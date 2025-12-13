У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп
Київ • УНН
Демократи з комітету з нагляду Палати представників США опублікували нові фото з маєтку Джеффрі Епштейна, де фігурують політики, підприємці та знаменитості, зокрема Дональд Трамп. На знімках Трамп зображений з Епштейном та в компанії жінок.
Деталі
"Демократи з комітету з нагляду Палати представників опублікували нові фотографії з маєтку Джеффрі Епштейна, серед яких є раніше не оприлюднені знімки Епштейна з відомими чоловіками, про зв'язки з якими вже повідомлялося раніше", - пише видання.
На опублікованих фотографіях зображені численні високопоставлені та відомі особи. Серед них - американські політики та економісти Дональд Трамп, експрезидент США Білл Клінтон, колишній радник Трампа Стів Беннон, економіст Ларрі Саммерс та адвокат Алан Дершовіц; підприємці - Річард Бренсон та Білл Гейтс; члени королівської родини та знаменитості - колишній британський принц Ендрю Маунтбаттен-Віндзор та актор Вуді Аллен.
Зокрема, Дональд Трамп фігурує на трьох фото, на одному з яких він разом з Епштейном, а на двох інших - у компанії жінок.
Як зазначає Politico, "у цій добірці є ще одна фотографія, на якій зображені "презервативи Трампа", що продаються по 4,50 долара за штуку, з написом "Я ВЕЛИЧЕЗНИЙ!"".
Нагадаємо
Палата представників США майже одноголосно проголосувала за ухвалення закону, який вимагає публікації всіх несекретних матеріалів, документів та листування у справі засудженого фінансиста та педофіла Джеффрі Епштейна.