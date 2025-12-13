$42.270.00
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 2642 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 4276 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 6502 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 7930 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 8634 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 11378 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 13140 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 11911 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12403 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Представлено чотири унікальні рецепти какао: з вином, імбиром та апельсином, гарбузом та перцем. Ці напої ідеально підходять для створення затишної атмосфери взимку.

Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори

Напій, що навіює спогади про дитинство та створює новорічний настрій. Какао це саме те, що потрібно холодного зимового вечора. Існують безліч цікавих рецептів, кожен з яких варто приготувати, адже це не тільки смачно, а й легко. Про найнезвичайніші та найсмачніші рецепти какао - розповідає УНН.

Какао з вином

Інгредієнти:

  • пів склянки води;
    • склянка червоного сухого вина; 
      • 1 ст. л. цукру; 
        • 1 ст. л. какао; 
          • два кубики гіркого темного шоколаду; 
            • лимонна цедра;
              • мускатний горіх.

                Приготування:

                1. У каструлю з водою додайте цукор, какао, мускатний горіх, лимонну цедру та потертий шоколад.
                  1. Доведіть суміш до кипіння.
                    1. Зменшіть вогонь, додайте вино та варіть ще 5-7 хвилин, але воно нізащо, не повинно закипіти.
                      1. Готово! Смачного!

                        Імбирне какао з апельсином

                        Інгредієнти:

                        • 2 столові ложки какао-порошку;
                          • 2 склянки молока;
                            • 1 чайна ложка меленого імбиру;
                              • половина апельсина.

                                Приготування:

                                1. Змішайте какао порошок з меленим імбиром.
                                  1. Нагрійте молоко на середньому вогні, до тих пір поки не зʼявиться пінка.
                                    1. Додайте у молоко суміш какао, цедру та сік апельсину, мед або цукор за бажанням.
                                      1. Можна прикрасити скидкою апельсину та маршмеллоу. Готово! Смачного!

                                        Гарбузове какао

                                        Інгредієнти:

                                        • 2 сткана молока;
                                          • 100 г пюре з вареного гарбуза;
                                            • 3 столові ложки какао-порошку;
                                              • 50 г цукру;
                                                • 1/2 чайної ложки меленої кориці;
                                                  • 1/4 чайної ложки меленої гвоздики;
                                                    • збиті вершки для прикраси.

                                                      Приготування:

                                                      1. Змішайте молоко з гарбузовою кашею.
                                                        1. Поставте на середній вогонь, та помішуйте до однорідної маси, при цьому не доводьте до кипіння. 
                                                          1. В мисці змішайте какао порошок, корицю і гвоздику. Можете додати цукор по смаку. 
                                                            1. Поступово засипайте суміш в молоко постійно помішуючи, але не доводьте до кипіння.
                                                              1. По бажаню прикрасьте вершками та маршмелоу. Готово! Смачного!

                                                                Какао з перцем

                                                                Інгредієнти:

                                                                • 250 мл молока;
                                                                  • пів маленького перчика чилі; 
                                                                    • пів чайної ложечки кориці; 
                                                                      • дрібка ванілі; 
                                                                        • 1,5 ст. л. какао.

                                                                          Приготування:

                                                                          1. Очистіть перець від насіння та промийте його.
                                                                            1. Розігрійте молоко, додайте перець, прянощі та какао.
                                                                              1. Можете прикрасити маршмеллоу чи шоколадом. Готово! Смачного!

                                                                                Олександра Месенко

                                                                                ЛайфхакиПублікаціїКулінар
                                                                                Новий рік