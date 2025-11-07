ukenru
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до "Авраамових угод"
7 листопада, 01:37
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці
7 листопада, 03:02
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає пояснення
7 листопада, 03:28
Вихід GTA VI знову відкладено
06:53
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
08:03
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:48
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
09:46
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
07:19
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 14:11
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
6 листопада, 13:00
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
09:56
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
08:03
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
07:49
Вихід GTA VI знову відкладено
06:53
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду
6 листопада, 07:34
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок

Київ • УНН

Чорна п'ятниця 2025 року припадає на 28 листопада. Економіст Олег Пендзин пояснив, що в Україні справжні знижки можливі лише за ініціативи виробника, оскільки ритейлери мають обмежені можливості через низьку маржу та курс валют. Він порадив перевіряти середню ціну товару за кілька місяців до розпродажу, щоб уникнути штучно завищених цін.

Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок

Чорна п’ятниця традиційно асоціюється з великими знижками та шаленими розпродажами, проте в Україні ситуація виглядає інакше. Про те чому українські рітейлери рідко можуть запропонувати справжні значні знижки та як вберегтись від фейкових акцій - розповів економіст Олег Пендзин журналістці УНН.

В Україні Чорна п’ятниця відзначається в останню п’ятницю листопада - у 2025 році це буде 28 листопада. Цей традиційний захід бере свій початок у США: день розпродажів припадає на п’ятницю після Дня подяки. Спершу назва "Чорна п’ятниця" з’явилася у Філадельфії у 1960-х роках для опису великого потоку людей і заторів у магазинах після свята. Згодом, цей день перетворився на масштабну комерційну подію, яка стимулює передсвяткові покупки, а знижки та акції набули глобального характеру.

Справжні знижки залежать від виробника

За словами експерта, великі знижки під час Чорної п’ятниці в Україні можливі лише тоді, коли виробник сам організовує акцію для розпродажу своїх складів.

Чорна п'ятниця, тобто великі знижки, це ініціатива не ритейлу, а це є спільна програма з виробником. І там дійсно це є спосіб виробника почистити власні склади, розпродати перед Новим роком продукцію, яка до певної міри не була реалізована

- пояснює експерт.

У випадку імпортних товарів ритейлери в Україні мають дуже обмежені можливості для знижок через низьку маржу та коливання курсу валюти. Тому формальні знижки в українських магазинах часто є лише маркетинговим ходом, а не реальною економією для покупця.

Тому в Україні чорна п'ятниця носить чисто формальний характер, це більше такий маркетинговий хід по аналогії з великими країнами, де дійсно знижки можуть сягати достатньо потужних величин і який бере на себе виробник

- додав економіст.

Як покупцям не стати жертвою фейкових акцій

Економіст радить спершу дізнатися середню ринкову ціну товару за останні два-три місяці. Якщо напередодні Чорної п’ятниці ціна штучно піднята, а знижка виглядає значною, швидше за все це маркетинговий прийом.

Тобто, якщо ви подивилися, що три місяці тому ціна була, припустимо 1000 грн, а умовно за два-три тижні до чорної п'ятниці ціна раптом там стала 1500 грн, а безпосередньо в чорну п'ятницю вам сказали, що знижка 30% і ціна раптом стала 1100. Ну то напевно, то напевно це чисто маркетинговий хід

- сказав Олег Пендзин.

Він також наголосив, що ритейлери можуть ділитися лише своєю торгівельною надбавкою і не продають товар дешевше за собівартість. Тому знижки зазвичай пропонуються на ті товари, які погано продаються, а не на популярні продукти.

Що таке знижка в період чорної п'ятниці? Це з вами продавець ділиться частиною свого прибутку, правильно?Ну він же не буде вам продавати дешевше, ніж він купив

- наголосив експерт.

Алла Кіосак

