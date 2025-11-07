Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок

Черная пятница традиционно ассоциируется с большими скидками и сумасшедшими распродажами, однако в Украине ситуация выглядит иначе. О том, почему украинские ритейлеры редко могут предложить настоящие значительные скидки и как уберечься от фейковых акций, рассказал экономист Олег Пендзин журналистке УНН.

В Украине Черная пятница отмечается в последнюю пятницу ноября – в 2025 году это будет 28 ноября. Это традиционное мероприятие берет свое начало в США: день распродаж приходится на пятницу после Дня благодарения. Сначала название "Черная пятница" появилось в Филадельфии в 1960-х годах для описания большого потока людей и пробок в магазинах после праздника. Впоследствии этот день превратился в масштабное коммерческое событие, стимулирующее предпраздничные покупки, а скидки и акции приобрели глобальный характер.

Настоящие скидки зависят от производителя

По словам эксперта, большие скидки во время Черной пятницы в Украине возможны только тогда, когда производитель сам организует акцию для распродажи своих складов.

Черная пятница, то есть большие скидки, это инициатива не ритейла, а это совместная программа с производителем. И там действительно это способ производителя почистить собственные склады, распродать перед Новым годом продукцию, которая в определенной степени не была реализована - объясняет эксперт.

В случае импортных товаров ритейлеры в Украине имеют очень ограниченные возможности для скидок из-за низкой маржи и колебаний курса валюты. Поэтому формальные скидки в украинских магазинах часто являются лишь маркетинговым ходом, а не реальной экономией для покупателя.

Поэтому в Украине черная пятница носит чисто формальный характер, это больше такой маркетинговый ход по аналогии с крупными странами, где действительно скидки могут достигать достаточно мощных величин и который берет на себя производитель - добавил экономист.

Как покупателям не стать жертвой фейковых акций

Экономист советует сначала узнать среднюю рыночную цену товара за последние два-три месяца. Если накануне Черной пятницы цена искусственно поднята, а скидка выглядит значительной, скорее всего это маркетинговый прием.

То есть, если вы посмотрели, что три месяца назад цена была, допустим 1000 грн, а условно за две-три недели до черной пятницы цена вдруг там стала 1500 грн, а непосредственно в черную пятницу вам сказали, что скидка 30% и цена вдруг стала 1100. Ну то наверное, то наверное это чисто маркетинговый ход - сказал Олег Пендзин.

Он также подчеркнул, что ритейлеры могут делиться только своей торговой надбавкой и не продают товар дешевле себестоимости. Поэтому скидки обычно предлагаются на те товары, которые плохо продаются, а не на популярные продукты.