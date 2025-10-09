Инфляция замедлилась до 11,9%. Подешевели фрукты и овощи, подорожали - одежда, обувь и образование

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 11,9% в сентябре в годовом измерении с 13,2% в августе, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2025 года по сравнению с августом составила 0,3%, с сентябрем 2024 года – 11,9%.

Базовая инфляция в сентябре 2025 года по сравнению с августом составила 1,3%, с сентябрем 2024 года – 11,0%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%, выросли на 17,4% в годовом измерении.

Больше всего (на 11,8% и 10,6%) в сентябре подешевели фрукты и овощи. На 2,9-1,3% снизились цены на яйца, сахар и рис. В то же время на 4,0-0,7% выросли цены на сало, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,4%, алкогольные напитки - на 1,0%.

Одежда и обувь подорожали в сентябре на 8,2%, в частности, одежда - на 9,1%, обувь - на 7,3%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,2%, в годовом измерении - повышение на 2,3%.

Цены на транспорт в сентябре выросли на 0,2%, подорожание за год - 5,8%.

Услуги образования за месяц подорожали на 12,4%, а именно в сентябре: высшего - на 16,8%, среднего - на 8,5%. Подорожание за год - 14,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения в сентябре составил 0,8%, за год - 11,1%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

