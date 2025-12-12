Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер

Під час церемонії нагородження Game Awards 2025 у четвер було анонсовано нову відеогру Star Wars під назвою "Fate of the Old Republic", пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Студія Arcanaut Studios представила тизер-трейлер відеогри наживо під час цьогорічної церемонії. Згідно з офіційним описом, ""Star Wars: Fate of the Old Republic" - це сюжетно-орієнтована однокористувацька екшен-RPG, у якій ви берете на себе роль користувача Сили в подорожі по галактиці на порозі відродження".

Проєкт, розроблений у співпраці з Lucasfilm Games, очолить режисер трилогії "Mass Effect" Кейсі Гадсон, який є ігровим директором Arcanaut Studios.

"Робота над "Star Wars: Knights of the Old Republic" була одним із визначальних моментів у моїй кар'єрі, - заявила Гадсон. - У "Star Wars: Knights of the Old Republic" ми розповідаємо абсолютно нову та незвичайну історію, використовуючи все, що ми дізналися з того часу, - створюючи пригоду про вибір, долю та вічну боротьбу між світлом і темрявою. Знову співпрацювати з Lucasfilm Games - це здійснення мрії".

"Ми шукаємо партнерів, які мають мотивацію та лідерські якості, щоб створити щось новаторське, і саме це ми бачимо в Кейсі, - сказав Джей Онг, керівник Disney Games Group. - Під керівництвом Кейсі Arcanaut Studios збирає команду з глибокою пристрастю до розповіді історій та створення захопливих світів. Їхнє бачення "Star Wars: Knights of the Old Republic" - це саме той амбітний, високоякісний досвід, який ми хочемо забезпечити нашим гравцям".

"Епоха Старої Республіки - це багата та улюблена частина галактики "Star Wars™", і ми раді досліджувати нову історію, яку ми ніколи раніше не бачили, у "Star Wars: Knights of the Old Republic, - додав Дуглас Рейлі, віцепрезидент і генеральний директор Lucasfilm Games. - Arcanaut Studios поділяє наш ентузіазм щодо далекої-далекої галактики, і їхній план щодо цієї нової історії надихає. Ми вважаємо, що фанати будуть у захваті від подорожі, яка їх чекає, і ми не можемо дочекатися, щоб поділитися більшим".

"Star Wars: Knights of the Old Republic" перебуває на ранній стадії розробки для ПК та консолей.