Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей

Премия за достижения в индустрии видеоигр The Game Awards объявила "Clair Obscur: Expedition 33" игрой года и представила полный список победителей, пишет УНН.

Как отмечает AFP, французская инди-игра "Clair Obscur: Expedition 33" доминировала на ежегодной церемонии награждения Game Awards в Лос-Анджелесе, выиграв рекордные девять категорий, включая титул лучшей видеоигры года.

Французская приключенческая игра "Clair Obscur: Expedition 33" от Sandfall и Kepler Interactive получила главную награду на 12-й церемонии Game Awards, которая состоялась в четверг в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

"Clair Obscur: Expedition 33" также получила победы за лучшую независимую игру, лучший нарратив и лучшую художественную постановку. Дженнифер Инглиш также получила награду за лучшую актерскую игру за роль Маэль в игре.

"Clair Obscur: Expedition 33" соревновалась на церемонии в общей сложности в 12 номинациях, что является рекордной статистикой в истории церемонии награждения, и ушла с победой в 9-ти.

Среди других победителей были Donkey Kong Bananza (лучшая семейная игра), Hades II (лучшая экшн-игра), South of Midnight (игра, оказавшая влияние), Hollow Knight: Silksong (лучшая экшн/приключенческая игра), а второй сезон The Last of Us от HBO получил награду за лучшую адаптацию.

Как отмечает Deadline, стремясь всегда превосходить себя, как и в прошлом году, эта церемония награждения не скупилась на звездность и сюрпризы. Несколько ведущих студий и разработчиков инди-игр сделали яркие анонсы относительно своих будущих игр: Lucasfilm начала ряд громких сюрпризов, представив "Star Wars: Fate of the Old Republic", разработанную Кейси Хадсоном, бывшим режиссером трилогии Mass Effect, и Star Wars: Knights of the Old Republic. Larian Studios, дом победителя конкурса "Игра года 2023 года" Baldur’s Gate 3, представила свою следующую увлекательную ролевую игру Divinity. Студия Day 4 Night представила комедийный боевик Bradley the Badger с участием Эвана Питерса, тогда как долгожданный фильм ужасов Resident Evil Requiem от Capcom подтвердил возвращение любимца фанатов Леона Кеннеди, которого ожидали десятилетиями.

Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизер

Еще один концептуальный релиз состоялся от Amazon Game Studios и Crystal Dynamics – две новые игры о Ларе Крофт. Первая, 2026 года, – это Tomb Raider: Legacy of Atlantis, переосмысление игры 1996 года, в которой искательница приключений борется за свою жизнь с динозаврами и ныряет через крутые водопады, чтобы найти затерянный город. Вторая, 2027 года, – Tomb Raider Catalyst, действие которой происходит на фоне мистической катастрофы, отправляющей Лару в Северную Индию, чтобы раскрыть древние тайны, охраняемые могущественными, таинственными силами. Аликс Уилтон Риган (Cyberpunk 2077) озвучивает Лару Крофт вместо Камиллы Ладдингтон, которая озвучивала две последние игры Tomb Raider, разработанные Square Enix, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider в 2015 и 2018 годах соответственно.

Среди звездных ведущих были актеры фильма "Street Fighter" 2026 года: Ноа Сентинео, Джейсон Момоа, Орвилл Пек, Дэвид Дастмалчиан и Каллина Лян, которые представили первый тизер фильма, а также вручили награду для No Man's Sky. Джеффри Райт и его сын Элайджа вручили награду за лучшую экшен-игру Hades II, а Джемма Чан пригласила музыканта Ленни Кравица, чтобы рассказать о своих будущих ролях в фильме Amazon Games "007 First Light". Среди других звезд, присутствовавших на церемонии, были Милла Йовович, Джей Джей Абрамс, Триша Хелфер и Дэвид Харбор. Шоу также включало специальное живое выступление группы Evanescence. Оркестр Game Awards под руководством номинированного на BAFTA и Emmy композитора Лорна Балфа исполнил музыку из номинированных на "Игру года" и другие произведения.

Список победителей

Вот победители Game Awards 2025 года: