Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер

Ексклюзив
07:00 • 8118 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 17893 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 30519 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
11 грудня, 17:00 • 40249 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 34738 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 34434 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 49792 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
11 грудня, 12:12 • 22102 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21973 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17280 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Популярнi новини
ЄС непохитний у прагненні справедливого миру для України без зародків нових конфліктів - фон дер Ляєн12 грудня, 00:04 • 6500 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg12 грудня, 02:14 • 14349 перегляди
США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12 грудня, 03:22 • 5262 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 13635 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 14731 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 49792 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 54473 перегляди
"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
УНН Lite
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер

Київ • УНН

 • 16 перегляди

На церемонії Game Awards 2025 анонсовано нову відеогру Star Wars "Fate of the Old Republic". Це сюжетно-орієнтована однокористувацька екшен-RPG, розроблена Arcanaut Studios у співпраці з Lucasfilm Games.

Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер

Під час церемонії нагородження Game Awards 2025 у четвер було анонсовано нову відеогру Star Wars під назвою "Fate of the Old Republic", пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Студія Arcanaut Studios представила тизер-трейлер відеогри наживо під час цьогорічної церемонії. Згідно з офіційним описом, ""Star Wars: Fate of the Old Republic" - це сюжетно-орієнтована однокористувацька екшен-RPG, у якій ви берете на себе роль користувача Сили в подорожі по галактиці на порозі відродження".

Проєкт, розроблений у співпраці з Lucasfilm Games, очолить режисер трилогії "Mass Effect" Кейсі Гадсон, який є ігровим директором Arcanaut Studios.

"Робота над "Star Wars: Knights of the Old Republic" була одним із визначальних моментів у моїй кар'єрі, - заявила Гадсон. - У "Star Wars: Knights of the Old Republic" ми розповідаємо абсолютно нову та незвичайну історію, використовуючи все, що ми дізналися з того часу, - створюючи пригоду про вибір, долю та вічну боротьбу між світлом і темрявою. Знову співпрацювати з Lucasfilm Games - це здійснення мрії".

"Ми шукаємо партнерів, які мають мотивацію та лідерські якості, щоб створити щось новаторське, і саме це ми бачимо в Кейсі, - сказав Джей Онг, керівник Disney Games Group. - Під керівництвом Кейсі Arcanaut Studios збирає команду з глибокою пристрастю до розповіді історій та створення захопливих світів. Їхнє бачення "Star Wars: Knights of the Old Republic" - це саме той амбітний, високоякісний досвід, який ми хочемо забезпечити нашим гравцям".

"Епоха Старої Республіки - це багата та улюблена частина галактики "Star Wars™", і ми раді досліджувати нову історію, яку ми ніколи раніше не бачили, у "Star Wars: Knights of the Old Republic, - додав Дуглас Рейлі, віцепрезидент і генеральний директор Lucasfilm Games. - Arcanaut Studios поділяє наш ентузіазм щодо далекої-далекої галактики, і їхній план щодо цієї нової історії надихає. Ми вважаємо, що фанати будуть у захваті від подорожі, яка їх чекає, і ми не можемо дочекатися, щоб поділитися більшим".

"Star Wars: Knights of the Old Republic" перебуває на ранній стадії розробки для ПК та консолей.

Юлія Шрамко

