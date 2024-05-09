Расстрелял гражданский автомобиль в Гостомеле: идентифицирован еще один военнослужащий рф

Идентифицирован очередной российский военнослужащий, причастный к расстрелу гражданского автомобиля в Гостомеле во время оккупации части Киевщины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры идентифицировано и заочно сообщено о подозрении бойцу-снайперу спецподразделения "Заслон" войск нацгвардии РФ по Красноярскому краю по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле подозреваемый совместно с сослуживцами открыл огонь на поражение по гражданскому автомобилю, который двигался в сторону города Буча.

Водитель транспортного средства получил многочисленные огнестрельные ранения. Впоследствии пострадавшему удалось спастись.

Приказ на убийство гражданского населения и расстрел всех без исключения автомобилей, которые проезжали мимо боевых позиций по ул. Шевченко и ул. Свято-Покровской, оккупанты получили от своего командира.

В целом военнослужащие указанного отряда во время пребывания на позициях в Гостомеле причастны к расстрелу 12 транспортных средств, в результате чего убиты 11 граждан, а 15 - ранены.

Ранее прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении офицера нацгвардии рф, который вместе с подозреваемым участвовал в оккупации Киевщины и расстреле этого авто в Гостомеле.

Напомним

29-летний российский военный-контрактник, который во время боев за Киев расстрелял местного жителя, сядет на 12 лет за решетку.