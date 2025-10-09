$41.400.09
Інфляція сповільнилася до 11,9%. Подешевшали фрукти та овочі, подорожчали - одяг, взуття та освіта

Київ • УНН

 • 722 перегляди

У вересні споживча інфляція в Україні сповільнилася до 11,9% у річному вимірі, порівняно з 13,2% у серпні. Ціни на продукти харчування знизилися на 0,8%, тоді як одяг, взуття та освіта подорожчали.

Інфляція сповільнилася до 11,9%. Подешевшали фрукти та овочі, подорожчали - одяг, взуття та освіта

Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 11,9% у вересні у річному вимірі із 13,2% у серпні, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

Інфляція на споживчому ринку у вересні 2025 року порівняно із серпнем становила 0,3%, із вереснем 2024 року – 11,9%.

Базова інфляція у вересні 2025 року порівняно із серпнем становила 1,3%, із вереснем 2024 року – 11,0%.

Ціни на продукти та товари

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%, зросли на 17,4% у річному вимірі.

Найбільше (на 11,8% та 10,6%) у вересні подешевшали фрукти та овочі. На 2,9–1,3% знизилися ціни на яйця, цукор і рис. Водночас на 4,0–0,7% зросли ціни на сало, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 1,0%.

Одяг і взуття подорожчали у вересні на 8,2%, зокрема, одяг – на 9,1%, взуття – на 7,3%.

Вартість послуг

Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць зросли на 0,2%, у річному вимірі - підвищення на 2,3%.

Ціни на транспорт у вересні зросли на 0,2%, подорожчання за рік - 5,8%.

Послуги освіти за місяць подорожчали на 12,4%, а саме у вересні: вищої – на 16,8%, середньої – на 8,5%. Подорожчання за рік - 14,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я у вересні становило 0,8%, за рік - 11,1%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Інфляція у серпні сповільнилася до 13,2%: що відбувається із цінами на одяг та харчі11.09.25, 20:00 • 3339 переглядiв

Юлія Шрамко

Економіка
Електроенергія
Україна