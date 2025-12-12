Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизер

Во время церемонии награждения Game Awards 2025 в четверг была анонсирована новая видеоигра Star Wars под названием «Fate of the Old Republic», пишет УНН со ссылкой на Variety.

Подробности

Студия Arcanaut Studios представила тизер-трейлер видеоигры вживую во время нынешней церемонии. Согласно официальному описанию, «"Star Wars: Fate of the Old Republic" — это сюжетно-ориентированная однопользовательская экшен-RPG, в которой вы берете на себя роль пользователя Силы в путешествии по галактике на пороге возрождения».

Проект, разработанный в сотрудничестве с Lucasfilm Games, возглавит режиссер трилогии «Mass Effect» Кейси Хадсон, который является игровым директором Arcanaut Studios.

«Работа над "Star Wars: Knights of the Old Republic" была одним из определяющих моментов в моей карьере, — заявила Хадсон. — В "Star Wars: Knights of the Old Republic" мы рассказываем совершенно новую и необычную историю, используя все, что мы узнали с тех пор, — создавая приключение о выборе, судьбе и вечной борьбе между светом и тьмой. Снова сотрудничать с Lucasfilm Games — это осуществление мечты».

«Мы ищем партнеров, которые имеют мотивацию и лидерские качества, чтобы создать что-то новаторское, и именно это мы видим в Кейси, — сказал Джей Онг, руководитель Disney Games Group. — Под руководством Кейси Arcanaut Studios собирает команду с глубокой страстью к рассказыванию историй и созданию захватывающих миров. Их видение "Star Wars: Knights of the Old Republic" — это именно тот амбициозный, высококачественный опыт, который мы хотим обеспечить нашим игрокам».

«Эпоха Старой Республики — это богатая и любимая часть галактики "Star Wars™", и мы рады исследовать новую историю, которую мы никогда раньше не видели, в "Star Wars: Knights of the Old Republic, — добавил Дуглас Рейли, вице-президент и генеральный директор Lucasfilm Games. — Arcanaut Studios разделяет наш энтузиазм относительно далекой-далекой галактики, и их план относительно этой новой истории вдохновляет. Мы считаем, что фанаты будут в восторге от путешествия, которое их ждет, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться большим».

«Star Wars: Knights of the Old Republic» находится на ранней стадии разработки для ПК и консолей.