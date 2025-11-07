Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Київ • УНН
Чорна п'ятниця 2025 року припадає на 28 листопада. Економіст Олег Пендзин пояснив, що в Україні справжні знижки можливі лише за ініціативи виробника, оскільки ритейлери мають обмежені можливості через низьку маржу та курс валют. Він порадив перевіряти середню ціну товару за кілька місяців до розпродажу, щоб уникнути штучно завищених цін.
Чорна п’ятниця традиційно асоціюється з великими знижками та шаленими розпродажами, проте в Україні ситуація виглядає інакше. Про те чому українські рітейлери рідко можуть запропонувати справжні значні знижки та як вберегтись від фейкових акцій - розповів економіст Олег Пендзин журналістці УНН.
В Україні Чорна п’ятниця відзначається в останню п’ятницю листопада - у 2025 році це буде 28 листопада. Цей традиційний захід бере свій початок у США: день розпродажів припадає на п’ятницю після Дня подяки. Спершу назва "Чорна п’ятниця" з’явилася у Філадельфії у 1960-х роках для опису великого потоку людей і заторів у магазинах після свята. Згодом, цей день перетворився на масштабну комерційну подію, яка стимулює передсвяткові покупки, а знижки та акції набули глобального характеру.
Справжні знижки залежать від виробника
За словами експерта, великі знижки під час Чорної п’ятниці в Україні можливі лише тоді, коли виробник сам організовує акцію для розпродажу своїх складів.
Чорна п'ятниця, тобто великі знижки, це ініціатива не ритейлу, а це є спільна програма з виробником. І там дійсно це є спосіб виробника почистити власні склади, розпродати перед Новим роком продукцію, яка до певної міри не була реалізована
У випадку імпортних товарів ритейлери в Україні мають дуже обмежені можливості для знижок через низьку маржу та коливання курсу валюти. Тому формальні знижки в українських магазинах часто є лише маркетинговим ходом, а не реальною економією для покупця.
Тому в Україні чорна п'ятниця носить чисто формальний характер, це більше такий маркетинговий хід по аналогії з великими країнами, де дійсно знижки можуть сягати достатньо потужних величин і який бере на себе виробник
Як покупцям не стати жертвою фейкових акцій
Економіст радить спершу дізнатися середню ринкову ціну товару за останні два-три місяці. Якщо напередодні Чорної п’ятниці ціна штучно піднята, а знижка виглядає значною, швидше за все це маркетинговий прийом.
Тобто, якщо ви подивилися, що три місяці тому ціна була, припустимо 1000 грн, а умовно за два-три тижні до чорної п'ятниці ціна раптом там стала 1500 грн, а безпосередньо в чорну п'ятницю вам сказали, що знижка 30% і ціна раптом стала 1100. Ну то напевно, то напевно це чисто маркетинговий хід
Він також наголосив, що ритейлери можуть ділитися лише своєю торгівельною надбавкою і не продають товар дешевше за собівартість. Тому знижки зазвичай пропонуються на ті товари, які погано продаються, а не на популярні продукти.
Що таке знижка в період чорної п'ятниці? Це з вами продавець ділиться частиною свого прибутку, правильно?Ну він же не буде вам продавати дешевше, ніж він купив