Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей

Эксклюзив
11:47
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Теги
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters
12 декабря, 03:22
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины
12 декабря, 03:58
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW
12 декабря, 04:30
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico
09:01
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе
11:30
публикации
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 63091 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 73175 просмотра
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
12:55
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизер
10:01
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме
11 декабря, 11:09
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки
10 декабря, 13:37
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос
10 декабря, 12:35
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Французская инди-игра «Clair Obscur: Expedition 33» от Sandfall и Kepler Interactive получила главную награду на 12-й церемонии Game Awards в Лос-Анджелесе, выиграв рекордные девять категорий. Среди других победителей — Donkey Kong Bananza, Hades II, South of Midnight и второй сезон The Last of Us от HBO.

Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей

Премия за достижения в индустрии видеоигр The Game Awards объявила "Clair Obscur: Expedition 33" игрой года и представила полный список победителей, пишет УНН.

Детали

Как отмечает AFP, французская инди-игра "Clair Obscur: Expedition 33" доминировала на ежегодной церемонии награждения Game Awards в Лос-Анджелесе, выиграв рекордные девять категорий, включая титул лучшей видеоигры года.

Французская приключенческая игра "Clair Obscur: Expedition 33" от Sandfall и Kepler Interactive получила главную награду на 12-й церемонии Game Awards, которая состоялась в четверг в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

"Clair Obscur: Expedition 33" также получила победы за лучшую независимую игру, лучший нарратив и лучшую художественную постановку. Дженнифер Инглиш также получила награду за лучшую актерскую игру за роль Маэль в игре.

"Clair Obscur: Expedition 33" соревновалась на церемонии в общей сложности в 12 номинациях, что является рекордной статистикой в истории церемонии награждения, и ушла с победой в 9-ти.

Среди других победителей были Donkey Kong Bananza (лучшая семейная игра), Hades II (лучшая экшн-игра), South of Midnight (игра, оказавшая влияние), Hollow Knight: Silksong (лучшая экшн/приключенческая игра), а второй сезон The Last of Us от HBO получил награду за лучшую адаптацию.

Как отмечает Deadline, стремясь всегда превосходить себя, как и в прошлом году, эта церемония награждения не скупилась на звездность и сюрпризы. Несколько ведущих студий и разработчиков инди-игр сделали яркие анонсы относительно своих будущих игр: Lucasfilm начала ряд громких сюрпризов, представив "Star Wars: Fate of the Old Republic", разработанную Кейси Хадсоном, бывшим режиссером трилогии Mass Effect, и Star Wars: Knights of the Old Republic. Larian Studios, дом победителя конкурса "Игра года 2023 года" Baldur’s Gate 3, представила свою следующую увлекательную ролевую игру Divinity. Студия Day 4 Night представила комедийный боевик Bradley the Badger с участием Эвана Питерса, тогда как долгожданный фильм ужасов Resident Evil Requiem от Capcom подтвердил возвращение любимца фанатов Леона Кеннеди, которого ожидали десятилетиями.

Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизер
12.12.25, 12:01

Еще один концептуальный релиз состоялся от Amazon Game Studios и Crystal Dynamics – две новые игры о Ларе Крофт. Первая, 2026 года, – это Tomb Raider: Legacy of Atlantis, переосмысление игры 1996 года, в которой искательница приключений борется за свою жизнь с динозаврами и ныряет через крутые водопады, чтобы найти затерянный город. Вторая, 2027 года, – Tomb Raider Catalyst, действие которой происходит на фоне мистической катастрофы, отправляющей Лару в Северную Индию, чтобы раскрыть древние тайны, охраняемые могущественными, таинственными силами. Аликс Уилтон Риган (Cyberpunk 2077) озвучивает Лару Крофт вместо Камиллы Ладдингтон, которая озвучивала две последние игры Tomb Raider, разработанные Square Enix, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider в 2015 и 2018 годах соответственно.

Среди звездных ведущих были актеры фильма "Street Fighter" 2026 года: Ноа Сентинео, Джейсон Момоа, Орвилл Пек, Дэвид Дастмалчиан и Каллина Лян, которые представили первый тизер фильма, а также вручили награду для No Man's Sky. Джеффри Райт и его сын Элайджа вручили награду за лучшую экшен-игру Hades II, а Джемма Чан пригласила музыканта Ленни Кравица, чтобы рассказать о своих будущих ролях в фильме Amazon Games "007 First Light". Среди других звезд, присутствовавших на церемонии, были Милла Йовович, Джей Джей Абрамс, Триша Хелфер и Дэвид Харбор. Шоу также включало специальное живое выступление группы Evanescence. Оркестр Game Awards под руководством номинированного на BAFTA и Emmy композитора Лорна Балфа исполнил музыку из номинированных на "Игру года" и другие произведения.

Список победителей

Вот победители Game Awards 2025 года:

  • игра года - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive);
    • лучшая режиссура игры - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive);
      • лучший сюжет - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive);
        • лучшая художественная режиссура - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive);
          • лучшие оригинальная музыка, написанная для сопровождения, и музыка (Leveled Up By Spotify) - Лориен Тестард, Clair Obscur: Expedition 33;
            • лучший звуковой дизайн - Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA);
              • лучшая актерская работа - Дженнифер Инглиш, Clair Obscur: Expedition 33;
                • инновации в области доступности - Doom: The Dark Ages (ID Software/Bethesda Softworks);
                  • игра, оказавшая влияние - South of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios);
                    • лучшая игра, которая продолжается - No Man's Sky (Hello Games);
                      • лучшая поддержка сообщества - Baldur's Gate 3 (Larian Studios);
                        • лучшая инди-игра - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive);
                          • лучший дебютный инди-проект - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive);
                            • лучшая мобильная игра - Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.);
                              • лучшая VR/AR-игра - The Midnight Walk (MoonHood/Fast Travel Games);
                                • лучшая экшн-игра - Hades II (Supergiant Games);
                                  • лучшая экшн/приключенческая игра - Hollow Knight: Silksong (Team Cherry);
                                    • лучшая RPG-игра - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive);
                                      • лучшая боевая игра - Fatal Fury: City of the Wolves (SNK Corporation);
                                        • лучшая семейная игра - Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo);
                                          • лучшая симуляторная/стратегическая игра - FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles (Square Enix);
                                            • лучшая спортивная/гоночная игра - Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo);
                                              • лучшая многопользовательская игра - Arc Raiders (Embark Studios);
                                                • лучшая адаптация - The Last of Us: Season 2 (HBO/PlayStation Productions);
                                                  • самая ожидаемая игра - Grand Theft Auto VI (Rockstar Games);
                                                    • создатель контента года - MoistCr1TiKaL;
                                                      • лучшая киберспортивная игра - Counter-Strike 2 (Valve);
                                                        • лучший киберспортсмен - Chovy - Jeong Ji-hoon (League of Legends);
                                                          • лучшая киберспортивная команда - Team Vitality - Counter-Strike 2;
                                                            • голос игроков - Wuthering Waves (Kuro Games).

                                                              Юлия Шрамко

                                                              ТехнологииУНН Lite