиться только своей торговой надбавкой и не продают товар дешевле себестоимости. Поэтому скидки обычно предлагаются на те товары, которые плохо продаются, а не на популярные продукты.

Что такое скидка в период черной пятницы? Это с вами продавец делится частью своей прибыли, правильно? Ну он же не будет вам продавать дешевле, чем он купил

- подчеркнул эксперт.

Алла Киосак

Соединённые Штаты
Украина