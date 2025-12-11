$42.280.10
Ексклюзив
07:38
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 14615 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 29805 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 29292 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 31391 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 28194 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 25987 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 32346 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 22063 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 21063 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
Публікації
Ексклюзиви
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури

Київ • УНН

 • 80 перегляди

У 2025 році ринок хлібобулочних виробів в Україні змінився: попит на здобні та кондитерські вироби знизився на 20%, тоді як частка споживання хліба простої рецептури зросла до 50% проти 44% у 2024 році. Це уповільнило зростання цін, яке не перевищило 5% на хліб простої рецептури.

У 2025 році ринок хлібобулочних виробів переживає відчутні зміни: попит на здобні та кондитерські вироби падає, натомість популярність простих видів хліба зростає. Про те, як змінилася структура споживання хлібобулочних виробів та що впливає на вартість, розповів у коментарі УНН, президент Всеукраїнської Асоціації Пекарів Юрій Дученко.

Деталі

Попит українців дедалі більше зміщується у бік простих і доступних хлібо-булочних продуктів, що впливає на структуру ринку. Виробники реагують на це, коригуючи асортимент і зменшуючи частку дорожчих продуктів, каже Юрій Дудченко. Крім того, на ринку посилюється тренд на житньо-пшеничні хліби. Зміна поведінки покупців стала ключовим фактором, який утримав ціни від різких стрибків.

Впродовж 2025 року ціни на хлібобулочні вироби в Україні зростали, але поступово. Значного стрибка вдалося уникнути завдяки трансформації ринку, який рухався у напрямку масового хліба простої рецептури. Споживачі дедалі частіше обирають хліб із простою рецептурою та житньо-пшеничні сорти, і ми фіксуємо подальше зростання їхньої частки. Так, у 2025 році частка споживання хліба простої рецептури становила 50% проти 44% у 2024-му році

- зазначає Юрій Дудченко.

Падіння попиту найбільше відчутне у сегменті здобних та кондитерських виробів. Такі зміни стали викликом для багатьох виробників, змушуючи їх переглядати асортимент. Водночас галузь хлібобулочних виробів змінює підхід до ціноутворення, щоб зберегти лояльність покупців. У результаті ринок почав рухатися до дешевших і простіших рішень.

Споживання більш маржинальних здобних та кондитерських виробів суттєво знизилося - приблизно на 20%. Орієнтуючись на ці тенденції, ключові виробники змістили структуру продажів у бік хлібів простої рецептури. Це загальмувало різке зростання цін, зробивши його поступовим. Зокрема, підвищення цін на хліб простої рецептури в середньому не перевищило 5%

 - підкреслює президент Всеукраїнської Асоціації Пекарів.

Втім, не лише зміна структури попиту стала викликом для галузі. Серед інших викликів: подорожчання логістики, нестабільна вартість сировини та кадровий дефіцит.

Головними викликами для галузі стали нестабільність і волатильність цін на сировину, зростання логістичних витрат, підвищення витрат на оплату праці. Крім того, тривалі відключення електроенергії, дефіцит кваліфікованих кадрів та проблеми з бронюванням працівників та складність із отриманням статусу критичності для забезпечення енергоносіями. Ці фактори змушують підприємства закладати додаткові "буферні витрати" у калькуляцію продукції, що в перспективі може спричинити подальше зростання цін

- пояснив Юрій Дученко.

Нагадаємо

Інститут аграрної економіки підрахував, що вартість різдвяного столу у 2025 році становитиме 1374 грн, і найдорожчою його стравою стане смажена риба. Цьогоріч українці вже вчетверте святкуватимуть Різдво в умовах воєнного стану, тож підрахунки вартості традиційних страв лише підкреслюють, як економічні зміни впливають на повсякденне життя.

Водночас, ціни на продукти в Україні дедалі більше наближаються до європейських, а подекуди вже й перевищують їх: зокрема, вершкове масло в Україні коштує на 20-25% дорожче, ніж у Польщі.

Крім того, Національний банк України. у липневому інфляційному звіті, прогнозує подальше сповільнення інфляції до кінця цього року, а досягнення цілі у 5% очікує лише у 2027-му.

Алла Кіосак

