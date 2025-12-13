Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори
Київ • УНН
Представлено чотири унікальні рецепти какао: з вином, імбиром та апельсином, гарбузом та перцем. Ці напої ідеально підходять для створення затишної атмосфери взимку.
Напій, що навіює спогади про дитинство та створює новорічний настрій. Какао це саме те, що потрібно холодного зимового вечора. Існують безліч цікавих рецептів, кожен з яких варто приготувати, адже це не тільки смачно, а й легко. Про найнезвичайніші та найсмачніші рецепти какао - розповідає УНН.
Какао з вином
Інгредієнти:
- пів склянки води;
- склянка червоного сухого вина;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. какао;
- два кубики гіркого темного шоколаду;
- лимонна цедра;
- мускатний горіх.
Приготування:
- У каструлю з водою додайте цукор, какао, мускатний горіх, лимонну цедру та потертий шоколад.
- Доведіть суміш до кипіння.
- Зменшіть вогонь, додайте вино та варіть ще 5-7 хвилин, але воно нізащо, не повинно закипіти.
- Готово! Смачного!
Імбирне какао з апельсином
Інгредієнти:
- 2 столові ложки какао-порошку;
- 2 склянки молока;
- 1 чайна ложка меленого імбиру;
- половина апельсина.
Приготування:
- Змішайте какао порошок з меленим імбиром.
- Нагрійте молоко на середньому вогні, до тих пір поки не зʼявиться пінка.
- Додайте у молоко суміш какао, цедру та сік апельсину, мед або цукор за бажанням.
- Можна прикрасити скидкою апельсину та маршмеллоу. Готово! Смачного!
Гарбузове какао
Інгредієнти:
- 2 сткана молока;
- 100 г пюре з вареного гарбуза;
- 3 столові ложки какао-порошку;
- 50 г цукру;
- 1/2 чайної ложки меленої кориці;
- 1/4 чайної ложки меленої гвоздики;
- збиті вершки для прикраси.
Приготування:
- Змішайте молоко з гарбузовою кашею.
- Поставте на середній вогонь, та помішуйте до однорідної маси, при цьому не доводьте до кипіння.
- В мисці змішайте какао порошок, корицю і гвоздику. Можете додати цукор по смаку.
- Поступово засипайте суміш в молоко постійно помішуючи, але не доводьте до кипіння.
- По бажаню прикрасьте вершками та маршмелоу. Готово! Смачного!
Какао з перцем
Інгредієнти:
- 250 мл молока;
- пів маленького перчика чилі;
- пів чайної ложечки кориці;
- дрібка ванілі;
- 1,5 ст. л. какао.
Приготування:
- Очистіть перець від насіння та промийте його.
- Розігрійте молоко, додайте перець, прянощі та какао.
- Можете прикрасити маршмеллоу чи шоколадом. Готово! Смачного!