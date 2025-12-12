Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизер

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
10:23 • 342 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 9760 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 19334 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 31940 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 41813 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 35765 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 35010 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 51158 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22208 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 22041 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
88%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды12 декабря, 01:35 • 4706 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 15317 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 6840 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 14603 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 15715 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 51163 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 55433 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 55402 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 66103 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 66387 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Подоляк
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 880 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 35027 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 36001 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 41158 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 37425 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent
FIFA (серия видеоигр)

Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизер

Киев • УНН

 • 864 просмотра

На церемонии Game Awards 2025 анонсирована новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic". Это сюжетно-ориентированная однопользовательская экшен-RPG, разработанная Arcanaut Studios в сотрудничестве с Lucasfilm Games.

Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизер

Во время церемонии награждения Game Awards 2025 в четверг была анонсирована новая видеоигра Star Wars под названием «Fate of the Old Republic», пишет УНН со ссылкой на Variety.

Подробности

Студия Arcanaut Studios представила тизер-трейлер видеоигры вживую во время нынешней церемонии. Согласно официальному описанию, «"Star Wars: Fate of the Old Republic" — это сюжетно-ориентированная однопользовательская экшен-RPG, в которой вы берете на себя роль пользователя Силы в путешествии по галактике на пороге возрождения».

Проект, разработанный в сотрудничестве с Lucasfilm Games, возглавит режиссер трилогии «Mass Effect» Кейси Хадсон, который является игровым директором Arcanaut Studios.

«Работа над "Star Wars: Knights of the Old Republic" была одним из определяющих моментов в моей карьере, — заявила Хадсон. — В "Star Wars: Knights of the Old Republic" мы рассказываем совершенно новую и необычную историю, используя все, что мы узнали с тех пор, — создавая приключение о выборе, судьбе и вечной борьбе между светом и тьмой. Снова сотрудничать с Lucasfilm Games — это осуществление мечты».

«Мы ищем партнеров, которые имеют мотивацию и лидерские качества, чтобы создать что-то новаторское, и именно это мы видим в Кейси, — сказал Джей Онг, руководитель Disney Games Group. — Под руководством Кейси Arcanaut Studios собирает команду с глубокой страстью к рассказыванию историй и созданию захватывающих миров. Их видение "Star Wars: Knights of the Old Republic" — это именно тот амбициозный, высококачественный опыт, который мы хотим обеспечить нашим игрокам».

«Эпоха Старой Республики — это богатая и любимая часть галактики "Star Wars™", и мы рады исследовать новую историю, которую мы никогда раньше не видели, в "Star Wars: Knights of the Old Republic, — добавил Дуглас Рейли, вице-президент и генеральный директор Lucasfilm Games. — Arcanaut Studios разделяет наш энтузиазм относительно далекой-далекой галактики, и их план относительно этой новой истории вдохновляет. Мы считаем, что фанаты будут в восторге от путешествия, которое их ждет, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться большим».

«Star Wars: Knights of the Old Republic» находится на ранней стадии разработки для ПК и консолей.

Юлия Шрамко

ТехнологииУНН Lite
Режиссер