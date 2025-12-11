Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури

У 2025 році ринок хлібобулочних виробів переживає відчутні зміни: попит на здобні та кондитерські вироби падає, натомість популярність простих видів хліба зростає. Про те, як змінилася структура споживання хлібобулочних виробів та що впливає на вартість, розповів у коментарі УНН, президент Всеукраїнської Асоціації Пекарів Юрій Дученко.

Попит українців дедалі більше зміщується у бік простих і доступних хлібо-булочних продуктів, що впливає на структуру ринку. Виробники реагують на це, коригуючи асортимент і зменшуючи частку дорожчих продуктів, каже Юрій Дудченко. Крім того, на ринку посилюється тренд на житньо-пшеничні хліби. Зміна поведінки покупців стала ключовим фактором, який утримав ціни від різких стрибків.

Впродовж 2025 року ціни на хлібобулочні вироби в Україні зростали, але поступово. Значного стрибка вдалося уникнути завдяки трансформації ринку, який рухався у напрямку масового хліба простої рецептури. Споживачі дедалі частіше обирають хліб із простою рецептурою та житньо-пшеничні сорти, і ми фіксуємо подальше зростання їхньої частки. Так, у 2025 році частка споживання хліба простої рецептури становила 50% проти 44% у 2024-му році - зазначає Юрій Дудченко.

Падіння попиту найбільше відчутне у сегменті здобних та кондитерських виробів. Такі зміни стали викликом для багатьох виробників, змушуючи їх переглядати асортимент. Водночас галузь хлібобулочних виробів змінює підхід до ціноутворення, щоб зберегти лояльність покупців. У результаті ринок почав рухатися до дешевших і простіших рішень.

Споживання більш маржинальних здобних та кондитерських виробів суттєво знизилося - приблизно на 20%. Орієнтуючись на ці тенденції, ключові виробники змістили структуру продажів у бік хлібів простої рецептури. Це загальмувало різке зростання цін, зробивши його поступовим. Зокрема, підвищення цін на хліб простої рецептури в середньому не перевищило 5% - підкреслює президент Всеукраїнської Асоціації Пекарів.

Втім, не лише зміна структури попиту стала викликом для галузі. Серед інших викликів: подорожчання логістики, нестабільна вартість сировини та кадровий дефіцит.

Головними викликами для галузі стали нестабільність і волатильність цін на сировину, зростання логістичних витрат, підвищення витрат на оплату праці. Крім того, тривалі відключення електроенергії, дефіцит кваліфікованих кадрів та проблеми з бронюванням працівників та складність із отриманням статусу критичності для забезпечення енергоносіями. Ці фактори змушують підприємства закладати додаткові "буферні витрати" у калькуляцію продукції, що в перспективі може спричинити подальше зростання цін - пояснив Юрій Дученко.

Інститут аграрної економіки підрахував, що вартість різдвяного столу у 2025 році становитиме 1374 грн, і найдорожчою його стравою стане смажена риба. Цьогоріч українці вже вчетверте святкуватимуть Різдво в умовах воєнного стану, тож підрахунки вартості традиційних страв лише підкреслюють, як економічні зміни впливають на повсякденне життя.

Водночас, ціни на продукти в Україні дедалі більше наближаються до європейських, а подекуди вже й перевищують їх: зокрема, вершкове масло в Україні коштує на 20-25% дорожче, ніж у Польщі.

Крім того, Національний банк України. у липневому інфляційному звіті, прогнозує подальше сповільнення інфляції до кінця цього року, а досягнення цілі у 5% очікує лише у 2027-му.