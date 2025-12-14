Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня

Цей тиждень принесе нам оновлення та перезавантаження. Що готують нам зірки та поради на тиждень з 15 по 21 грудня читайте у матеріалі УНН, якій підготувала професійний астролог Ксенія Базіленко.

Цей тиждень має особливий подих. У ньому є тиша перед дивом, глибина перед оновленням і світло, яке народжується не різко, а дуже усвідомлено. Простір ніби запрошує нас сповільнитися, відчути себе, а потім — зробити крок у новий цикл уже з іншим станом душі - каже Ксенія Базиленко.

Астролог вважає, що 20 і 21 грудня - найсильніші, найсвітліші й найпозитивніші дні року - на нас чекає Молодик, а потім зимове сонцестояння.

Енергія перезавантаження

Саме вони несуть у собі енергію справжнього перезавантаження, внутрішнього Нового року — моменту, коли варто закладати наміри, бажання й нові програми на майбутнє. Це дні, які працюють на нас, якщо ми зустрінемо їх усвідомлено. Але перед світлом завжди є підготовка. Перша половина тижня — час очищення й налаштування. Початок тижня не створений для ривків і поспіху - пояснила астролог.

У ці дні простір ніби просить нас зупинитися, навести лад і звільнити місце для нового.

Причина, як пояснює астролог Ксенія Базиленко, полягає у тому, що на початку тижня відчувається напруга між бажанням рухатися вперед і необхідністю відповідальності, дисципліни, внутрішньої зрілості. Може виникати відчуття, що справи йдуть повільніше, ніж хотілося б, а енергія розсіюється. У понеділок дії можуть бути не організованими, з’являється втома, тому не варто перевантажувати себе чи планувати щось надто масштабне.

Водночас відбувається важлива зміна: енергія дій переходить у більш зріле, структуроване русло. Але, як наголошує астролог, потрібен час на адаптацію. Тому перша половина тижня (15–18 грудня) — не для стартів, а для підготовки.

Це ідеальний період, щоб:

• навести лад у домі;

• позбутися зайвого, віддати або прибрати те, що віджило;

• завершити старі справи;

• очистити простір, думки й наміри;

• дозволити собі трохи тиші, простоти, навіть аскези.

Перед сильними днями року завжди важливо звільнити місце і зовні, і всередині.

Друга половина тижня - народження нового

Із середини тижня відчуття зміняться.

"Простір стає світлішим, теплішим, з’являється надія, віра, внутрішній вогонь. Ми ніби згадуємо, куди йдемо і заради чого", - пояснює астролог.

Молодик 20 грудня о 03:43 за київським часом - надзвичайно потужна точка перезавантаження.

Цей Молодик:

• запалює внутрішній вогонь;

• допомагає побачити перспективу;

• дає сміливість бажати більшого;

• дозволяє закладати важливі життєві програми - у коханні, справах, сенсах.

А вже наступного дня, 21 грудня, настає Зимове сонцестояння - один із найсильніших днів року.

"Саме з цього моменту світло починає перемагати темряву, а день — зростати з кожною хвилиною.

З цього моменту:

темрява починає відступати,

день із кожною хвилиною стає довшим,

народжується нове Сонце.

У давніх традиціях саме цей день вважався справжнім Новим роком.

Це був час Коляди і початку нового річного циклу", - пояснює астролог.

У ці дні добре:

зібрати родину,

накрити спільний стіл,

згадати предків із вдячністю,

залишити символічне частування для тих, хто пішов,

попрацювати з енергією роду,

загадати бажання на майбутній рік. Усе, що задумується в цей період, має особливу силу.

Ці два дні, 20 і 21 грудня, варто використати максимально усвідомлено: для молитви, намірів, подяки, роботи з енергією роду, для мрій і тихих рішень, які народжуються з серця.

Цей тиждень не вимагає від нас боротьби. Він просить довіри. Спочатку - очистити, відпустити, заспокоїтися. Потім - прийняти нове світло, яке вже йде нам назустріч. Те, що буде задумано в дні Молодика й Сонцестояння,може стати внутрішньою опорою на довгий час - вважає астролог.

Гороскоп на тиждень 15–21 грудня для всіх знаків Зодіаку

Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку.

ОВЕН

Для тебе це тиждень пошуку сенсу. Тебе може охопити сильне бажання змінити вектор: навчання, подорожі, плани на майбутнє.

Порада: не поспішай діяти — спочатку зрозумій, куди і навіщо ти йдеш. Наприкінці тижня прийде правильне відчуття напрямку. ТЕЛЕЦЬ

Тиждень торкнється глибоких тем: довіри, ресурсів, внутрішньої безпеки. Можуть піднятися старі страхи або переживання.

Порада: не закривайся. Те, що виходить назовні зараз, приходить для очищення і зцілення.

БЛИЗНЮКИ

У фокусі - стосунки. Люди навколо стають дзеркалом: показують, де є баланс, а де - напруга.

Порада: будь чесним у діалозі, але м’яким. Не все потребує відповіді одразу - деяким розмовам потрібен час.

РАК

Це тиждень турботи про себе через повсякденність. Робота, режим, тіло, здоров’я - усе просить уваги.

Порада: не жертвуй собою заради всіх. Маленькі, регулярні кроки дадуть більше, ніж геройство.

ЛЕВ

Прокидається творча і життєва енергія. Хочеться радості, любові, відчуття життя.

Порада: дозволи собі радість без провини. Твоя щирість і тепло зараз можуть надихнути не лише тебе.

ДІВА

Фокус зміщується до дому, родини, внутрішнього спокою. Можеш відчути потребу усамітнитися або навести лад у просторі.

Порада: не тікай від емоцій — вони хочуть бути почутими. Спокій починається з прийняття.

ТЕРЕЗИ

Тиждень активного мислення, спілкування, новин. Можеш отримати важливу інформацію або несподівану ідею.

Порада: записуй думки - за багатьма словами може ховатися щось важливе.

СКОРПІОН

На перший план виходять питання цінностей: гроші, стабільність, відчуття ґрунту під ногами.

Порада: не приймай рішень зі страху. Краще запитай себе: що для мене справді цінне?

СТРІЛЕЦЬ

Це твій період оновлення, перезавантаження і нового старту.

Порада: будь уважним до бажань - вони зараз мають силу. Обирай те, що робить тебе живим.

КОЗОРІГ

Тиждень внутрішньої тиші. Можеш відчути втому або потребу відійти від суєти.

Порада: дозволь собі паузу. Саме в тиші зараз народжуються правильні рішення.

ВОДОЛІЙ

Активуються теми майбутнього, ти можеш побачити нові можливості або людей, які підуть з тобою далі.

Порада: не знецінюй свої ідеї. Те, що здається далеким, починає набувати форми.

РИБИ

Тиждень торкається твоєї ролі у світі: покликання, реалізація, відповідальність.

Порада: не бійся бути видимим. Твій шлях зараз важливіший, ніж здається.