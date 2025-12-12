Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців

Премія за досягнення в індустрії відеоігор The Game Awards оголосила "Clair Obscur: Expedition 33" грою року і представила повний список переможців, пише УНН.

Деталі

Як зазначає AFP, французька інді-гра "Clair Obscur: Expedition 33" домінувала на щорічній церемонії нагородження Game Awards у Лос-Анджелесі, вигравши рекордні дев'ять категорій, включаючи титул найкращої відеогри року.

Французька пригодницька гра "Clair Obscur: Expedition 33" від Sandfall та Kepler Interactive отримала головну нагороду на 12-й церемонії Game Awards, яка відбулася у четвер у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

"Clair Obscur: Expedition 33" також отримала перемоги за найкращу незалежну гру, найкращий наратив та найкращу художню постановку. Дженніфер Інгліш також отримала нагороду за найкращу акторську гру за роль Маель у грі.

"Clair Obscur: Expedition 33" змагалася на церемонії загалом у 12 номінаціях, що є рекордною статистикою в історії церемонії нагородження, і пішла з перемогою у 9-ти.

Серед інших переможців були Donkey Kong Bananza (найкраща сімейна гра), Hades II (найкраща екшн-гра), South of Midnight (гра, що мала вплив), Hollow Knight: Silksong (найкращий екшн/пригодницька гра), а другий сезон The Last of Us від HBO отримав нагороду за найкращу адаптацію.

Як зазначає Deadline, прагнучи завжди перевершувати себе, як і минулого року, ця церемонія нагородження не скупилася на зірковість та сюрпризи. Кілька провідних студій та розробників інді-ігор зробили яскраві анонси щодо своїх майбутніх ігор: Lucasfilm розпочала низку гучних сюрпризів, представивши "Star Wars: Fate of the Old Republic", розроблену Кейсі Гадсоном, колишнім режисером трилогії Mass Effect, та Star Wars: Knights of the Old Republic. Larian Studios, дім переможця конкурсу "Гра року 2023 року" Baldur’s Gate 3, представила свою наступну захопливу рольову гру Divinity. Студія Day 4 Night представила комедійний бойовик Bradley the Badger за участю Евана Пітерса, тоді як довгоочікуваний фільм жахів Resident Evil Requiem від Capcom підтвердив повернення улюбленця фанатів Леона Кеннеді, якого очікували десятиліттями.

Ще один концептуальний реліз відбувся від Amazon Game Studios та Crystal Dynamics – дві нові гри про Лару Крофт. Перша, 2026 року, – це Tomb Raider: Legacy of Atlantis, переосмислення гри 1996 року, у якій шукачка пригод бореться за своє життя з динозаврами та пірнає через круті водоспади, щоб знайти загублене місто. Друга, 2027 року, – Tomb Raider Catalyst, дія якої відбувається на тлі містичної катастрофи, що відправляє Лару до Північної Індії, щоб розкрити стародавні таємниці, що охороняються могутніми, таємничими силами. Алікс Вілтон Ріган (Cyberpunk 2077) озвучує Лару Крофт замість Камілли Ладдінгтон, яка озвучувала дві останні гри Tomb Raider, розроблені Square Enix, Rise of the Tomb Raider та Shadow of the Tomb Raider у 2015 та 2018 роках відповідно.

Серед зіркових ведучих були актори фільму "Street Fighter" 2026 року: Ноа Сентіно, Джейсон Момоа, Орвілл Пек, Девід Дастмалчіан та Калліна Лян, які представили перший тизер фільму, а також вручили нагороду для No Man's Sky. Джеффрі Райт та його син Елайджа вручили нагороду за найкращу екшен-гру Hades II, а Джемма Чан запросила музиканта Ленні Кравіца, щоб розповісти про свої майбутні ролі у фільмі Amazon Games "007 First Light". Серед інших зірок, які були присутні на церемонії, були Мілла Йовович, Джей Джей Абрамс, Тріша Гелфер та Девід Гарбор. Шоу також включало спеціальний живий виступ гурту Evanescence. Оркестр Game Awards під керівництвом номінованого на BAFTA та Emmy композитора Лорна Балфа виконав музику з номінованих на "Гру року" та інші твори.

Список переможців

Ось переможці Game Awards 2025 року: