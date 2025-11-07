Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок

Чорна п’ятниця традиційно асоціюється з великими знижками та шаленими розпродажами, проте в Україні ситуація виглядає інакше. Про те чому українські рітейлери рідко можуть запропонувати справжні значні знижки та як вберегтись від фейкових акцій - розповів економіст Олег Пендзин журналістці УНН.

В Україні Чорна п’ятниця відзначається в останню п’ятницю листопада - у 2025 році це буде 28 листопада. Цей традиційний захід бере свій початок у США: день розпродажів припадає на п’ятницю після Дня подяки. Спершу назва "Чорна п’ятниця" з’явилася у Філадельфії у 1960-х роках для опису великого потоку людей і заторів у магазинах після свята. Згодом, цей день перетворився на масштабну комерційну подію, яка стимулює передсвяткові покупки, а знижки та акції набули глобального характеру.

Справжні знижки залежать від виробника

За словами експерта, великі знижки під час Чорної п’ятниці в Україні можливі лише тоді, коли виробник сам організовує акцію для розпродажу своїх складів.

Чорна п'ятниця, тобто великі знижки, це ініціатива не ритейлу, а це є спільна програма з виробником. І там дійсно це є спосіб виробника почистити власні склади, розпродати перед Новим роком продукцію, яка до певної міри не була реалізована - пояснює експерт.

У випадку імпортних товарів ритейлери в Україні мають дуже обмежені можливості для знижок через низьку маржу та коливання курсу валюти. Тому формальні знижки в українських магазинах часто є лише маркетинговим ходом, а не реальною економією для покупця.

Тому в Україні чорна п'ятниця носить чисто формальний характер, це більше такий маркетинговий хід по аналогії з великими країнами, де дійсно знижки можуть сягати достатньо потужних величин і який бере на себе виробник - додав економіст.

Як покупцям не стати жертвою фейкових акцій

Економіст радить спершу дізнатися середню ринкову ціну товару за останні два-три місяці. Якщо напередодні Чорної п’ятниці ціна штучно піднята, а знижка виглядає значною, швидше за все це маркетинговий прийом.

Тобто, якщо ви подивилися, що три місяці тому ціна була, припустимо 1000 грн, а умовно за два-три тижні до чорної п'ятниці ціна раптом там стала 1500 грн, а безпосередньо в чорну п'ятницю вам сказали, що знижка 30% і ціна раптом стала 1100. Ну то напевно, то напевно це чисто маркетинговий хід - сказав Олег Пендзин.

Він також наголосив, що ритейлери можуть ділитися лише своєю торгівельною надбавкою і не продають товар дешевше за собівартість. Тому знижки зазвичай пропонуються на ті товари, які погано продаються, а не на популярні продукти.