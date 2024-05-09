Розстріляв цивільний автомобіль у Гостомелі: ідентифіковано ще одного військовослужбовця рф
Київ • УНН
Ідентифіковано чергового російського військовослужбовця, який у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі разом з іншими росгвардійцями відкрив вогонь по цивільному автомобілю.
Ідентифіковано чергового російського військовослужбовця, причетного до розстрілу цивільного автомобіля у Гостомелі під час окупації частини Київщини. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України, пише УНН.
За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру бійцю-снайперу спецпідрозділу "Заслон" військ нацгвардії рф по Красноярському краю за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України),
Деталі
За даними слідства, у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі підозрюваний спільно зі співслужбовцями відкрив вогонь на ураження по цивільному автомобілю, який рухався в сторону міста Буча.
Водій транспортного засобу отримав численні вогнепальні поранення. Згодом потерпілому вдалось врятуватись.
Наказ на вбивство цивільного населення та розстріл всіх без виключення автівок, які проїжджали повз бойові позиції по вул. Шевченка та вул. Свято-Покровській, окупанти отримали від свого командира.
Загалом військовослужбовці зазначеного загону під час перебування на позиціях в Гостомелі причетні до розстрілу 12 транспортних засобів, внаслідок чого вбито 11 громадян, а 15 - поранено.
Раніше прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно офіцера нацгвардії рф, який разом з підозрюваним брав участь в окупації Київщини та розстрілі цього авто у Гостомелі.
Нагадаємо
29-річний російський військовий-контрактник, який під час боїв за Київ розстріляв місцевого жителя, сяде на 12 років за ґрати.