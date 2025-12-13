$42.270.00
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
13 декабря, 11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера

Киев • УНН

 • 2300 просмотра

Представлены четыре уникальных рецепта какао: с вином, имбирем и апельсином, тыквой и перцем. Эти напитки идеально подходят для создания уютной атмосферы зимой.

Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера

Напиток, который навевает воспоминания о детстве и создает новогоднее настроение. Какао это именно то, что нужно холодным зимним вечером. Существует множество интересных рецептов, каждый из которых стоит приготовить, ведь это не только вкусно, но и легко. О самых необычных и вкусных рецептах какао - рассказывает УНН.

Какао с вином

Ингредиенты:

  • полстакана воды;
    • стакан красного сухого вина; 
      • 1 ст. л. сахара; 
        • 1 ст. л. какао; 
          • два кубика горького темного шоколада; 
            • лимонная цедра;
              • мускатный орех.

                Приготовление:

                1. В кастрюлю с водой добавьте сахар, какао, мускатный орех, лимонную цедру и тертый шоколад.
                  1. Доведите смесь до кипения.
                    1. Уменьшите огонь, добавьте вино и варите еще 5-7 минут, но оно ни в коем случае не должно закипеть.
                      1. Готово! Приятного аппетита!

                        Имбирное какао с апельсином

                        Ингредиенты:

                        • 2 столовые ложки какао-порошка;
                          • 2 стакана молока;
                            • 1 чайная ложка молотого имбиря;
                              • половина апельсина.

                                Приготовление:

                                1. Смешайте какао-порошок с молотым имбирем.
                                  1. Нагрейте молоко на среднем огне, до тех пор пока не появится пенка.
                                    1. Добавьте в молоко смесь какао, цедру и сок апельсина, мед или сахар по желанию.
                                      1. Можно украсить долькой апельсина и маршмеллоу. Готово! Приятного аппетита!

                                        Тыквенное какао

                                        Ингредиенты:

                                        • 2 стакана молока;
                                          • 100 г пюре из вареной тыквы;
                                            • 3 столовые ложки какао-порошка;
                                              • 50 г сахара;
                                                • 1/2 чайной ложки молотой корицы;
                                                  • 1/4 чайной ложки молотой гвоздики;
                                                    • взбитые сливки для украшения.

                                                      Приготовление:

                                                      1. Смешайте молоко с тыквенной кашей.
                                                        1. Поставьте на средний огонь и помешивайте до однородной массы, при этом не доводите до кипения. 
                                                          1. В миске смешайте какао-порошок, корицу и гвоздику. Можете добавить сахар по вкусу. 
                                                            1. Постепенно засыпайте смесь в молоко, постоянно помешивая, но не доводите до кипения.
                                                              1. По желанию украсьте сливками и маршмеллоу. Готово! Приятного аппетита!

                                                                Какао с перцем

                                                                Ингредиенты:

                                                                • 250 мл молока;
                                                                  • половина маленького перчика чили; 
                                                                    • пол чайной ложечки корицы; 
                                                                      • щепотка ванили; 
                                                                        • 1,5 ст. л. какао.

                                                                          Приготовление:

                                                                          1. Очистите перец от семян и промойте его.
                                                                            1. Разогрейте молоко, добавьте перец, пряности и какао.
                                                                              1. Можете украсить маршмеллоу или шоколадом. Готово! Приятного аппетита!

                                                                                Александра Месенко

                                                                                ЛайфхакипубликацииКулинар
                                                                                Новый год