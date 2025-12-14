Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Киев • УНН
Астролог Ксения Базиленко подготовила гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря, который принесет обновления и перезагрузку. 20 и 21 декабря названы самыми сильными и позитивными днями года, несущими энергию настоящей перезагрузки.
Эта неделя принесет нам обновления и перезагрузку. Что готовят нам звезды и советы на неделю с 15 по 21 декабря читайте в материале УНН, который подготовила профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Эта неделя имеет особое дыхание. В ней есть тишина перед чудом, глубина перед обновлением и свет, который рождается не резко, а очень осознанно. Пространство будто приглашает нас замедлиться, почувствовать себя, а потом — сделать шаг в новый цикл уже с другим состоянием души
Астролог считает, что 20 и 21 декабря - самые сильные, самые светлые и самые позитивные дни года - нас ждет Новолуние, а затем зимнее солнцестояние.
Энергия перезагрузки
Именно они несут в себе энергию настоящей перезагрузки, внутреннего Нового года — момента, когда стоит закладывать намерения, желания и новые программы на будущее. Это дни, которые работают на нас, если мы встретим их осознанно. Но перед светом всегда есть подготовка. Первая половина недели — время очищения и настройки. Начало недели не создано для рывков и спешки
В эти дни пространство будто просит нас остановиться, навести порядок и освободить место для нового.
Причина, как объясняет астролог Ксения Базиленко, заключается в том, что в начале недели ощущается напряжение между желанием двигаться вперед и необходимостью ответственности, дисциплины, внутренней зрелости. Может возникать ощущение, что дела идут медленнее, чем хотелось бы, а энергия рассеивается. В понедельник действия могут быть не организованными, появляется усталость, поэтому не стоит перегружать себя или планировать что-то слишком масштабное.
В то же время происходит важное изменение: энергия действий переходит в более зрелое, структурированное русло. Но, как отмечает астролог, нужно время на адаптацию. Поэтому первая половина недели (15–18 декабря) — не для стартов, а для подготовки.
Это идеальный период, чтобы:
• навести порядок в доме;
• избавиться от лишнего, отдать или убрать то, что отжило;
• завершить старые дела;
• очистить пространство, мысли и намерения;
• позволить себе немного тишины, простоты, даже аскезы.
Перед сильными днями года всегда важно освободить место и снаружи, и внутри.
Вторая половина недели - рождение нового
С середины недели ощущения изменятся.
"Пространство становится светлее, теплее, появляется надежда, вера, внутренний огонь. Мы будто вспоминаем, куда идем и ради чего", - объясняет астролог.
Новолуние 20 декабря в 03:43 по киевскому времени - чрезвычайно мощная точка перезагрузки.
Это Новолуние:
• зажигает внутренний огонь;
• помогает увидеть перспективу;
• дает смелость желать большего;
• позволяет закладывать важные жизненные программы - в любви, делах, смыслах.
А уже на следующий день, 21 декабря, наступает Зимнее солнцестояние - один из самых сильных дней года.
"Именно с этого момента свет начинает побеждать тьму, а день — расти с каждой минутой.
С этого момента:
- тьма начинает отступать,
- день с каждой минутой становится длиннее,
- рождается новое Солнце.
В древних традициях именно этот день считался настоящим Новым годом.
Это было время Коляды и начала нового годового цикла", - объясняет астролог.
В эти дни хорошо:
- собрать семью,
- накрыть общий стол,
- вспомнить предков с благодарностью,
- оставить символическое угощение для тех, кто ушел,
- поработать с энергией рода,
- загадать желание на будущий год. Все, что задумывается в этот период, имеет особую силу.
Эти два дня, 20 и 21 декабря, стоит использовать максимально осознанно: для молитвы, намерений, благодарности, работы с энергией рода, для мечтаний и тихих решений, которые рождаются из сердца.
Эта неделя не требует от нас борьбы. Она просит доверия. Сначала - очистить, отпустить, успокоиться. Затем - принять новый свет, который уже идет нам навстречу. То, что будет задумано в дни Новолуния и Солнцестояния, может стать внутренней опорой на долгое время
Гороскоп на неделю 15–21 декабря для всех знаков Зодиака
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления.
ОВЕН
Для тебя это неделя поиска смысла. Тебя может охватить сильное желание изменить вектор: обучение, путешествия, планы на будущее.
Совет: не спеши действовать — сначала пойми, куда и зачем ты идешь. В конце недели придет правильное ощущение направления. ТЕЛЕЦ
Неделя коснется глубоких тем: доверия, ресурсов, внутренней безопасности. Могут подняться старые страхи или переживания.
Совет: не закрывайся. То, что выходит наружу сейчас, приходит для очищения и исцеления.
БЛИЗНЕЦЫ
В фокусе - отношения. Люди вокруг становятся зеркалом: показывают, где есть баланс, а где - напряжение.
Совет: будь честным в диалоге, но мягким. Не все требует ответа сразу - некоторым разговорам нужно время.
РАК
Это неделя заботы о себе через повседневность. Работа, режим, тело, здоровье - все просит внимания.
Совет: не жертвуй собой ради всех. Маленькие, регулярные шаги дадут больше, чем геройство.
ЛЕВ
Просыпается творческая и жизненная энергия. Хочется радости, любви, ощущения жизни.
Совет: позволь себе радость без вины. Твоя искренность и тепло сейчас могут вдохновить не только тебя.
ДЕВА
Фокус смещается к дому, семье, внутреннему покою. Можешь почувствовать потребность уединиться или навести порядок в пространстве.
Совет: не убегай от эмоций — они хотят быть услышанными. Покой начинается с принятия.
ВЕСЫ
Неделя активного мышления, общения, новостей. Можешь получить важную информацию или неожиданную идею.
Совет: записывай мысли - за многими словами может скрываться что-то важное.
СКОРПИОН
На первый план выходят вопросы ценностей: деньги, стабильность, ощущение почвы под ногами.
Совет: не принимай решений из страха. Лучше спроси себя: что для меня действительно ценно?
СТРЕЛЕЦ
Это твой период обновления, перезагрузки и нового старта.
Совет: будь внимателен к желаниям - они сейчас имеют силу. Выбирай то, что делает тебя живым.
КОЗЕРОГ
Неделя внутренней тишины. Можешь почувствовать усталость или потребность отойти от суеты.
Совет: позволь себе паузу. Именно в тишине сейчас рождаются правильные решения.
ВОДОЛЕЙ
Активируются темы будущего, ты можешь увидеть новые возможности или людей, которые пойдут с тобой дальше.
Совет: не обесценивай свои идеи. То, что кажется далеким, начинает приобретать формы.
РЫБЫ
Неделя касается твоей роли в мире: призвание, реализация, ответственность.
Совет: не бойся быть видимым. Твой путь сейчас важнее, чем кажется.