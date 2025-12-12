$42.270.01
Ексклюзив
11:47 • 12017 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 12231 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 14115 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 15066 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 19152 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 26514 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 38592 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 46573 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 38091 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 36319 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Французька інді-гра "Clair Obscur: Expedition 33" від Sandfall та Kepler Interactive отримала головну нагороду на 12-й церемонії Game Awards у Лос-Анджелесі, вигравши рекордні дев'ять категорій. Серед інших переможців - Donkey Kong Bananza, Hades II, South of Midnight та другий сезон The Last of Us від HBO.

Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців

Премія за досягнення в індустрії відеоігор The Game Awards оголосила "Clair Obscur: Expedition 33" грою року і представила повний список переможців, пише УНН.

Деталі

Як зазначає AFP, французька інді-гра "Clair Obscur: Expedition 33" домінувала на щорічній церемонії нагородження Game Awards у Лос-Анджелесі, вигравши рекордні дев'ять категорій, включаючи титул найкращої відеогри року.

Французька пригодницька гра "Clair Obscur: Expedition 33" від Sandfall та Kepler Interactive отримала головну нагороду на 12-й церемонії Game Awards, яка відбулася у четвер у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

"Clair Obscur: Expedition 33" також отримала перемоги за найкращу незалежну гру, найкращий наратив та найкращу художню постановку. Дженніфер Інгліш також отримала нагороду за найкращу акторську гру за роль Маель у грі.

"Clair Obscur: Expedition 33" змагалася на церемонії загалом у 12 номінаціях, що є рекордною статистикою в історії церемонії нагородження, і пішла з перемогою у 9-ти.

Серед інших переможців були Donkey Kong Bananza (найкраща сімейна гра), Hades II (найкраща екшн-гра), South of Midnight (гра, що мала вплив), Hollow Knight: Silksong (найкращий екшн/пригодницька гра), а другий сезон The Last of Us від HBO отримав нагороду за найкращу адаптацію.

Як зазначає Deadline, прагнучи завжди перевершувати себе, як і минулого року, ця церемонія нагородження не скупилася на зірковість та сюрпризи. Кілька провідних студій та розробників інді-ігор зробили яскраві анонси щодо своїх майбутніх ігор: Lucasfilm розпочала низку гучних сюрпризів, представивши "Star Wars: Fate of the Old Republic", розроблену Кейсі Гадсоном, колишнім режисером трилогії Mass Effect, та Star Wars: Knights of the Old Republic. Larian Studios, дім переможця конкурсу "Гра року 2023 року" Baldur’s Gate 3, представила свою наступну захопливу рольову гру Divinity. Студія Day 4 Night представила комедійний бойовик Bradley the Badger за участю Евана Пітерса, тоді як довгоочікуваний фільм жахів Resident Evil Requiem від Capcom підтвердив повернення улюбленця фанатів Леона Кеннеді, якого очікували десятиліттями.

Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер12.12.25, 12:01 • 7432 перегляди

Ще один концептуальний реліз відбувся від Amazon Game Studios та Crystal Dynamics – дві нові гри про Лару Крофт. Перша, 2026 року, – це Tomb Raider: Legacy of Atlantis, переосмислення гри 1996 року, у якій шукачка пригод бореться за своє життя з динозаврами та пірнає через круті водоспади, щоб знайти загублене місто. Друга, 2027 року, – Tomb Raider Catalyst, дія якої відбувається на тлі містичної катастрофи, що відправляє Лару до Північної Індії, щоб розкрити стародавні таємниці, що охороняються могутніми, таємничими силами. Алікс Вілтон Ріган (Cyberpunk 2077) озвучує Лару Крофт замість Камілли Ладдінгтон, яка озвучувала дві останні гри Tomb Raider, розроблені Square Enix, Rise of the Tomb Raider та Shadow of the Tomb Raider у 2015 та 2018 роках відповідно.

Серед зіркових ведучих були актори фільму "Street Fighter" 2026 року: Ноа Сентіно, Джейсон Момоа, Орвілл Пек, Девід Дастмалчіан та Калліна Лян, які представили перший тизер фільму, а також вручили нагороду для No Man's Sky. Джеффрі Райт та його син Елайджа вручили нагороду за найкращу екшен-гру Hades II, а Джемма Чан запросила музиканта Ленні Кравіца, щоб розповісти про свої майбутні ролі у фільмі Amazon Games "007 First Light". Серед інших зірок, які були присутні на церемонії, були Мілла Йовович, Джей Джей Абрамс, Тріша Гелфер та Девід Гарбор. Шоу також включало спеціальний живий виступ гурту Evanescence. Оркестр Game Awards під керівництвом номінованого на BAFTA та Emmy композитора Лорна Балфа виконав музику з номінованих на "Гру року" та інші твори.

Список переможців

Ось переможці Game Awards 2025 року: 

  • гра року - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive);
    • краща режисура гри - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive);
      • кращий сюжет - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive);
        • краща художня режисура - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive);
          • кращі оригінальна музика, написана для супроводу, та музика (Leveled Up By Spotify) - Лорієн Тестард, Clair Obscur: Expedition 33;
            • кращий звуковий дизайн - Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA);
              • краща акторська робота - Дженніфер Інгліш, Clair Obscur: Expedition 33;
                • інновації в області доступності - Doom: The Dark Ages (ID Software/Bethesda Softworks);
                  • гра, що мала вплив - South of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios);
                    • найкраща гра, яка продовжується - No Man's Sky (Hello Games);
                      • краща підтримка спільноти - Baldur's Gate 3 (Larian Studios);
                        • краща інді-гра - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive);
                          • кращий дебютний інді-проєкт - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive);
                            • краща мобільна гра - Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.);
                              • краща VR/AR-гра - The Midnight Walk (MoonHood/Fast Travel Games);
                                • краща екшн-гра - Hades II (Supergiant Games);
                                  • краща екшн/пригодницька гра - Hollow Knight: Silksong (Team Cherry);
                                    • краща RPG-гра - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive);
                                      • краща бойова гра - Fatal Fury: City of the Wolves (SNK Corporation);
                                        • краща сімейна гра - Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo);
                                          • краща симуляторна/стратегічна гра - FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles (Square Enix);
                                            • краща спортивна/гоночна гра - Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo);
                                              • краща багатокористувацька гра - Arc Raiders (Embark Studios);
                                                • краща адаптація - The Last of Us: Season 2 (HBO/PlayStation Productions);
                                                  • найбільш очікувана гра - Grand Theft Auto VI (Rockstar Games);
                                                    • творець контенту року - MoistCr1TiKaL;
                                                      • краща кіберспортивна гра - Counter-Strike 2 (Valve);
                                                        • кращий кіберспортсмен - Chovy - Jeong Ji-hoon (League of Legends);
                                                          • краща кіберспортивна команда - Team Vitality - Counter-Strike 2;
                                                            • голос гравців - Wuthering Waves (Kuro Games).

                                                              Юлія Шрамко

                                                              ТехнологіїУНН Lite