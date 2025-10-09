Инфляция замедлилась до 11,9%. Подешевели фрукты и овощи, подорожали - одежда, обувь и образование

$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
11:29 • 8812 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 25570 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
09:10 • 28571 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 19416 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 19316 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
9 октября, 07:35 • 30117 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16606 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15545 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16827 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 20168 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей9 октября, 06:16 • 15242 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 8084 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств9 октября, 07:24 • 18414 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12101 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12319 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 25565 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
09:10 • 28565 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:35 • 30112 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 13:46 • 64183 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Ильхам Алиев
Андрій Єрмак
Украина
Государственная граница Украины
Черниговская область
Китай
Беларусь
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12319 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 8356 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 28833 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 46029 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 59881 просмотра
ЧатГПТ
Лекарственные средства
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Инфляция замедлилась до 11,9%. Подешевели фрукты и овощи, подорожали - одежда, обувь и образование

Киев • УНН

 • 644 просмотра

В сентябре потребительская инфляция в Украине замедлилась до 11,9% в годовом измерении по сравнению с 13,2% в августе. Цены на продукты питания снизились на 0,8%, тогда как одежда, обувь и образование подорожали.

Инфляция замедлилась до 11,9%. Подешевели фрукты и овощи, подорожали - одежда, обувь и образование

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 11,9% в сентябре в годовом измерении с 13,2% в августе, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2025 года по сравнению с августом составила 0,3%, с сентябрем 2024 года – 11,9%.

Базовая инфляция в сентябре 2025 года по сравнению с августом составила 1,3%, с сентябрем 2024 года – 11,0%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%, выросли на 17,4% в годовом измерении.

Больше всего (на 11,8% и 10,6%) в сентябре подешевели фрукты и овощи. На 2,9-1,3% снизились цены на яйца, сахар и рис. В то же время на 4,0-0,7% выросли цены на сало, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,4%, алкогольные напитки - на 1,0%.

Одежда и обувь подорожали в сентябре на 8,2%, в частности, одежда - на 9,1%, обувь - на 7,3%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,2%, в годовом измерении - повышение на 2,3%.

Цены на транспорт в сентябре выросли на 0,2%, подорожание за год - 5,8%.

Услуги образования за месяц подорожали на 12,4%, а именно в сентябре: высшего - на 16,8%, среднего - на 8,5%. Подорожание за год - 14,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения в сентябре составил 0,8%, за год - 11,1%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

