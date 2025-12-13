$42.270.00
13 грудня, 01:49
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Публікації
Ексклюзиви
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Демократи з комітету з нагляду Палати представників США опублікували нові фото з маєтку Джеффрі Епштейна, де фігурують політики, підприємці та знаменитості, зокрема Дональд Трамп. На знімках Трамп зображений з Епштейном та в компанії жінок.

У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп

Демократи з комітету з нагляду Палати представників США опублікували нові фото з маєтку засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. На знімках фігурують політики, підприємці та знаменитості, зокрема чинний президент США Дональд Трамп. Про це пише УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

"Демократи з комітету з нагляду Палати представників опублікували нові фотографії з маєтку Джеффрі Епштейна, серед яких є раніше не оприлюднені знімки Епштейна з відомими чоловіками, про зв'язки з якими вже повідомлялося раніше", - пише видання.

На опублікованих фотографіях зображені численні високопоставлені та відомі особи. Серед них - американські політики та економісти Дональд Трамп, експрезидент США Білл Клінтон, колишній радник Трампа Стів Беннон, економіст Ларрі Саммерс та адвокат Алан Дершовіц; підприємці - Річард Бренсон та Білл Гейтс; члени королівської родини та знаменитості - колишній британський принц Ендрю Маунтбаттен-Віндзор та актор Вуді Аллен.

Зокрема, Дональд Трамп фігурує на трьох фото, на одному з яких він разом з Епштейном, а на двох інших - у компанії жінок.

Як зазначає Politico, "у цій добірці є ще одна фотографія, на якій зображені "презервативи Трампа", що продаються по 4,50 долара за штуку, з написом "Я ВЕЛИЧЕЗНИЙ!"".

Нагадаємо

Палата представників США майже одноголосно проголосувала за ухвалення закону, який вимагає публікації всіх несекретних матеріалів, документів та листування у справі засудженого фінансиста та педофіла Джеффрі Епштейна.

Павло Башинський

Новини СвітуУНН Lite
Вибори в США
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Білл Гейтс
Палата представників США
Річард Бренсон
Дональд Трамп