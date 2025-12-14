$42.270.00
Астролог Ксения Базиленко подготовила гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря, который принесет обновления и перезагрузку. 20 и 21 декабря названы самыми сильными и позитивными днями года, несущими энергию настоящей перезагрузки.

Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря

Эта неделя принесет нам обновления и перезагрузку. Что готовят нам звезды и советы на неделю с 15 по 21 декабря читайте в материале УНН, который подготовила профессиональный астролог Ксения Базиленко

Эта неделя имеет особое дыхание. В ней есть тишина перед чудом, глубина перед обновлением и свет, который рождается не резко, а очень осознанно. Пространство будто приглашает нас замедлиться, почувствовать себя, а потом — сделать шаг в новый цикл уже с другим состоянием души

- говорит Ксения Базиленко.

Астролог считает, что 20 и 21 декабря - самые сильные, самые светлые и самые позитивные дни года - нас ждет Новолуние, а затем зимнее солнцестояние. 

Энергия перезагрузки

Именно они несут в себе энергию настоящей перезагрузки, внутреннего Нового года — момента, когда стоит закладывать намерения, желания и новые программы на будущее. Это дни, которые работают на нас, если мы встретим их осознанно. Но перед светом всегда есть подготовка. Первая половина недели — время очищения и настройки. Начало недели не создано для рывков и спешки

- пояснила астролог.

В эти дни пространство будто просит нас остановиться, навести порядок и освободить место для нового.

Причина, как объясняет астролог Ксения Базиленко, заключается в том, что в начале недели ощущается напряжение между желанием двигаться вперед и необходимостью ответственности, дисциплины, внутренней зрелости. Может возникать ощущение, что дела идут медленнее, чем хотелось бы, а энергия рассеивается. В понедельник действия могут быть не организованными, появляется усталость, поэтому не стоит перегружать себя или планировать что-то слишком масштабное.

В то же время происходит важное изменение: энергия действий переходит в более зрелое, структурированное русло. Но, как отмечает астролог, нужно время на адаптацию. Поэтому первая половина недели (15–18 декабря) — не для стартов, а для подготовки.

Это идеальный период, чтобы:

• навести порядок в доме;

• избавиться от лишнего, отдать или убрать то, что отжило;

• завершить старые дела;

• очистить пространство, мысли и намерения;

• позволить себе немного тишины, простоты, даже аскезы.

Перед сильными днями года всегда важно освободить место и снаружи, и внутри.

Вторая половина недели - рождение нового

С середины недели ощущения изменятся.

"Пространство становится светлее, теплее, появляется надежда, вера, внутренний огонь. Мы будто вспоминаем, куда идем и ради чего", - объясняет астролог.

Новолуние 20 декабря в 03:43 по киевскому времени - чрезвычайно мощная точка перезагрузки.

Это Новолуние:

• зажигает внутренний огонь;

• помогает увидеть перспективу;

• дает смелость желать большего;

• позволяет закладывать важные жизненные программы - в любви, делах, смыслах.

А уже на следующий день, 21 декабря, наступает Зимнее солнцестояние - один из самых сильных дней года.

"Именно с этого момента свет начинает побеждать тьму, а день — расти с каждой минутой.

С этого момента:

  • тьма начинает отступать,
    • день с каждой минутой становится длиннее,
      • рождается новое Солнце.

        В древних традициях именно этот день считался настоящим Новым годом.

        Это было время Коляды и начала нового годового цикла", - объясняет астролог. 

        В эти дни хорошо:

        • собрать семью,
          • накрыть общий стол,
            • вспомнить предков с благодарностью,
              • оставить символическое угощение для тех, кто ушел,
                • поработать с энергией рода,
                  • загадать желание на будущий год. Все, что задумывается в этот период, имеет особую силу.

                    Эти два дня, 20 и 21 декабря, стоит использовать максимально осознанно: для молитвы, намерений, благодарности, работы с энергией рода, для мечтаний и тихих решений, которые рождаются из сердца.

                    Эта неделя не требует от нас борьбы. Она просит доверия. Сначала - очистить, отпустить, успокоиться. Затем - принять новый свет, который уже идет нам навстречу. То, что будет задумано в дни Новолуния и Солнцестояния, может стать внутренней опорой на долгое время

                    - считает астролог.

                    Гороскоп на неделю 15–21 декабря для всех знаков Зодиака

                    Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления.

                    ОВЕН

                    Для тебя это неделя поиска смысла. Тебя может охватить сильное желание изменить вектор: обучение, путешествия, планы на будущее.

                    Совет: не спеши действовать — сначала пойми, куда и зачем ты идешь. В конце недели придет правильное ощущение направления. ТЕЛЕЦ

                    Неделя коснется глубоких тем: доверия, ресурсов, внутренней безопасности. Могут подняться старые страхи или переживания.

                    Совет: не закрывайся. То, что выходит наружу сейчас, приходит для очищения и исцеления.

                    БЛИЗНЕЦЫ

                    В фокусе - отношения. Люди вокруг становятся зеркалом: показывают, где есть баланс, а где - напряжение.

                    Совет: будь честным в диалоге, но мягким. Не все требует ответа сразу - некоторым разговорам нужно время.

                    РАК

                    Это неделя заботы о себе через повседневность. Работа, режим, тело, здоровье - все просит внимания.

                    Совет: не жертвуй собой ради всех. Маленькие, регулярные шаги дадут больше, чем геройство.

                    ЛЕВ

                    Просыпается творческая и жизненная энергия. Хочется радости, любви, ощущения жизни.

                    Совет: позволь себе радость без вины. Твоя искренность и тепло сейчас могут вдохновить не только тебя.

                    ДЕВА

                    Фокус смещается к дому, семье, внутреннему покою. Можешь почувствовать потребность уединиться или навести порядок в пространстве.

                    Совет: не убегай от эмоций — они хотят быть услышанными. Покой начинается с принятия.

                    ВЕСЫ

                    Неделя активного мышления, общения, новостей. Можешь получить важную информацию или неожиданную идею.

                    Совет: записывай мысли - за многими словами может скрываться что-то важное. 

                    СКОРПИОН

                    На первый план выходят вопросы ценностей: деньги, стабильность, ощущение почвы под ногами.

                    Совет: не принимай решений из страха. Лучше спроси себя: что для меня действительно ценно?

                    СТРЕЛЕЦ

                    Это твой период обновления, перезагрузки и нового старта.

                    Совет: будь внимателен к желаниям - они сейчас имеют силу. Выбирай то, что делает тебя живым.

                    КОЗЕРОГ

                    Неделя внутренней тишины. Можешь почувствовать усталость или потребность отойти от суеты.

                    Совет: позволь себе паузу. Именно в тишине сейчас рождаются правильные решения.

                    ВОДОЛЕЙ

                    Активируются темы будущего, ты можешь увидеть новые возможности или людей, которые пойдут с тобой дальше.

                    Совет: не обесценивай свои идеи. То, что кажется далеким, начинает приобретать формы.

                    РЫБЫ

                    Неделя касается твоей роли в мире: призвание, реализация, ответственность.

                    Совет: не бойся быть видимым. Твой путь сейчас важнее, чем кажется.

                    Лилия Подоляк

                    Гороскоп
                    Новый год
                    Киев