Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера
Киев • УНН
Представлены четыре уникальных рецепта какао: с вином, имбирем и апельсином, тыквой и перцем. Эти напитки идеально подходят для создания уютной атмосферы зимой.
Напиток, который навевает воспоминания о детстве и создает новогоднее настроение. Какао это именно то, что нужно холодным зимним вечером. Существует множество интересных рецептов, каждый из которых стоит приготовить, ведь это не только вкусно, но и легко. О самых необычных и вкусных рецептах какао - рассказывает УНН.
Какао с вином
Ингредиенты:
- полстакана воды;
- стакан красного сухого вина;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. какао;
- два кубика горького темного шоколада;
- лимонная цедра;
- мускатный орех.
Приготовление:
- В кастрюлю с водой добавьте сахар, какао, мускатный орех, лимонную цедру и тертый шоколад.
- Доведите смесь до кипения.
- Уменьшите огонь, добавьте вино и варите еще 5-7 минут, но оно ни в коем случае не должно закипеть.
- Готово! Приятного аппетита!
Имбирное какао с апельсином
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки какао-порошка;
- 2 стакана молока;
- 1 чайная ложка молотого имбиря;
- половина апельсина.
Приготовление:
- Смешайте какао-порошок с молотым имбирем.
- Нагрейте молоко на среднем огне, до тех пор пока не появится пенка.
- Добавьте в молоко смесь какао, цедру и сок апельсина, мед или сахар по желанию.
- Можно украсить долькой апельсина и маршмеллоу. Готово! Приятного аппетита!
Тыквенное какао
Ингредиенты:
- 2 стакана молока;
- 100 г пюре из вареной тыквы;
- 3 столовые ложки какао-порошка;
- 50 г сахара;
- 1/2 чайной ложки молотой корицы;
- 1/4 чайной ложки молотой гвоздики;
- взбитые сливки для украшения.
Приготовление:
- Смешайте молоко с тыквенной кашей.
- Поставьте на средний огонь и помешивайте до однородной массы, при этом не доводите до кипения.
- В миске смешайте какао-порошок, корицу и гвоздику. Можете добавить сахар по вкусу.
- Постепенно засыпайте смесь в молоко, постоянно помешивая, но не доводите до кипения.
- По желанию украсьте сливками и маршмеллоу. Готово! Приятного аппетита!
Какао с перцем
Ингредиенты:
- 250 мл молока;
- половина маленького перчика чили;
- пол чайной ложечки корицы;
- щепотка ванили;
- 1,5 ст. л. какао.
Приготовление:
- Очистите перец от семян и промойте его.
- Разогрейте молоко, добавьте перец, пряности и какао.
- Можете украсить маршмеллоу или шоколадом. Готово! Приятного аппетита!