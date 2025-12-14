Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря

Эта неделя принесет нам обновления и перезагрузку. Что готовят нам звезды и советы на неделю с 15 по 21 декабря читайте в материале УНН, который подготовила профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Эта неделя имеет особое дыхание. В ней есть тишина перед чудом, глубина перед обновлением и свет, который рождается не резко, а очень осознанно. Пространство будто приглашает нас замедлиться, почувствовать себя, а потом — сделать шаг в новый цикл уже с другим состоянием души - говорит Ксения Базиленко.

Астролог считает, что 20 и 21 декабря - самые сильные, самые светлые и самые позитивные дни года - нас ждет Новолуние, а затем зимнее солнцестояние.

Энергия перезагрузки

Именно они несут в себе энергию настоящей перезагрузки, внутреннего Нового года — момента, когда стоит закладывать намерения, желания и новые программы на будущее. Это дни, которые работают на нас, если мы встретим их осознанно. Но перед светом всегда есть подготовка. Первая половина недели — время очищения и настройки. Начало недели не создано для рывков и спешки - пояснила астролог.

В эти дни пространство будто просит нас остановиться, навести порядок и освободить место для нового.

Причина, как объясняет астролог Ксения Базиленко, заключается в том, что в начале недели ощущается напряжение между желанием двигаться вперед и необходимостью ответственности, дисциплины, внутренней зрелости. Может возникать ощущение, что дела идут медленнее, чем хотелось бы, а энергия рассеивается. В понедельник действия могут быть не организованными, появляется усталость, поэтому не стоит перегружать себя или планировать что-то слишком масштабное.

В то же время происходит важное изменение: энергия действий переходит в более зрелое, структурированное русло. Но, как отмечает астролог, нужно время на адаптацию. Поэтому первая половина недели (15–18 декабря) — не для стартов, а для подготовки.

Это идеальный период, чтобы:

• навести порядок в доме;

• избавиться от лишнего, отдать или убрать то, что отжило;

• завершить старые дела;

• очистить пространство, мысли и намерения;

• позволить себе немного тишины, простоты, даже аскезы.

Перед сильными днями года всегда важно освободить место и снаружи, и внутри.

Вторая половина недели - рождение нового

С середины недели ощущения изменятся.

"Пространство становится светлее, теплее, появляется надежда, вера, внутренний огонь. Мы будто вспоминаем, куда идем и ради чего", - объясняет астролог.

Новолуние 20 декабря в 03:43 по киевскому времени - чрезвычайно мощная точка перезагрузки.

Это Новолуние:

• зажигает внутренний огонь;

• помогает увидеть перспективу;

• дает смелость желать большего;

• позволяет закладывать важные жизненные программы - в любви, делах, смыслах.

А уже на следующий день, 21 декабря, наступает Зимнее солнцестояние - один из самых сильных дней года.

"Именно с этого момента свет начинает побеждать тьму, а день — расти с каждой минутой.

С этого момента:

тьма начинает отступать,

день с каждой минутой становится длиннее,

рождается новое Солнце.

В древних традициях именно этот день считался настоящим Новым годом.

Это было время Коляды и начала нового годового цикла", - объясняет астролог.

В эти дни хорошо:

собрать семью,

накрыть общий стол,

вспомнить предков с благодарностью,

оставить символическое угощение для тех, кто ушел,

поработать с энергией рода,

загадать желание на будущий год. Все, что задумывается в этот период, имеет особую силу.

Эти два дня, 20 и 21 декабря, стоит использовать максимально осознанно: для молитвы, намерений, благодарности, работы с энергией рода, для мечтаний и тихих решений, которые рождаются из сердца.

Эта неделя не требует от нас борьбы. Она просит доверия. Сначала - очистить, отпустить, успокоиться. Затем - принять новый свет, который уже идет нам навстречу. То, что будет задумано в дни Новолуния и Солнцестояния, может стать внутренней опорой на долгое время - считает астролог.

Гороскоп на неделю 15–21 декабря для всех знаков Зодиака

Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления.

ОВЕН

Для тебя это неделя поиска смысла. Тебя может охватить сильное желание изменить вектор: обучение, путешествия, планы на будущее.

Совет: не спеши действовать — сначала пойми, куда и зачем ты идешь. В конце недели придет правильное ощущение направления. ТЕЛЕЦ

Неделя коснется глубоких тем: доверия, ресурсов, внутренней безопасности. Могут подняться старые страхи или переживания.

Совет: не закрывайся. То, что выходит наружу сейчас, приходит для очищения и исцеления.

БЛИЗНЕЦЫ

В фокусе - отношения. Люди вокруг становятся зеркалом: показывают, где есть баланс, а где - напряжение.

Совет: будь честным в диалоге, но мягким. Не все требует ответа сразу - некоторым разговорам нужно время.

РАК

Это неделя заботы о себе через повседневность. Работа, режим, тело, здоровье - все просит внимания.

Совет: не жертвуй собой ради всех. Маленькие, регулярные шаги дадут больше, чем геройство.

ЛЕВ

Просыпается творческая и жизненная энергия. Хочется радости, любви, ощущения жизни.

Совет: позволь себе радость без вины. Твоя искренность и тепло сейчас могут вдохновить не только тебя.

ДЕВА

Фокус смещается к дому, семье, внутреннему покою. Можешь почувствовать потребность уединиться или навести порядок в пространстве.

Совет: не убегай от эмоций — они хотят быть услышанными. Покой начинается с принятия.

ВЕСЫ

Неделя активного мышления, общения, новостей. Можешь получить важную информацию или неожиданную идею.

Совет: записывай мысли - за многими словами может скрываться что-то важное.

СКОРПИОН

На первый план выходят вопросы ценностей: деньги, стабильность, ощущение почвы под ногами.

Совет: не принимай решений из страха. Лучше спроси себя: что для меня действительно ценно?

СТРЕЛЕЦ

Это твой период обновления, перезагрузки и нового старта.

Совет: будь внимателен к желаниям - они сейчас имеют силу. Выбирай то, что делает тебя живым.

КОЗЕРОГ

Неделя внутренней тишины. Можешь почувствовать усталость или потребность отойти от суеты.

Совет: позволь себе паузу. Именно в тишине сейчас рождаются правильные решения.

ВОДОЛЕЙ

Активируются темы будущего, ты можешь увидеть новые возможности или людей, которые пойдут с тобой дальше.

Совет: не обесценивай свои идеи. То, что кажется далеким, начинает приобретать формы.

РЫБЫ

Неделя касается твоей роли в мире: призвание, реализация, ответственность.

Совет: не бойся быть видимым. Твой путь сейчас важнее, чем кажется.